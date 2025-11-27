Jerevan bude v októbri 2026 hostiť inauguračný šachový festival Chess Fest Armenia
News provided byMEDIACRAT Studio
Nov 27, 2025, 11:03 ET
JEREVAN, Arménsko, 27. novembra 2025 /PRNewswire/ – Nová prelomová udalosť vo svete šachu a kultúry, úplne prvý Chess Fest Armenia, sa uskutoční v októbri 2026. Rozsiahla oslava pod holým nebom sa bude konať pod záštitou veľmajstra Levona Aroniana, jednej z najobdivovanejších a najvplyvnejších osobností medzinárodného šachu. Medzi očakávanými medzinárodnými hosťami sú aj päťnásobný majster sveta v šachu Viswanathan Anand a najsilnejšia šachistka v histórii Judit Polgar.
Festival, ktorý organizuje MEDIACRAT Studio v spolupráci s obchodnou školou MATENA Business School a s podporou mestskej samosprávy Jerevan, spojí nadšencov šachu, rodiny a návštevníkov z celého sveta na dvojdňovej oslave stratégie, kreativity a komunity.
„Šach bol pre Arménov vždy viac než len hra – ide o spôsob, akým vyjadrujeme kreativitu, disciplínu a súdržnosť. Chess Fest Armenia je oslavou tohto ducha a pozýva každého, aby zažil radosť a predstavivosť, ktorú táto hra inšpiruje," povedal Levon Aronian, veľmajster a patrón Chess Fest Armenia.
Festival premení jerevanské parky a verejné priestranstvá na živé miesta so simultánnymi výstavami, hrami, koncertmi, rozprávaním príbehov a interaktívnymi umeleckými inštaláciami. Súčasťou programu bude aj vyhradená zóna „Šach pre deti" a vyvrcholí slávnostným odovzdávaním cien.
Vardges Hoveyan bude pôsobiť ako generálny producent, ktorý povedie nezávislý organizačný tím. Podrobný program a zoznam sponzorov budú zverejnené začiatkom roka 2026 na oficiálnej webovej stránke: www.armchessfest.com
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2832175/Chess_Trio_Aronian_Anand_Polgar.jpg
Share this article