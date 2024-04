Bybit stabilisce un record nel settore con l'audit della prova di riserva: 40 token verificati

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 8 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, che si distingue come terzo maggior exchange mondiale di criptovalute per volume di trading, dimostra ancora una volta il proprio impegno per la trasparenza e la sicurezza estendendo le prove di riserva effettuate dall'azienda, che ora sottopone a verifica un totale di 40 criptotoken, il valore più alto del settore.

In quest'ultimo passo, Bybit rivela che ciascuna delle 40 criptovalute, tra cui coin di recente aggiunta come WLD, AGI, APEX, BEAM, FET, GALA, IMX, RNDR e SHRAP, hanno un backup completo fino al 150%. Ciò colloca Bybit come leader del settore, superando il numero totale di risorse sottoposte ad audit da parte dei concorrenti.

L'instancabile ricerca di apertura di Bybit è ampiamente riconosciuta e si riflette nell'impeccabile punteggio di affidabilità 10/10 di CoinGecko, oltre che nella valutazione "AA" nel recente rapporto benchmark sugli scambi di criptovalute a cura di CCData. Questi riconoscimenti evidenziano Bybit come exchange di criptovalute che implementa le migliori pratiche del settore.

"L'instancabile impegno posto nel verificare le nostre riserve dimostra la nostra convinzione: costruire la fiducia attraverso le prove", ha affermato Ben Zhou, co-founder e CEO di Bybit. "Per noi, fornire questa prova di riserva non è solo una pratica, ma una necessità. Garantisce ai nostri utenti che i loro investimenti sono in mani sicure e vengono gestiti in base agli standard più elevati del settore".

Bybit utilizza un meticoloso sistema di portafoglio, inclusi 'cold', 'warm' e 'hot' wallet, per ottimizzare la sicurezza mantenendo la liquidità necessaria per le transazioni degli utenti. Questa solida infrastruttura di sicurezza, rafforzata dalle partnership con i custodi istituzionali Fireblocks e Copper, garantisce la leadership di Bybit nel mercato degli exchange di criptovalute e offre sicurezza e trasparenza ai clienti privati e istituzionali.

Informazioni su Bybit

Con 25 milioni di utenti, Bybit è uno dei tre principali exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi. Fondato nel 2018, offre una piattaforma professionale in cui investitori e trader di criptovalute possono trovare un motore di abbinamento ultraveloce, un servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un supporto offerto dalla community multilingue. Bybit è un partner orgoglioso dei campioni in carica del Campionato di Formula Uno costruttori e piloti: il team Oracle Red Bull Racing.

