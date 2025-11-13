亞裔名人堂年度人物彰顯美國夢

來自全美乃至全球的榜樣齊聚一堂

洛杉磯 2025年11月13日 /美通社/ -- 亞裔名人堂于2025年11月1日（星期六）舉辦了第21屆年度人物頒獎典禮，並為文化專案、獎學金和拓展計畫籌集資金。這場溫馨的入選儀式由官方酒店贊助商千禧酒店集團（Millennium Hotels & Resorts）主辦，在其標誌性的洛杉磯Biltmore Los Angeles酒店舉行，儀式內容包括感人至深的故事、動人的表演以及新一代領軍人物的精彩亮相。YouTube TV為全球觀眾進行了現場直播。

在此處可體驗互動多管道新聞稿：https://www.multivu.com/asian-hall-of-fame/9333053-en-asian-hall-of-fame-2025-induction-recap-highlights

官方媒體合作夥伴KTLA全程報導這場盛會，早間新聞主播弗蘭克•巴克利（Frank Buckley）擔任司儀。官方設計師TAO（淘租公）打造一個沉浸式體驗，靈感來自亞裔名人堂的慈善宗旨——支持科技、娛樂和運動領域的女性發展。 TAO創辦人兼執行長Maggie Tseng介紹年度人物Yoshiki及其精彩的鋼琴演奏。

亞裔名人堂主席兼首席執行官謝明錦（Maki Hsieh）與音樂總監Ed Roth同台演出，並介紹理事會主席Melinda Rogers，後者介紹年度人物Cindy Y. Huang。年度人物，加州財務長馬世雲由理事會副主席Keith Hamasaki和Yi Zhang介紹。

CJ集團副董事長李美敬介紹富有遠見的製作人李秀滿，其最新組合A2O May在獲得新人獎後進行表演。 Frank Buckley介紹了韓國首位也是目前唯一一位太空人入選者李素妍。

H Mart創辦人權一研由其子Brian權介紹。紀念年度人物Roman Gabriel Jr.由其子Roman Gabriel III代為領獎，並由2020年年度人物Cheryl Burke介紹。理事會主席張祥華（2023年年度人物）介紹了Vizio創辦人王蔚，MSI創辦人Rika和Manu Shah、Raj Shah以及Rup Shah則由Andrew Moy和Adrian Dev介紹。

慈善家Julia S. Gouw（2023年年度人物）介紹了Julia S. Gouw亞洲娛樂界女性獎得主Malea Emma Tjandrawidjaja，並安排她與搖滾名人堂成員Danny Seraphine & CTA以及Hiro Yamamoto（2023年年度人物）同台演出。 Compton Kidz Club、藝術教育家獎得主Stephen Pu博士、2025年文化大使Nicole Ho以及Aukai Cain Dragon Crew的精彩表演，為這場里程碑式的頒獎典禮注入了活力，感染了不同年齡段的觀眾。

關於亞裔名人堂

亞裔名人堂成立于2004年，致力於在全球推廣亞裔文化遺產、原住民領袖以及跨種族融合。聯絡方式：[email protected]，（626）600-9418。 www.asianhalloffame.org。

Asian Hall of Fame