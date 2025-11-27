В октябре 2026 года в Ереване состоится первый в Армении шахматный фестиваль Chess Fest Armenia

ЕРЕВАН, Армения, 27 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- В октябре 2026 года состоится новое знаковое событие в мире шахмат и культуры — первый в истории шахматный фестиваль в Армении Chess Fest Armenia. Масштабное празднование под открытым небом пройдет под патронажем гроссмейстера Левона Ароняна (Levon Aronian), одной из самых авторитетных и влиятельных фигур в международных шахматах. Среди приглашенных международных гостей — Вишванатан Ананд (Viswanathan Anand), пятикратный чемпион мира по шахматам, и Юдит Полгар (Judit Polgar), сильнейшая шахматистка в истории.

L to R: Viswanathan Anand, Levon Aronian, and Judit Polgar

Организованный MEDIACRAT Studio в партнерстве с MATENA Business School и при поддержке мэрии Еревана, фестиваль соберет любителей шахмат, семьи и гостей со всего мира на двухдневный праздник, посвященный стратегии, творчеству и единению.

«Шахматы всегда были для армян чем-то большим, чем просто игра — способом проявления творчества, дисциплины и сплоченности. Chess Fest Armenia — праздник этих ценностей, приглашающий всех испытать радость и вдохновение, источником которых являются шахматы», — сказал Левон Аронян (Levon Aronian), гроссмейстер и попечитель фестиваля Chess Fest Armenia.

Фестиваль преобразит парки и общественные места Еревана, превратив их в оживленные площадки, где будут одновременно проходить показательные матчи, концерты, встречи и интерактивные художественные выставки. Программа также будет включать специальную зону «Шахматы для детей» (Chess for Kids) и завершится церемонией награждения.

Генеральным продюсером выступит Вардгес Ховеян (Vardges Hoveyan), который возглавит независимую команду организаторов. Подробная программа и список спонсоров будут объявлены в начале 2026 года на официальном веб-сайте фестиваля: www.armchessfest.com

