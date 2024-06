Supermicro introduceert nieuwe X14 AI-, rack-mount-, multi-node- en Edge-serverfamilies op basis van Intel® Xeon® 6-processors met E-kern- en toekomstige P-kernsystemen met vloeistofkoeling

De systemen van Supermicro's uitgebreide, bewezen portfolio zijn ontworpen voor maximale prestaties per watt voor cloud-native, geoptimaliseerde opslag en schaalbare werkbelastingen, met lucht- en vloeistofgekoelde systemen voor AI- en HPC-omgevingen

SAN JOSE, Calif. en TAIPEI, 4 juni 2024 /PRNewswire/ -- Computex 2024 -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een Total IT Solution Provider voor AI, Cloud, Storage en 5G/Edge, lanceert zijn X14-serverportfolio met ondersteuning voor Intel® Xeon® 6700-serie processors met E-kernen. In de toekomst zal het ook de Intel Xeon 6900-serie processors met P-kernen ondersteunen. De nieuwe Supermicro X14-servers zijn gebaseerd op generatie-beproefde platforms en ondersteunen de nieuwste Intel Xeon 6-processors, van een reeks rackmount servers voor enterprise, cloudserviceprovider en mid-range tot en met instapmodellen, inclusief de Hyper-, CloudDC- en WIO-platforms. De multi-node servers met geoptimaliseerde dichtheid en efficiëntie, zoals SuperBlade®, met tot 34.560 kernen per rack, en BigTwin® en GrandTwin®, krijgen deze nieuwe processor ook. De Petascale opslagsystemen en Edge- en Telco-geoptimaliseerde servers, zoals de Hyper-E en compacte systemen met geringe diepte, komen ook beschikbaar. Binnenkort zijn zeer performante systemen voor de Intel Xeon 6900-serie processors met P-kernen verkrijgbaar. Systemen met Intel Xeon 6-processors en P-kernen bieden 2-3X* betere prestaties voor AI-workloads en 2,8X* hogere geheugenbandbreedte. De toekomstige systemen die gebruikmaken van de Intel Xeon 6-processors met E-kernen hebben naar verwachting een 2,5x* hogere rackdensiteit dan eerdere generaties en leveren een 2,4x* betere prestatie per watt. Zo heeft een datacenter een stroomverbruikeffectiviteit (PUE) van maar 1,05.

"Supermicro is marktleider in het ontwerpen, bouwen en leveren van workload-geoptimaliseerde oplossingen op schaal, inclusief vloeistofkoeling voor datacenters. De nieuwe X14-servers geven onze klanten nog meer flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden," aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "De Supermicro X14-productfamilies zijn onze krachtigste en meest flexibele systemen die we ooit hebben ontworpen. Ze zijn geoptimaliseerd voor een breed scala aan toepassingen, van het datacenter tot de edge. We zien dat tot 20% van de datacenters in de toekomst vloeistofkoeling nodig heeft. Supermicro bevindt zich in de unieke positie om een volledige oplossing te bieden, van koelplaten tot koeltorens."

Supermicro levert oplossingen voor vloeistofkoeling die aan elk soort toepassing kunnen worden toegevoegd, inclusief CPU- en GPU-koelplaten, een koeldistributie-eenheid, verdeelstuk, leidingen en een koeltoren. Alle componenten worden in eigen huis ontwikkeld en gefabriceerd voor een complete oplossing.

De nieuwe Intel Xeon 6-processors met E-kernen hebben één thread per kern. Ze zijn geoptimaliseerd voor workloads die een groter aantal energie-efficiënte kernen kunnen benutten om meer simultane instanties te laten draaien met minder stroomverbruik. Voorbeelden zijn cloud-native CDN's, netwerk microservices, cloud-native applicaties, waaronder Kubernetes, DevOps-toepassingen, ongestructureerde databases en scale-out analytics.

Supermicro X14-systemen die worden aangedreven door de nieuwe Intel Xeon 6-processors hebben pincompatibiliteit tussen de varianten met E-kernen en P-kernen. De huidige en toekomstige systemen van Supermicro bevatten tot 576 kernen per node, met ondersteuning voor DDR5-6400 en MCR DIMM's tot 8800 MT/s, CXL 2.0, een bredere ondersteuning voor E1.S en E3.S, en netwerken van tot 400G. De nieuwe Intel Xeon 6-processors komen in de 6700-serie, een verbeterde versie van de vorige generatie Intel Xeon processors, en in de 6900-serie, een totale nieuwe processorklasse voor maximale prestaties. Processors uit de Intel Xeon 6900-serie hebben meer kernen, een hoger TDP, meer geheugenkanalen en ondersteuning voor MCR DIMM's. Het Supermicro X14-platform is ook het eerste Supermicro-platform dat het OCP Data Center Modular Hardware System (DC-MHS) ondersteunt, de complexiteit vermindert en het onderhoud makkelijk maakt voor grote cloudserviceproviders en hyperscalers.

"Intel is bezig met de uitvoering van zijn stappenplan om '4 nodes in 5 jaar' te leveren. Met Xeon 6 introduceren we revolutionaire nieuwe processorfuncties, waaronder onze allereerste enterprise-class Efficient-core producten voor cloud-native en scale-out workloads," zegt Ryan Tabrah, VP en GM van Xeon 6 E-Core Products bij Intel. "Deze nieuwe processors stellen onze partners zoals Supermicro in staat om nieuwe Xeon-systemen te ontwikkelen die dichter en efficiënter zijn dan ooit tevoren en klanten helpen om zowel hun bedrijfsdoelen te bereiken als de TCO te verlagen."

Het Supermicro portfolio van X14-systemen is prestatiegericht en energiezuinig, bevat verbeterde beheerbaarheid en beveiliging, ondersteunt open industriestandaarden en is rack-scale geoptimaliseerd. Met een wereldwijde productiecapaciteit van 5.000 racks per maand, waaronder 1.350 vloeistofgekoelde racks, kunnen de deskundige technici van Supermicro complete systemen ontwerpen, bouwen en valideren en in een toptijd op de markt brengen.

Vandaag gelanceerd met Intel Xeon 6700-serie processors met E-kernen:

SuperBlade® - Supermicro's krachtige, dichtheid-geoptimaliseerde en energiezuinige multi-node platform geoptimaliseerd voor AI, Data Analytics, HPC, Cloud en Enterprise workloads. Met deze nieuwe blade-systemen kan één rack tot 34.560 Xeon rekenkernen bevatten.

Hyper - Rackmount-servers met topprestaties zijn gebouwd om de meest veeleisende workloads het hoofd te bieden, samen met de opslag- en I/O-flexibiliteit die op maat zijn gemaakt voor een breed scala aan toepassingsbehoeften.

CloudDC - Alles-in-één platform voor clouddatacenters, gebaseerd op het OCP Data Center Modular Hardware System (DC-MHS) met flexibele I/O- en opslagconfiguraties en dubbele AIOM-slots (PCIe 5.0; compatibel met OCP 3.0) voor maximale gegevensdoorvoer.

WIO - Biedt een breed scala aan I/O-opties in een kosten-efficiënte architectuur om werkelijk geoptimaliseerde systemen te leveren voor specifieke bedrijfsvereisten.

BigTwin® - 2U 2-node of 2U 4-node platform dat superieure dichtheid, prestaties en onderhoudsgemak biedt met dubbele processors per node en een hot-swappable ontwerp waarvoor geen gereedschap nodig is. Deze systemen zijn ideaal voor cloud-, opslag- en mediaworkloads met nieuwe modellen, waaronder E3.S-schijfondersteuning voor superieure dichtheid en doorvoer.

GrandTwin® - Speciaal gebouwd voor prestaties en geheugendichtheid met één processor, met hot-swappable nodes aan de voorkant (koude gangpad) en I/O aan de voor- of achterkant voor meer onderhoudsgemak. Nu verkrijgbaar met E1.S-schijven voor betere opslagdichtheid en doorvoer.

Hyper-E - Levert de kracht en flexibiliteit van onze toonaangevende Hyper-serie, geoptimaliseerd voor implementatie in edge-omgevingen. Edge-vriendelijke kenmerken omvatten een ondiep chassis en I/O aan de voorkant, waardoor Hyper-E geschikt is voor edge-datacenters en telecomkasten. Deze systemen met geringe diepte ondersteunen tot 3 krachtige GPU- of FPGA-kaarten.

Edge/Telco - Verwerkingskracht met hoge dichtheid in compacte vormfactoren geoptimaliseerd voor de installatie van telecomkasten en Edge-datacenters. Optionele DC-voedingsconfiguraties en verbeterde bedrijfstemperaturen tot 55 °C (131°F).

Petascale Storage - Toonaangevende opslagdichtheid en prestaties met EDSFF E1.S en E3.S-schijven, met ongekende capaciteit en prestaties in één 1U- of 2U-chassis.

Binnenkort verkrijgbaar met nieuwe Intel Xeon 6 6900-serie processors met P-kernen:

GPU-servers met PCIe GPU's - Systemen die geavanceerde accelerators ondersteunen om de prestaties enorm te verbeteren en kosten te besparen. Deze systemen zijn ontworpen voor HPC, AI-training, rendering en VDI workloads.

Universele GPU-servers - Dit zijn de krachtigste servers voor grootschalige AI-training en grote taalmodellen. Open, modulaire, op standaarden gebaseerde servers die superieure prestaties en onderhoudsgemak bieden met GPU-opties, waaronder de nieuwste PCIe-, OAM- en NVIDIA SXM-technologieën.

Nieuwe multi-node servers - Hoge dichtheid 2U4N-systemen geoptimaliseerd voor HPC, datacenters, financiële diensten, productie en wetenschappelijke onderzoekstoepassingen. Het aan de voorkant toegankelijke serviceontwerp maakt onderhoud in de koude gang mogelijk met flexibele I/O- en schijfconfiguraties.

* Vergeleken met 4e generatie Intel Xeon Scalable Processors. Gebaseerd op architectuurprognoses per 21 augustus 2023 ten opzichte van de vorige generatie. Uw resultaten kunnen variëren.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf streeft ernaar om first-to-market innovatie te leveren voor Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. Wij zijn een Total IT Solutions Manufacturer en leveren server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en ondersteuningsdiensten. Supermicro's deskundigheid op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, zodat wij innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, kunnen realiseren voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat om te optimaliseren voor hun exacte werklast en toepassing door te kiezen uit een breed scala aan systemen die zijn gebouwd o basis van onze flexibele en herbruikbare bouwblokken die een uitgebreide set van vormfactoren, processors, geheugen, GPU's, opslag, netwerken, stroom- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

