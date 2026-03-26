Bitmine Immersion Technologies (BMNR) comunica il lancio di MAVAN (Made In America VALidator Network), la soluzione di staking proprietaria dell'azienda

MAVAN sarà il maggiore fornitore di servizi di staking di Ethereum a livello globale e fornirà servizi di staking per altre blockchain proof-of-stake e servizi di infrastruttura blockchain

Bitmine detiene 3.142.643 ETH in staking, che rappresentano 6,8 miliardi di dollari a 2.148 dollari per ETH

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee a sostegno dell'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH

NORWALK, Connecticut, 26 marzo 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società di reti Bitcoin ed Ethereum specializzata nell'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi il lancio ufficiale di MAVAN (Made in America VALidator Network), la sua piattaforma proprietaria di staking di Ethereum di livello istituzionale.

MAVAN è progettata per essere la principale piattaforma di staking di Ethereum per le istituzioni, con attenzione alla sicurezza, alle prestazioni e alla resilienza. La piattaforma unisce un'infrastruttura con sede negli Stati Uniti, destinata agli istituti che hanno bisogno di una convalida nazionale, con un'architettura flessibile e distribuita a livello globale, in modo da dare supporto ai clienti in tutto il mondo. In origine sviluppata per supportare il tesoro Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema che cercano la migliore infrastruttura di staking.

"MAVAN rappresenta un passaggio cruciale nella nostra visione volta a costruire una delle principali piattaforme di staking e infrastrutture on-chain a livello globale", ha dichiarato Tom Lee, Presidente di Bitmine. "Essendo Bitmine il maggiore detentore di Ethereum al mondo, poco dopo il lancio MAVAN diventerà la maggiore piattaforma di staking di Ethereum al mondo. Col tempo, intendiamo ampliarci su ulteriori reti proof-of-stake e infrastrutture blockchain critiche ed, entro il 2026, intensificheremo il nostro impegno in aree quali i vault on-chain, lo sviluppo di client post-quantistici e altro ancora."

Alle 17:00 ET del 24 marzo 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine era pari a 3.142.643 (6,8 miliardi di dollari al cambio di 2.148 dollari per ETH, secondo Coinbase). Bitmine detiene il maggior volume di ETH in staking di qualsiasi altra entità al mondo. Quando l'ETH di Bitmine sarà totalmente in staking da parte di MAVAN nelle prossime settimane, i rendimenti da staking di ETH saranno pari a quasi 300 milioni di dollari all'anno (con un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,83%).

La scorsa settimana, Bitmine ha messo in staking 101.776 ETH (219 milioni di dollari) su MAVAN, e intende continuare a rafforzare la sua presenza nelle prossime settimane, con lo scopo di mettere in staking quasi tutti gli ETH non ancora messi in staking.

Nel caso delle istituzioni interessate a mettere in staking Ethereum su infrastrutture migliori o per i custodi, gli exchange e altri partner interessati a offrire lo staking di MAVAN ETH ai propri clienti, contattare [email protected].

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

{Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Di recente, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VALidator Network), un'infrastruttura dedicata allo staking.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Il presente documento contiene, nello specifico, dichiarazioni previsionali riguardanti il lancio e la crescita attesa di MAVAN, inclusa la sua posizione prevista come la maggiore piattaforma di staking di Ethereum a livello globale; i piani della Società tesi ad ampliare MAVAN su ulteriori reti proof-of-stake e infrastrutture blockchain; le aspettative relative alle ricompense e ai rendimenti dello staking di ETH; la tempistica per lo staking degli ETH non ancora messi in staking da Bitmine; gli obiettivi della Società riguardo all'acquisizione e allo staking di ETH, il valore a lungo termine di Ethereum; e la crescita e il progresso continui della strategia di tesoreria di Ethereum della Società e i relativi benefici per la Società. Nel valutare queste dichiarazioni che guardano al futuro, è necessario considerare diversi fattori, tra cui la capacità di Bitmine di gestire e scalare con successo MAVAN; la capacità di Bitmine di attrarre clienti e partner istituzionali sulla piattaforma MAVAN; il panorama competitivo dei servizi di staking di Ethereum; la capacità di Bitmine di mantenere il passo con le nuove tecnologie e le esigenze del mercato in evoluzione; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività future proposte; l'ambiente competitivo in cui opera Bitmine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

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