Mantle e Bybit si uniscono per portare USDT0, la distribuzione omnichain della stablecoin USDT di Tether, sulla più grande rete di exchange

DUBAI, EAU, 30 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha annunciato il supporto per depositi e prelievi in USDT0 su Mantle Network, diventando uno dei primi exchange globali a consentire flussi USDT0 cross-chain perfettamente integrati. Questa integrazione rende Mantle la più grande rete Layer 2 di exchange in termini di valore totale bloccato (TVL). Supportando il nuovo standard cross-chain per USDT, Mantle e Bybit si posizionano congiuntamente all'avanguardia dell'infrastruttura di liquidità unificata per stablecoin.

USDT0 è l'implementazione cross-chain di USDT, la più grande stablecoin, che funge da "livello di liquidità unificato" su più reti. Basato sullo standard Omnichain Fungible Token (OFT) di LayerZero, USDT0 utilizza un'architettura mint-and-burn che mantiene un rigoroso supporto 1:1 ed elimina i bridge frammentati.

Con questo lancio, gli utenti Bybit presto potranno:

Depositare USDT0 da Mantle Network direttamente su Bybit

Prelevare USDT0 da Bybit e spostarli direttamente su Mantle Network

Approfittare di prelievi USDT0 senza commissioni su Mantle per un periodo limitato

Questa collaborazione riunisce USDT0 come infrastruttura di liquidità, Mantle come rete L2 leader collegata alla borsa e Bybit come piattaforma di liquidità globale, per contribuire a costruire la prossima fase dell'infrastruttura di stablecoin cross-chain.

USDT0 come layer USDT unificato

USDT0 mira a rimodellare il movimento delle stablecoin con:

Un layer di liquidità: Una singola rappresentazione omnichain di USDT, non varianti frammentate e incapsulate.

Architettura cross-chain nativa: Utilizzo dello standard OFT di LayerZero per trasferimenti diretti mint-and-burn.

UX semplificata: Eliminazione del bridging multi-hop e del routing complesso per utenti e istituzioni.

Il supporto di Bybit per USDT0 su Mantle sincronizza la liquidità centralizzata, le applicazioni onchain e i flussi cross-chain in un'esperienza coesa, offrendo agli utenti un accesso più prevedibile ed efficiente alla liquidità basata su Tether.

Mantle come rete leader di exchange per USDT0

Mantle Network è un Layer 2 modulare basato su Ethereum, con legami profondi con l'infrastruttura di exchange e un focus sulla distribuzione e sulla liquidità per asset tokenizzati e finanza reale. Essere tra le prime reti legate agli exchange a supportare subito USDT0, insieme a Tether e Bybit, rafforza il posizionamento di Mantle come:

Un L2 ad alte prestazioni ottimizzato per il regolamento di stablecoin e flussi cross-chain.

Un gateway per la liquidità di scambio e il capitale istituzionale che entra negli ecosistemi on-chain.

Un hub per mercati DeFi, tokenizzazione e RWA basato su garanzie stabili e programmabili come USDT0.

Per gli utenti, questo significa:

Trasferimenti USDT0 rapidi e a basso costo su Mantle.

Accesso diretto ai mercati Bybit utilizzando USDT0 come asset di regolamento e liquidità.

Distribuzione semplificata del capitale nelle applicazioni native di Mantle.

"Supportare USDT0 fin da subito, insieme a Tether e Bybit, è un passo strategico per Mantle", ha dichiarato Emily Bao, Key Advisor di Mantle. "Ciò rafforza il ruolo di Mantle come piattaforma centrale per la liquidità delle stablecoin cross-chain e per i mercati dei capitali onchain che da esse dipendono".

"USDT0 è stato concepito per unificare la liquidità tra le catene e l'infrastruttura ad alte prestazioni di Mantle lo rende una rete ideale per questa visione", ha dichiarato Lorenzo R., co-fondatore di USDT0. "Collaborare con Bybit e Mantle ci consente di offrire uno standard di stablecoin più fluido e interoperabile, che migliora l'esperienza utente e accelera l'adozione multi-chain sia per gli utenti che per le istituzioni".

Miglioramento dell'esperienza utente onchain e del movimento di capitali

USDT0 è concepito per rendere i flussi di stablecoin più intuitivi e diretti:

Movimento di liquidità cross-chain più efficiente

Riduzione dell'attrito operativo sia per gli utenti al dettaglio che per quelli istituzionali

Maggiore allineamento tra i binari di scambio centralizzati e le destinazioni onchain

L'integrazione di Bybit aggiunge:

Un hub di liquidità centralizzato per il trading di USDT0 e la gestione del portafoglio

Rampe di accesso/uscita dirette tra Mantle e Bybit

Prelievi gratuiti durante il lancio iniziale per incoraggiare l'adozione anticipata

Importanza strategica per Tether, Mantle e Bybit

L'allineamento iniziale tra tutte e tre le parti riflette un più ampio spostamento del settore verso:

Standard di stablecoin cross-chain che unificano anziché frammentare la liquidità

Infrastruttura L2 di nuova generazione progettata per flussi di capitale ad alto volume

Integrazione tra emittenti, borse e reti ad alte prestazioni

Infrastruttura necessaria per DeFi, tokenizzazione e movimento di asset di livello istituzionale

Con USDT0 ora disponibile su Mantle e presto disponibile anche su Bybit, l'ecosistema compie un passo importante verso uno standard stablecoin senza confini e senza attriti che sosterrà la prossima era della finanza onchain.

Informazioni su Mantle

Mantle si posiziona come il principale livello di distribuzione e gateway per istituzioni e TradFi per connettersi alla liquidità on-chain e accedere ad asset reali, alimentando il flusso della finanza reale.

Con oltre 4 miliardi di dollari in asset di proprietà della comunità, Mantle unisce credibilità, liquidità e scalabilità a un'infrastruttura di livello istituzionale per supportare l'adozione su larga scala. L'ecosistema è ancorato a $MNT all'interno di Bybit e si sviluppa attraverso progetti di ecosistema principali come mETH, fBTC, MI4 e altri. A ciò si aggiungono le partnership di Mantle Network con i principali emittenti e protocolli quali Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct ed EigenLayer.

Informazioni su USDT0

USDT0, la rete di liquidità unificata per USDT, semplifica i movimenti cross-chain senza pool frammentati o ponti complessi. In quanto gateway unificato per l'interoperabilità e l'espansione di USDT, USDT0 semplifica la liquidità cross-chain, migliora l'accessibilità e sblocca nuovi casi d'uso per i possessori di Tether, le aziende e le piattaforme DeFi. Con un focus su efficienza e scalabilità, USDT0 sta ridefinendo il modo in cui USDT opera sulle reti. Per maggiori informazioni visita USDT0.to o seguici su Twitter @USDT0 .

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una comunità globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, Bybit sta ridefinendo l'apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scopri il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com .

