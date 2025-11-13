亚裔名人堂年度人物彰显美国梦

News provided by

Asian Hall of Fame

Nov 13, 2025, 10:00 ET

来自全美乃至全球的榜样齐聚一堂

洛杉矶 2025年11月13日 /美通社/ -- 亚裔名人堂于2025年11月1日（星期六）举办了第21届年度人物颁奖典礼，并为文化项目、奖学金和拓展计划筹集资金。这场温馨的入选仪式由官方酒店赞助商千禧酒店集团（Millennium Hotels & Resorts）主办，在其标志性的洛杉矶Biltmore Los Angeles酒店举行，仪式内容包括感人至深的故事、动人的表演以及新一代领军人物的精彩亮相。 YouTube TV为全球观众进行了现场直播。

在此处可体验互动多渠道新闻稿: https://www.multivu.com/asian-hall-of-fame/9333053-en-asian-hall-of-fame-2025-induction-recap-highlights

官方媒体合作伙伴KTLA全程报道这场盛会，早间新闻主播弗兰克•巴克利（Frank Buckley）担任司仪。官方设计师TAO（淘租公）打造一个沉浸式体验，灵感来自亚裔名人堂的慈善宗旨——支持科技、娱乐和运动领域的女性发展。 TAO创办人兼执行长Maggie Tseng介绍年度人物Yoshiki及其精彩的钢琴演奏。

亚裔名人堂主席兼首席执行官谢明锦（Maki Hsieh）与音乐总监Ed Roth同台演出，并介绍理事会主席Melinda Rogers，后者介绍年度人物Cindy Y. Huang。年度人物，加州财务长马世云由理事会副主席Keith Hamasaki和Yi Zhang介绍。

CJ集团副董事长李美敬介绍富有远见的制作人李秀满，其最新组合A2O May在获得新人奖后进行表演。 Frank Buckley介绍了韩国首位也是目前唯一一位航天员入选者李素妍。

H Mart创办人权一研由其子Brian权介绍。纪念年度人物Roman Gabriel Jr.由其子Roman Gabriel III代为领奖，并由2020年年度人物Cheryl Burke介绍。理事会主席张祥华（2023年年度人物）介绍了Vizio创办人王蔚，MSI创办人Rika和Manu Shah、Raj Shah以及Rup Shah则由Andrew Moy和Adrian Dev介绍。

慈善家Julia S. Gouw（2023年年度人物）介绍了Julia S. Gouw亚洲娱乐界女性奖得主Malea Emma Tjandrawidjaja，并安排她与摇滚名人堂成员Danny Seraphine & CTA以及Hiro Yamamoto（2023年年度人物）同台演出。 Compton Kidz Club、艺术教育家奖得主Stephen Pu博士、2025年文化大使Nicole Ho以及Aukai Cain Dragon Crew的精彩表演，为这场里程碑式的颁奖典礼注入了活力，感染了不同年龄段的观众。

关于亚裔名人堂

亚裔名人堂成立于2004年，致力于在全球推广亚裔文化遗产、原住民领袖以及跨种族融合。联络方式： [email protected]，（626）600-9418。www.asianhalloffame.org

Asian Hall of Fame

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

亞裔名人堂年度人物彰顯美國夢

亞裔名人堂于2025年11月1日（星期六）舉辦了第21屆年度人物頒獎典禮，並為文化專案、獎學金和拓展計畫籌集資金。這場溫馨的入選儀式由官方酒店贊助商千禧酒店集團（Millennium Hotels & Resorts）主辦，在其標誌性的洛杉磯Biltmore Los...
Iconic Asian Hall of Fame Inductees Highlight The American Dream

Iconic Asian Hall of Fame Inductees Highlight The American Dream

Asian Hall of Fame hosted its 21st Induction Ceremony on Saturday, November 1, 2025, memorializing Class of 2025 Inductees in perpetuity and raising...
More Releases From This Source

Explore

Entertainment

Entertainment

Asian American

Asian American

Diversity, Equity & Inclusion

Diversity, Equity & Inclusion

Awards

Awards

News Releases in Similar Topics