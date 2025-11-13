प्रतिष्ठित Asian Hall of Fame के सदस्यों ने अमेरिकी स्वप्न को उजागर किया
News provided byAsian Hall of Fame
13 Nov, 2025, 20:30 IST
देश की चारों ओर से पूरे विश्व के रोल मॉडल एकत्रित हुए
लॉस एंजिल्स, 13 नवंबर, 2025/PRNewswire/ -- सदैव याद रहने वाली Class of 2025 Inductees की यादगारी स्थापित करने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, छात्रवृत्तियों और होनोलूलू तथा न्यूयॉर्क में विस्तार पहलों के लिए धन जुटाने के लिए, Asian Hall of Fame ने शनिवार, 1 नवंबर, 2025 को अपनी 21वीं Induction Ceremony आयोजित की थी। प्रभावशाली कहानियों और भावनात्मक प्रदर्शनों को उजागर करते हुए सुपरिचित Induction Ceremony को आधिकारिक होटल प्रायोजक Millennium Hotels & Resorts द्वारा उनके प्रतिष्ठित Biltmore Los Angeles में आयोजित किया गया।
यहाँ पूरी संवादात्मक Multichannel News Release देखें: https://www.multivu.com/asian-hall-of-fame/9333053-en-asian-hall-of-fame-2025-induction-recap-highlights
आधिकारिक मीडिया पार्टनर KTLA ने सुबह के एंकर Frank Buckley के साथ समारोह के संचालक के रूप में इस शानदार शाम को कवर किया। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए YouTube TV द्वारा समारोह का जीवंत प्रसारण किया गया। आधिकारिक डिज़ाइनर TAO ने Asian Hall of Fame's Women In Tech, Entertainment & Sports छात्रवृत्तियों से प्रेरित होकर एक मनमोहक माहौल तैयार किया। TAO की संस्थापिका और CEO, Maggie Tseng, ने Inductee Yoshiki और उनके दिलचस्प पियानो प्रदर्शन का परिचय करवाया।
CJ Group की उपाध्यक्षा, Miky Lee, ने दूरदर्शी निर्माता Soo Man LEE को प्रस्तुत किया, जिनके नवीनतम ग्रुप, A2O May ने अपना New Artist Award प्राप्त करने के बाद प्रदर्शन दिया। H Mart के संस्थापक Il Yeon Kwon का उनके बेटे Brian Kwon ने परिचय करवाया।
Grammy वोटिंग सदस्य Maki Mae (Asian Hall of Fame की अध्यक्षा और CEO) ने संगीत निर्देशक Ed Roth के साथ प्रस्तुति दी और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अध्यक्षा Melinda Rogers को प्रस्तुत किया, जिन्होंने Inductee Cindy Y. Huang का परिचय करवाया। शिकागो के विख्यात संस्थापक ड्रमर Danny Seraphine & CTA, और Soundgarden के Rock & Roll Hall of Famer Hiro Yamamoto (Inductee 2023) विशेष संगीत अतिथि थे।
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष Charlie Zhang (Inductee 2023) ने Vizio के संस्थापक William Wang को प्रस्तुत किया। MSI संस्थापकों Rika और Manu Shah, Raj Shah और Rup Shah को Andrew Moy और Adrian Dev द्वारा प्रस्तुत किया गया। Frank Buckley ने कोरिया के पहले अंतरिक्ष यात्री Soyeon YI का परिचय कराया। कैलिफोर्निया राज्य की कोषाध्यक्ष Fiona Ma को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स Keith Hamasaki और Yi Zhang द्वारा प्रस्तुत किया गया। Inductee in memoriumRoman Gabriel Jr. का उनके बेटे, Roman Gabriel III ने प्रतिनिधित्व किया और उन्हें Cheryl Burke (Inductee 2020) द्वारा प्रस्तुत किया गया।
Julia S. Gouw Asian Women In Entertainment Prizewinner Malea Emma Tjandrawidjaja का परिचय Julia Gouw (Inductee 2023), Compton Kidz Club ने दिया, और Aukai Cain Dragon Crew ने अंतर-पीढ़ी की ऑडियंस को आनंदित किया। Arts Educator Prizewinner Dr. Stephen Pu और सांस्कृतिक एम्बेसडर Nicole Ho को राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आधिकारिक फ़ोटो गैलरी यहाँ है।
Asian Hall of Fame का परिचय
2004 में स्थापित, Asian Hall of Fame एशियाई विरासत, स्वदेशी नेताओं और अंतरजातीय तालमेल का वैश्विक एम्बेसडर है। संपर्क: [email protected], (626) 600-9418. www.asianhalloffame.org.
Share this article