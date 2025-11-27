W październiku 2026 roku Erywań będzie gospodarzem pierwszego Festiwalu Szachowego w Armenii

ERYWAŃ, Armenia, 27 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- W październiku 2026 roku odbędzie się przełomowe wydarzenie w świecie szachów i kultury, pierwszy w historii Festiwal Szachowy w Armenii. To zakrojone na szeroką skalę plenerowe wydarzenie odbędzie się pod patronatem arcymistrza Lewona Aroniana, jednej z najbardziej cenionych i wpływowych postaci światowych szachów. Wśród oczekiwanych gości międzynarodowych są Viswanathan Anand, pięciokrotny mistrz świata w szachach, oraz Judit Polgar, najpotężniejsza szachistka w historii.

L to R: Viswanathan Anand, Levon Aronian, and Judit Polgar Illustration: AI-generated.

Festiwal organizowany przez MEDIACRAT Studio we współpracy z MATENA Business School przy wsparciu Urzędu Miasta Erywania zgromadzi entuzjastów szachów, rodziny oraz gości z całego świata na dwudniowe święto strategii, kreatywności i wspólnoty.

„Dla Ormian szachy zawsze były czymś więcej niż grą - są sposobem na wyrażanie kreatywności i dyscypliny oraz bycie razem. Festiwal Szachowy w Armenii jest celebracją tych wartości i zaprasza wszystkich do doświadczania radości i mocy wyobraźni, jakie ta gra wzbudza" – powiedział Lewon Aronian, arcymistrz i patron Festiwalu Szachowego w Armenii.

Festiwal zmieni parki i przestrzenie publiczne Erywania w tętniące życiem miejsca, w których odbędą się jednoczesne pokazy gry, koncerty, opowieści i interaktywne instalacje artystyczne. Program obejmie również specjalną strefę „Szachy dla Dzieci", a wydarzenie zwieńczy ceremonia wręczenia nagród.

Vardges Hoveyan będzie pełnił funkcję głównego producenta wydarzenia, kierując niezależnym zespołem organizacyjnym. Szczegółowy program oraz lista sponsorów zostaną ogłoszone na początku 2026 roku na oficjalnej stronie internetowej: www.armchessfest.com

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2832175/Chess_Trio_Aronian_Anand_Polgar.jpg