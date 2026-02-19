Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che la detenzione di ETH ha raggiunto 4,371 milioni di token e che la detenzione totale di criptovalute e liquidità ammonta a 9,6 miliardi di dollari

Al 16 febbraio 2026 alle 17:00 ET, la detenzione di criptovalute della Società era composta da 4.371.497 ETH a 1.998 dollari per ETH (NASDAQ: COIN), 193 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 200 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione di 17 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e una totale in contanti di 670 milioni di dollari. La detenzione di ETH di Bitmine rappresenta il 3,62% dell'offerta di ETH (su 120,7 milioni di ETH).

"Dopo aver trascorso la scorsa settimana al Consensus Hong Kong, una delle maggiori conferenze mondiali sulle criptovalute, siamo tornati a casa con la crescente convinzione che il 2026 sarà un anno determinante per Ethereum. Assistiamo a un adattamento sempre maggiore del prodotto al mercato, che deriva da tre fattori secolari di lunga durata: (i) Wall Street tramite tokenizzazione/privacy su Ethereum; (ii) l'intelligenza artificiale e gli agenti AI che utilizzano Ethereum sia per la raccolta dei pagamenti che per la verifica e (iii) i creatori che tendono verso la "proof of human" e altri standard in esecuzione su Ethereum L2 (Worldchain, ecc.). "Ci sono stati molti dibattiti e presentazioni su questi 3 argomenti, ed è evidente che Ethereum è in ottima posizione per guadagnare una quota significativa, grazie alla sua neutralità, al 100% di uptime e all'affidabilità" ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, Presidente di Bitmine.

L'ultimo messaggio del Presidente Lee è il suo discorso di apertura tenuto al Consensus HK, in cui parla di questi 3 futuri fattori di crescita per l'utilizzo di ETH, come anche dei fattori trainanti per le iniziative di crescita di Bitmine. Il link al suo messaggio è qui .

"La fiducia e l'entusiasmo degli investitori, al contrario, toccano il fondo, ricordandoci la tristezza e lo sconforto visti ai minimi storici nel novembre 2022 durante l'inverno delle criptovalute del 2018. Nel corso del 2018 e del 2022 si sono verificati numerosi fallimenti di alto profilo da parte di grandi attori (FTX, Three Arrows nel 2022), mentre il 2025-2026 non ha visto debacle di tale portata. Piuttosto, sembra che le criptovalute siano rimaste deboli dopo lo "shock dei prezzi" e la massiccia riduzione dell'indebitamento, avvenuto il 10 ottobre. Noi di Bitmine non possiamo controllare il prezzo di Ethereum, e la società sta acquisendo ETH indipendentemente dall'andamento dei prezzi, poiché le previsioni a lungo termine per Ethereum rimangono eccezionali. Pertanto, continuiamo ad acquistare ETH anche mentre le criptovalute attraversano questo 'mini-inverno'" ha dichiarato Lee.

"La scorsa settimana abbiamo acquisito 45.759 ETH" ha continuato Lee. "Bitmine ha continuato ad acquistare Ethereum poiché riteniamo che questo calo sia interessante, dati i fondamentali in rafforzamento. Secondo noi, il prezzo dell'ETH non riflette l'elevata utilità dell'ETH e il suo ruolo come futuro della finanza."

Al 16 febbraio 2026, il totale degli ETH in staking su Bitmine ammonta a 3.040.483 (6,1 miliardi di dollari a 1.998 dollari per ETH). "Bitmine ha più ETH in staking di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando MAVAN e i partner di staking hanno totalmente in staking l'ETH di Bitmine), le ricompense per lo staking di ETH ammontano a 252 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,89%)" ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking ammontano ora a 176 milioni di dollari. E questi 3,0 milioni di ETH rappresentano circa il 69% dei 4,37 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Il CESR (Composite Ethereum Staking Rate, amministrato da Quatrefoil ) è del 2,84%, mentre le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento a 7 giorni del 2,89% (annualizzato). Continuiamo a fare progressi sulla nostra soluzione di staking nota come The Made in America VALidator Network (MAVAN). Essa sarà la soluzione "best-in-class", che offre un'infrastruttura di staking sicura e sarà implementata all'inizio del calendario 2026. "Bitmine sta, al momento, collaborando con 3 fornitori di staking, mentre la società si prepara a lanciare MAVAN nel 2026" ha continuato Lee.

Bitmine crypto holding è la tesoreria al 1° posto per Ethereum e la tesoreria al 2° posto a livello globale, dietro Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che detiene 714.644 BTC per un valore di 49 miliardi di dollari. Bitmine rimane la più grande tesoreria ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli azionari più negoziati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 0,9 miliardi di dollari (media a 5 giorni, al 13 febbraio 2026), classificandosi al 158° posto negli Stati Uniti, dietro KKR (157° posto) e davanti a CBRE (159° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti ( statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il GENIUS Act e il Progetto Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") sono tanto rivoluzionari per i servizi finanziari nel 2025 quanto lo furono le misure adottate dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che misero fine agli accordi di Bretton Woods e al gold standard del dollaro USA, 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, creando gli iconici titani di Wall Street e le infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Tali investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

Informazioni su Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) è la principale società di Ethereum Treasury al mondo, che attua una strategia innovativa per gli asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel primo trimestre 2026 la società lancerà MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, che non sono puramente storiche, sono dichiarazioni previsionali con rischi e incertezze. Il presente documento contiene, nello specifico, dichiarazioni previsionali relative al progresso e al raggiungimento degli obiettivi della Società in materia di acquisizione e staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla crescita e al progresso continui della strategia di tesoreria Ethereum della Società e ai vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, di devono prendere in considerazione vari fattori, tra cui la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la sua attività attuale, le operazioni di tesoreria Ethereum e le attività future proposte; il contesto competitivo dell'attività di Bitmine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov . Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni, in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

