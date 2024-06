Supermicro ने Intel® Xeon® 6 प्रोसेसरों पर आधारित नए X14 AI, रैकमाउंट, मल्टी-नोड और Edge सर्वर परिवारों का अनावरण किया, जिनमें E-cores और शीघ्र ही लिक्विड कूलिंग के साथ P-cores सिस्टम सम्मिलित होंगे

Supermicro के विस्तारित, प्रमाणित पोर्टफोलियो में क्लाउड-नेटिव, अनुकूलतम स्टोरेज और स्केल-आउट कार्यभारों पर अधिकतम प्रति-वाट प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किए गए सिस्टम और AI और HPC वातावरणों के लिए एयर और लिक्विड-कूल्ड सिस्टम सम्मिलित हैं।

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और ताइपेई, 4 जून, 2024 /PRNewswire/ -- Computex 2024 -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), AI, Cloud, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता, E-cores वाले Intel® Xeon® 6700-सीरीज़ प्रोसेसरों के लिए सपोर्ट के साथ अपना X14 सर्वर पोर्टफोलियो लांच कर रही है, और भविष्य में P-cores वाले Intel Xeon 6900 सीरीज़ प्रोसेसरों को सपोर्ट करेगी। कई पीढ़ियों से प्रमाणित प्लेटफार्मों के आधार पर, Hyper, CloudDC और WIO प्लेटफार्मों सहित एंटरप्राइज, क्लाउड सेवा प्रदाता, मिड-रेंज और एंट्री मॉडलों को सपोर्ट करने वाले रैकमाउंट सर्वरों के परिवार से आरंभ होने वाले नए Supermicro X14 सर्वर नवीनतम Intel Xeon 6 प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त, SuperBlade®, के प्रति रैक 34,560 कोर तक के घनत्व और दक्षता-अनुकूलित मल्टी-नोड, BigTwin®, और GrandTwin®सर्वरों में इस नए प्रोसेसर को सम्मिलित किया जाएगा। Supermicro के Petascale स्टोरेज सिस्टम और Edge तथा Telco-अनुकूलित सर्वरों में Hyper-E और कम गहराई वाले कॉम्पैक्ट जैसे सिस्टम भी उपलब्ध होंगे। शीघ्र ही भविष्य में, उच्च प्रदर्शन वाले सिस्टम P-cores वाले Intel Xeon 6900-सीरीज़ प्रोसेसर के साथ उपलब्ध होंगे। P-cores वाले Intel Xeon 6 प्रोसेसर वाले सिस्टम AI कार्यभारों के लिए 2-3X* बेहतर प्रदर्शन और 2.8X* अधिक मेमोरी बैंडविड्थ प्रदान करेंगे। पिछली पीढ़ियों की तुलना में, E-cores के साथ Intel Xeon 6 प्रोसेसर का उपयोग करने वाले भावी सिस्टमों से 2.5X* अधिक रैक घनत्व और 2.4 X* अधिक प्रति वाट प्रदर्शन में सुधार की आशा है, जिसके परिणामस्वरूप डेटा केंद्र का PUE घटकर 1.05 तक कम हो जाएगा।

"Supermicro डेटा केंद्र स्तर पर लिक्विड कूलिंग सहित कार्यभार-अनुकूलित समाधानों के डिजाइन, निर्माण और वितरण में कार्यरत, उद्योग की एक अग्रणी कंपनी है। Supermicro के अध्यक्ष और CEO Charles Liang ने कहा, "हमारे ग्राहकों को नए X14 सर्वर अधिक गतिशीलता और अनुकूलन विकल्प प्रदान करेंगे। Supermicro X14 उत्पाद परिवार हमारे अब तक के सबसे शक्तिशाली और गतिशील सिस्टम हैं जिन्हें डेटा केंद्र से लेकर Edge तक की एप्लिकेशनों की एक विस्तृत रेंज के लिए अनुकूलित किया गया है। हम देखते हैं कि भविष्य में 20% तक डेटा केंद्रों को लिक्विड-कूल्ड किए जाने की आवश्यकता होगी, और कोल्ड प्लेट्स से लेकर कूलिंग टावर्स तक सभी प्रकार के समाधान प्रदान करने के लिए Supermicro एक अद्वितीय स्थिति में है।"

अधिक दक्षता और कम TCO के लिए, Supermicro तरल कूलिंग समाधान प्रदान करता है, जिसे CPU और GPU कोल्ड प्लेट्स, कूलिंग वितरण इकाई, मैनिफोल्ड, टयूबिंग और एक कूलिंग टॉवर सहित किसी भी डिप्लॉयमेंट में जोड़ा, तथा संपूर्ण समाधान के लिए सभी कम्पोनेन्टों का परिसर के भीतर ही विकास और निर्माण किया जा सकता है।

E-cores वाले नए Intel Xeon 6 प्रोसेसर के प्रत्येक कोर में एक थ्रेड की सुविधा होती है। वे ऐसे कार्यभारों के लिए अनुकूलित हैं जो क्लाउड-नेटिव CDN, नेटवर्क माइक्रोसर्विसिस, Kubernetes, एप्लिकेशन DevOps, अव्यवस्थित डेटाबेस और स्केल-आउट एनालिटिक्स जैसी क्लाउड-नेटिव एप्लिकेशनों को कई ऊर्जा-प्रभावी कोर से कई अवस्थाओं में एक साथ चलाने के लिए कम ऊर्जा खपत करते हुए लाभान्वित होते हैं।

नए Intel Xeon 6 प्रोसेसरों द्वारा संचालित Supermicro X14 सिस्टम में E-cores और P-cores वेरिएंट के बीच पिन अनुकूलता की सुविधा होती है। वर्तमान और भविष्य के Supermicro सिस्टम में 576 कोर प्रति नोड, 8800 MT/s तक के DDR5-6400 और MCR DIMM, CXL 2.0, अधिक चौड़े E1. S और E3.S सपोर्ट, और 400G तक की नेटवर्किंग की सुविधा होगी। नए Intel Xeon 6 प्रोसेसर पिछली पीढ़ी के Intel Xeon प्रोसेसरों के उन्नत रूप 6700-सीरीज़ तथा प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए प्रोसेसरों की एक बिल्कुल नई श्रेणी 6900-सीरीज़ में उपलब्ध होंगे। Intel Xeon 6900-सीरीज़ प्रोसेसरों द्वारा अधिक कोर, उच्च TDP, अधिक मेमोरी चैनल और MCR DIMMs के लिए सपोर्ट प्रदान की जाएगी। Supermicro X14 प्लेटफॉर्म OCP डेटा केंद्र मॉड्यूलर हार्डवेयर सिस्टम (DC-MHS) को सपोर्ट करने वाला पहला Supermicro प्लेटफॉर्म भी है, जो बड़े क्लाउड सेवा प्रदाताओं और हाइपरस्केलर्स के लिए जटिलता को कम करता है और रखरखाव को सरल बनाता है।

Intel में Xeon 6 E-cores उत्पादों के उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक, Ryan Tabrah, ने कहा, "Intel अपने रोडमैप पर काम कर रहा है जो '5 वर्षों में 4 नोड्स' प्रदान करेगा, और क्लाउड-नेटिव और स्केल-आउट कार्यभारों के लिए हम अपने पहले एंटरप्राइज-श्रेणी का प्रभावी-कोर उत्पाद सहित Xeon 6 के साथ प्रोसेसरों में नई क्रांतिकारी विशेषताएं प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नए प्रोसेसर हमारे Supermicro जैसे भागीदारों को पहले से कहीं अधिक सघन और प्रभावी नए Xeon सिस्टम विकसित करने में सक्षम बना रहे हैं, तथा जिससे ग्राहकों को TCO को कम करते हुए अपने व्यावसायिक लक्ष्य हासिल करने में सहायता मिलेगी।"

X14 सिस्टमों का Supermicro पोर्टफोलियो प्रदर्शन-अनुकूलित और ऊर्जा-प्रभावी होने के साथ-साथ बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा प्रदान करता है, तथा खुले उद्योग मानकों का अनुसरण और रैक-स्केल अनुकूलित है। 1,350 लिक्विड-कूल्ड रैक सहित 5,000 रैक प्रति माह की वैश्विक उत्पादन क्षमता के साथ, Supermicro के विशेषज्ञ इंजीनियर उद्योग-अग्रणी समय-सीमा के साथ पूरे सिस्टम को डिजाइन, निर्माण, सत्यापन और वितरित कर सकते हैं।

E-cores के साथ Intel Xeon 6700-सीरीज़ प्रोसेसरों को आज लांच किया जा रहा है:

SuperBlade® – Supermicro का AI, डेटा एनालिटिक्स, HPC, क्लाउड और एंटरप्राइज़ कार्यभारों के लिए अनुकूलित उच्च-प्रदर्शन, घनत्व-अनुकूलित और ऊर्जा-प्रभावी मल्टी-नोड प्लेटफ़ॉर्म इन नए ब्लेड सिस्टमों के साथ, एक रैक में 34,560 Xeon कंप्यूट कोर तक की सुविधा हो सकती है।

Hyper - भिन्न प्रकारों की एप्लिकेशन आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित स्टोरेज और I/O गतिशीलता प्रदान करने वाले स्केल-आउट क्लाउड कार्यभारों के लिए डिज़ाइन किए गए सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन रैकमाउंट सर्वर।

CloudDC - गतिशील I/O तथा स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और अत्यधिक डेटा थ्रूपुट के लिए दोहरे AIOM स्लॉट (PCIe 5.0; OCP 3.0 के अनुरूप) के साथ OCP डेटा केंद्र मॉड्यूलर हार्डवेयर सिस्टम (DC-MHS) पर आधारित, क्लाउड डेटा केंद्रों के लिए ऑल-इन-वन प्लेटफ़ॉर्म।

WIO – विशिष्ट एंटरर्प्राइज़ आवश्यकताओं के लिए वास्तव में अनुकूलतम सिस्टम प्रदान करने के लिए किफ़ायती आर्किटेक्चर में गतिशील I/O कॉन्फ़िगरेशन प्रदान करता है।

BigTwin® – प्रति नोड दोहरे प्रोसेसरों और हॉट-स्वैपेबल टूल-रहित डिज़ाइन के साथ बेहतर घनत्व, प्रदर्शन और सेवाक्षमता प्रदान करने वाला 2U 2-नोड या 2U 4-नोड प्लेटफ़ॉर्म। ये सिस्टम बेहतर घनत्व और थ्रूपुट के लिए E3.S ड्राइव सपोर्ट और थ्रूपुट सहित नए मॉडलों के साथ क्लाउड, स्टोरेज और मीडिया वर्कलोडों के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं।

GrandTwin® – आसान सेवाक्षमता के लिए फ्रंट (कोल्ड आइल) हॉट-स्वैपेबल नोड्स और फ्रंट या रियर I/O प्रदान करते हुए एकल-प्रोसेसर प्रदर्शन और मेमोरी घनत्व के लिए उद्देश्य-निर्मित। अब बेहतर स्टोरेज घनत्व और थ्रूपुट के लिए E1.S ड्राइव के साथ उपलब्ध है।

Hyper-E – Edge एन्वायरनमेंट में तैनाती के लिए अनुकूलित, हमारे प्रमुख Hyper परिवार को शक्ति और गतिशीलता प्रदान करता है। Edge की अनुकूल विशेषताओं में कम-गहराई की चेसिस और फ्रंट I/O सम्मिलित हैं, जो Hyper-E को Edge डेटा केंद्र और Telco कैबिनेट के लिए उपयुक्त बनाते हैं। ये कम-गहराई वाले सिस्टम 3 उच्च-प्रदर्शन GPU या FPGA कार्डों तक को सपोर्ट प्रदान करते हैं।

Edge/Telco – टेल्को कैबिनेट और Edge डेटा केंद्र इंस्टॉलेशन के लिए अनुकूलित कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टरों में उच्च-घनत्व प्रोसेसिंग शक्ति। वैकल्पिक DC पावर कॉन्फ़िगरेशन और 55° C (131° F) तक बढ़ाया गया ऑपरेटिंग तापमान।

Petascale स्टोरेज – EDSFF E1.S और E3.S ड्राइव के साथ उद्योग-अग्रणी स्टोरेज घनत्व और प्रदर्शन, जो केवल एक 1U या 2U चेसिस में अभूतपूर्व क्षमता और प्रदर्शन प्रस्तुत करता है।

P-cores के साथ आगामी Intel Xeon 6 6900-सीरीज़ प्रोसेसर शीघ्र आ रहे हैं:

PCIe GPU वाले GPU सर्वर – नाटकीय प्रदर्शन लाभ और लागत बचत प्रदान करने के लिए उन्नत गति-वर्धकों को सपोर्ट करने वाले सिस्टम। ये सिस्टम HPC, AI प्रशिक्षण, रेंडरिंग और VDI कार्यभारों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

सर्वमान्य GPU सर्वर – ये बड़े पैमाने पर AI प्रशिक्षण और विस्तृत भाषा वाले मॉडलों के लिए अत्यंत शक्तिशाली सर्वर हैं। नवीनतम PCIe, OAM और NVIDIA SXM टेक्नोलॉजियों सहित GPU विकल्पों के साथ बेहतर प्रदर्शन और सेवाक्षमता प्रदान करने वाले खुले, मॉड्यूलर, मानक-आधारित सर्वर।

नए मल्टी-नोड सर्वर - HPC, डेटा केंद्र, वित्तीय सेवाओं, विनिर्माण और वैज्ञानिक अनुसंधान एप्लिकेशनों के लिए अनुकूलित उच्च घनत्व वाले 2U4N सिस्टम। फ्रंट-एक्सेसिबल सर्विस डिज़ाइन गतिशील I/O और ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ कोल्ड-आइल सर्विसेबिलिटी संभव बनाता है।

* 4थी जनरेशन Intel Xeon स्केलेबल प्रोसेसरों की तुलना में। पिछली पीढ़ी से संबंधित 21 अगस्त 2023 तक के आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शनों पर आधारित। आपके परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

