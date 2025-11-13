亚裔名人堂年度人物彰显美国梦

来自全美乃至全球的榜样齐聚一堂

洛杉矶 2025年11月13日 /美通社/ -- 亚裔名人堂于2025年11月1日（星期六）举办了第21届年度人物颁奖典礼，并为文化项目、奖学金和拓展计划筹集资金。这场温馨的入选仪式由官方酒店赞助商千禧酒店集团（Millennium Hotels & Resorts）主办，在其标志性的洛杉矶Biltmore Los Angeles酒店举行，仪式内容包括感人至深的故事、动人的表演以及新一代领军人物的精彩亮相。 YouTube TV为全球观众进行了现场直播。

在此处可体验互动多渠道新闻稿: https://www.multivu.com/asian-hall-of-fame/9333053-en-asian-hall-of-fame-2025-induction-recap-highlights

官方媒体合作伙伴KTLA全程报道这场盛会，早间新闻主播弗兰克•巴克利（Frank Buckley）担任司仪。官方设计师TAO（淘租公）打造一个沉浸式体验，灵感来自亚裔名人堂的慈善宗旨——支持科技、娱乐和运动领域的女性发展。 TAO创办人兼执行长Maggie Tseng介绍年度人物Yoshiki及其精彩的钢琴演奏。

亚裔名人堂主席兼首席执行官谢明锦（Maki Hsieh）与音乐总监Ed Roth同台演出，并介绍理事会主席Melinda Rogers，后者介绍年度人物Cindy Y. Huang。年度人物，加州财务长马世云由理事会副主席Keith Hamasaki和Yi Zhang介绍。

CJ集团副董事长李美敬介绍富有远见的制作人李秀满，其最新组合A2O May在获得新人奖后进行表演。 Frank Buckley介绍了韩国首位也是目前唯一一位航天员入选者李素妍。

H Mart创办人权一研由其子Brian权介绍。纪念年度人物Roman Gabriel Jr.由其子Roman Gabriel III代为领奖，并由2020年年度人物Cheryl Burke介绍。理事会主席张祥华（2023年年度人物）介绍了Vizio创办人王蔚，MSI创办人Rika和Manu Shah、Raj Shah以及Rup Shah则由Andrew Moy和Adrian Dev介绍。

慈善家Julia S. Gouw（2023年年度人物）介绍了Julia S. Gouw亚洲娱乐界女性奖得主Malea Emma Tjandrawidjaja，并安排她与摇滚名人堂成员Danny Seraphine & CTA以及Hiro Yamamoto（2023年年度人物）同台演出。 Compton Kidz Club、艺术教育家奖得主Stephen Pu博士、2025年文化大使Nicole Ho以及Aukai Cain Dragon Crew的精彩表演，为这场里程碑式的颁奖典礼注入了活力，感染了不同年龄段的观众。

关于亚裔名人堂

亚裔名人堂成立于2004年，致力于在全球推广亚裔文化遗产、原住民领袖以及跨种族融合。联络方式： [email protected]，（626）600-9418。www.asianhalloffame.org。

Asian Hall of Fame