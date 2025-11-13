象徴的なAsian Hall of Fameの殿堂入りメンバーがアメリカンドリームを体現

国内外から集結したロールモデルたちが一堂に会する

ロサンゼルス, 2025年11月14日 /PRNewswire/ -- Asian Hall of Fameは、2025年11月1日（土）に第21回殿堂入り式典を開催し、2025年殿堂入りメンバーの功績を永く称えるとともに、文化プログラム、奨学金、そしてホノルルおよびニューヨークへの拡大事業のための資金を募りました。心温まる雰囲気の殿堂入り式典は、感動的なストーリーと情感あふれるパフォーマンスに彩られ、オフィシャルホテルスポンサーであるMillennium Hotels & Resortsの協賛により、同社が所有する象徴的な会場「ビルトモア・ロサンゼルス」で開催されました。

インタラクティブなマルチチャンネル・ニュースリリースの全容は、こちらでご覧ください。https://www.multivu.com/asian-hall-of-fame/9333053-en-asian-hall-of-fame-2025-induction-recap-highlights

オフィシャルメディアパートナーであるKTLAがこの華やかな夜を取材し、朝のニュース番組の司会で知られるFrank Buckley氏が司会を務めました。YouTube TVがこの式典を世界中の視聴者に向けてライブ配信しました。オフィシャルデザイナーであるTAOは、Asian Hall of Fameの「テクノロジー、エンターテインメント、スポーツ分野の女性たち（Women In Tech, Entertainment & Sports）」奨学金に着想を得た没入型の空間演出を手掛けました。TAOの創設者兼CEOであるMaggie Tseng氏が、殿堂入りメンバーのYoshiki氏を紹介し、同氏による心奪われるピアノ演奏が披露されました。

CJ Groupの副会長であるMiky Lee氏が、先見性あふれるプロデューサーのSoo Man LEE氏を紹介しました。同氏が手掛ける新グループ「A2O May」は、新人賞の受賞後にパフォーマンスを披露しました。H Martの創業者であるIl Yeon Kwon氏は、息子のBrian Kwon氏によって紹介されました。

グラミー賞投票メンバーのMaki Mae氏（Asian Hall of Fameの代表兼CEO）が音楽監督Ed Roth氏と共に演奏を行い、その後、理事会議長のMelinda Rogers氏を紹介しました。また、同氏は殿堂入りメンバーであるCindy Y. Huang氏を紹介しました。伝説的ロックバンドChicagoの創設ドラマーであるDanny Seraphine氏とCTA、そしてSoundgardenのメンバーで「Rock & Roll Hall of Fame」殿堂入りアーティスト（2023年殿堂入り）のHiro Yamamoto氏が特別音楽ゲストとして登場しました。

理事会会長のCharlie Zhang氏（2023年殿堂入り）が、Vizioの創業者であるWilliam Wang氏を紹介しました。MSIの創業者であるRika氏とManu Shah氏、ならびにRaj Shah氏とRup Shah氏は、Andrew Moy氏およびAdrian Dev氏によって紹介されました。Frank Buckley氏が、韓国初の宇宙飛行士であるSoyeon YI氏を紹介しました。カリフォルニア州財務長官のFiona Ma氏は、理事会メンバーのKeith Hamasaki氏とYi Zhang氏によって紹介されました。追悼の意を込めて殿堂入りしたRoman Gabriel Jr.氏の栄誉は、息子のRoman Gabriel III氏が受け取り、メンバーのCheryl Burke氏（2020年殿堂入り）によって紹介されました。

「Julia S. Gouw Asian Women In Entertainment賞」の受賞者であるMalea Emma Tjandrawidjaja氏は、Julia Gouw氏（2023年殿堂入り）、Compton Kidz Club、そしてAukai Cain Dragon Crewによって紹介され、世代を超えた観客を魅了しました。「Arts Educator賞」受賞者のStephen Pu博士と、文化大使のNicole Ho氏は、いずれも「National Merit Award」を受賞しました。公式フォトギャラリーはこちらです。

ASIAN HALL OF FAME について

2004年に設立されたAsian Hall of Fameは、アジアの遺産、先住民族のリーダー、そして異文化間の協働を世界に発信するグローバルアンバサダーです。問い合わせ先：[email protected]、(626) 600-9418、www.asianhalloffame.org。

SOURCE Asian Hall of Fame