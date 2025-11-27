Yerevan अक्टूबर 2026 में Inaugural Chess Fest Armenia की मेजबानी करेगा

YEREVAN, आर्मेनिया, 27 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- शतरंज और संस्कृति की दुनिया में एक नया ऐतिहासिक आयोजन, पहला Chess Fest Armenia अक्टूबर 2026 में किया जाएगा। बड़े पैमाने पर, खुले आसमान के नीचे समारोह का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के सबसे प्रशंसित और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक Grandmaster Levon Aronian के संरक्षण में किया जाएगा। अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों में शामिल हैं: Viswanathan Anand, five-time World Chess Champion, और इतिहास की सबसे मजबूत महिला शतरंज खिलाड़ी Judit Polgar।

बाएँ से दाएँ: Viswanathan Anand, Levon Aronian, और Judit Polgar Illustration: AI-जनित।

MEDIACRAT Studio द्वारा MATENA Business School के साथ साझेदारी में आयोजित, और Municipality of Yerevan द्वारा समर्थित, यह उत्सव रणनीति, रचनात्मकता और समुदाय के दो दिवसीय उत्सव के लिए पूरे विश्व से शतरंज के प्रति उत्साही, परिवारों और आगंतुकों को एक साथ लाएगा।

"शतरंज हमेशा से आर्मेनियाई लोगों के लिए एक खेल से कहीं अधिक रहा है - यह रचनात्मकता, अनुशासन और एकजुटता व्यक्त करने का एक तरीका है। Chess Fest Armenia उस भावना का उत्सव है, जो हर किसी को खेल से प्रेरित होने वाले आनंद और कल्पना का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है," Chess Fest Armenia के Grandmaster और Patron, Levon Aronian ने कहा।

यह उत्सव Yerevan के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों को जीवंत स्थलों में बदल देगा, जहां एक साथ प्रदर्शनी खेल, संगीत कार्यक्रम, कहानी सुनाने के सत्र और संवादात्मक कला प्रतिष्ठान आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में एक समर्पित "Chess for Kids" क्षेत्र भी शामिल होगा, और एक पुरस्कार समारोह के साथ इसका समापन होगा।

Vardges Hoveyan, एक इंडिपेंडेंट आयोजन टीम का नेतृत्व करते हुए General Producer के रूप में कार्य करेंगे। विस्तृत कार्यक्रम और प्रायोजकों की सूची 2026 की शुरुआत में आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएगी: www.armchessfest.com

