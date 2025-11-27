Jerevan bude v říjnu 2026 hostit první ročník Chess Fest Armenia

MEDIACRAT Studio

Nov 27, 2025, 07:19 ET

JEREVAN, Arménie, 27. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- V říjnu 2026 se uskuteční první ročník Chess Fest Armenia, nové významné události ve světě šachu a kultury. Tento velkolepý festival pod širým nebem se bude konat pod záštitou velmistra Levona Aronjana, jedné z nejobdivovanějších a nejvlivnějších osobností mezinárodního šachu. Mezi očekávanými mezinárodními hosty jsou Višvanáthan Ánand, pětinásobný mistr světa v šachu, a Judit Polgárová, nejsilnější šachistka v historii.

L to R: Viswanathan Anand, Levon Aronian, and Judit Polgar
Festival, který organizuje MEDIACRAT Studio ve spolupráci s MATENA Business School a za podpory města Jerevan, spojí šachové nadšence, rodiny a návštěvníky z celého světa na dvoudenní oslavu strategie, kreativity a komunity.

„Šachy byly pro Armény vždy více než jen hrou – jsou způsobem, jakým vyjadřujeme kreativitu, disciplínu a sounáležitost. Chess Fest Armenia je oslavou tohoto ducha a zve všechny, aby zažili radost a fantazii, kterou tato hra inspiruje," řekl Levon Aronjan, velmistr a patron Chess Fest Armenia.

Festival promění jerevanské parky a veřejné prostory v živá místa, kde se budou současně konat exhibiční partie, koncerty, vyprávění příběhů a interaktivní umělecké instalace. Součástí programu bude také speciální zóna „Šachy pro děti" a vyvrcholením bude slavnostní předávání cen.

Vardges Hovejan bude působit jako generální producent a bude vést nezávislý organizační tým. Podrobný program a seznam sponzorů budou oznámeny na začátku roku 2026 na oficiálních webových stránkách: www.armchessfest.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2832175/Chess_Trio_Aronjan_Anand_Polgar.jpg

