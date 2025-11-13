아시아 명예의 전당과 미국 성공 신화를 이룬 헌액자들

전 세계 국가의 우상들이 한자리에 모이다

로스앤젤레스, 2025년 11월 14일 /PRNewswire/ -- 아시아 명예의 전당(Asian Hall of Fame)이 지난 2025년 11월 1일 토요일에 2025년도 헌액자들을 영구히 기리는 제21회 헌액식을 개최했다. 아울러 문화 사업, 장학금 지원, 호놀룰루 및 뉴욕 지부 확장에 사용될 기금을 모금하는 행사도 병행되었다. 감동적인 사연과 열정적인 공연이 돋보였던 이번 헌액식은 공식 호텔 스폰서인 밀레니엄 호텔 앤 리조트(Millennium Hotels & Resorts)의 후원으로 빌트모어 로스앤젤레스(Biltmore Los Angeles) 호텔에서 오붓한 분위기로 진행되었다.

다양한 채널의 모든 상호작용 방식 보도자료는 여기에서 확인할 수 있다. https://www.multivu.com/asian-hall-of-fame/9333053-en-asian-hall-of-fame-2025-induction-recap-highlights

아침 뉴스 앵커인 프랭크 버클리(Frank Buckley)의 사회로 품격 있게 진행된 이 저녁 행사의 취재는 공식 미디어 파트너인 KTLA가 맡았다. 헌액식은 유튜브 TV(YouTube TV)를 통해 전 세계 시청자에게 생중계되었다. 공식 디자이너 TAO는 아시아 명예의 전당이 추진하는 '기술, 엔터테인먼트, 스포츠 분야의 여성 인재(Women In Tech, Entertainment & Sports)'를 위한 장학금에서 착안하여 몰입형 체험 공간을 연출했다. TAO 창립자이자 CEO인 매기 쳉(Maggie Tseng)의 소개에 이어 아시아 명예의 전당 헌액자 요시키(Yoshiki)가 감동적인 피아노 공연을 시작했다.

이미경 CJ그룹 부회장의 시상으로 K-팝의 선구자 이수만 프로듀서가 수상의 영예를 안았고, 그가 새로 선보인 걸 그룹 A2O 메이(A2O May)는 신인가수상(New Artist Award) 수상 직후 축하 공연을 펼쳤다. H마트(H Mart) 창업자인 권일연 회장은 시상자로 나선 친아들 브라이언 권(Brian Kwon)의 호명으로 무대에 올랐다.

아시아 명예의 전당 회장 겸 CEO 마키 메이(Maki Mae)는 그래미 투표 위원의 자격으로 음악 감독 에드 로스(Ed Roth)와 협연을 펼쳤고, 이어진 순서에서는 아시아 명예의 전당 여성 이사회 의장 멜린다 로저스(Melinda Rogers)가 시상대에 올라 헌액자 신디 Y. 황(Cindy Y. Huang)을 무대 위로 불렀다. 전설적인 그룹 시카고(Chicag)의 원년 드러머인 대니 세라핀(Danny Seraphine)과 CTA, 그리고 로큰롤 명예의 전당(Rock & Roll Hall of Famer) 헌액자이자 2023년 아시아 명예의 전당 헌액자인 사운드가든(Soundgarden)의 히로 야마모토(Hiro Yamamoto)가 함께 무대에 올라 특별 공연을 펼쳤다.

2023년 헌액자인 찰리 장(Charlie Zhang) 아시아 명예의 전당 남성 이사회 의장이 시상대에 올라 비지오(Vizio) 창업자 윌리엄 왕(William Wang)을 수상자로 호명했다. MSI 창업주인 샤 부부(Rika Shah & Manu Shah)와 공동 CEO인 라지 샤(Raj Shah)와 럽 샤(Rup Shah)의 시상은 앤드루 모이(Andrew Moy)와 아드리안 데브(Adrian Dev)가 맡았다. 이어서 프랭크 버클리(Frank Buckley)의 소개로 한국 최초의 우주 비행사 이소연 박사가 무대에 올랐다. 캘리포니아주 재무부 장관 피오나 마(Fiona Ma)가 아시아 명예의 전당 이사회 의원 키스 하마사키(Keith Hamasaki)와 이 장(Yi Zhang)의 시상으로 수상의 기쁨을 누렸다. 2020년 헌액자인 셰릴 버크(Cheryl Burke)가 고(故) 로만 가브리엘 주니어(Roman Gabriel Jr)의 헌액패를 그의 아들 로만 가브리엘 3세(Roman Gabriel III)에게 전달했다.

2023년 헌액자 줄리아 고우(Julia S. Gouw)의 시상으로 '줄리아 S. 고우 아시아 여성 엔터테인먼트 상(Julia S. Gouw Asian Women In Entertainment Prize)'을 수상한 말레아 엠마 찬드라위자야(Malea Emma Tjandrawidjaja)와 함께, 컴튼 키즈 클럽(Compton Kidz Club)과 아우카이 케인(Aukai Cain)이 이끄는 댄스팀 드래곤 크루(Dragon Crew)가 합동 무대를 꾸며 다양한 연령층의 관객들에게 즐거움을 선사했다. 국가 공로상(National Merit Award)은 예술교육자상(Arts Educator Prize) 수상자 스티븐 푸(Stephen Pu) 박사와 문화 홍보대사(Cultural Ambassador) 니콜 호(Nicole Ho)에게 돌아갔다. 여기에서 공식 사진첩을 감상할 수 있다.

아시아 명예의 전당 (Asian Hall of Fame) 소개

2004년에 설립된 아시아 명예의 전당은 아시아인의 업적과 아시아를 이끄는 위인들의 발자취를 기리고, 인종 화합의 시너지 효과를 전 세계에 널리 알리는 사절단 역할을 하고 있다. 문의처: [email protected], (626) 600-9418. www.asianhalloffame.org.

SOURCE Asian Hall of Fame