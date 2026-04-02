Coway tiene 37a Assemblea Generale Annuale

Gli azionisti approvano tutti i punti all'ordine del giorno proposti dal Consiglio di amministrazione

Sono stati introdotti il voto cumulativo, le assemblee generali elettroniche e la revisione della data di registrazione del dividendo trimestrale, al fine di rafforzare i diritti degli azionisti

SEUL, Corea del Sud, 2 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., la "Best Life Solution Company", ha annunciato di aver tenuto in data la sua 37ª Assemblea Generale Annuale (AGM) presso il proprio ufficio di Yugu, nella città di Gongju, nella provincia di Chungcheongnam, Corea del Sud

Jangwon Seo, CEO of Coway, speaks at Coway’s 37th Annual General Meeting

L'Assemblea Generale Annuale di quest'anno ha visto gli azionisti approvare tutti i punti all'ordine del giorno così come proposti dal Consiglio di amministrazione. Tra i principali punti all'ordine del giorno figuravano la ratifica del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e del prospetto di destinazione degli utili non distribuiti; modifiche parziali allo statuto societario; la nomina degli amministratori; la nomina di amministratori indipendenti quali membri del Comitato per il Controllo Interno; e l'approvazione del limite alla remunerazione degli amministratori.

Nel corso dell'assemblea, Junhyuk Bang, Jangwon Seo e Soontae Kim sono stati riconfermati quali amministratori esecutivi. Simun Jeon è stato nominato nuovo amministratore indipendente, mentre Catherine Heyjung Sonu e Heesun Chung sono state nominate amministratrici indipendenti con incarico di componenti del Comitato per il controllo interno.

Gli azionisti hanno inoltre approvato le modifiche allo statuto di Coway nel corso dell'Assemblea Generale Annuale di quest'anno. Coway introdurrà un sistema di voto cumulativo, nonché le assemblee generali elettroniche. Inoltre, la società ha rivisto le disposizioni per consentire che la data di registrazione dei dividendi trimestrali venga fissata successivamente alla data di approvazione del dividendo.

Nel frattempo, le proposte degli azionisti volte a far sì che il Comitato per il controllo interno fosse composto interamente da amministratori indipendenti e a nominare un amministratore indipendente come Presidente del Consiglio non sono state approvate.

Jangwon Seo, Amministratore Delegato di Coway, ha dichiarato: "Coway lavorerà per rafforzare ulteriormente la comunicazione con i suoi azionisti, oltre a proseguire nei suoi sforzi per raggiungere una crescita sostenibile e accrescere il valore aziendale".

Informazioni su Coway Co., Ltd.

Fondata in Corea nel 1989, Coway, "The Best Life Solution Company", è un'azienda leader nel settore degli elettrodomestici che rende sana e confortevole la nostra vita con elettrodomestici innovativi come purificatori d'acqua, purificatori d'aria, bidet e materassi. BEREX, il brand della Società dedicato al sonno e al benessere, punta a migliorare la qualità della vita attraverso materassi e poltrone massaggianti all'avanguardia. Sin dalla sua fondazione, Coway si è affermata come leader nel settore degli elettrodomestici ambientali, con un'intensa attività di ricerca, progettazione, sviluppo e assistenza clienti. L'azienda ha dimostrato dedizione all'innovazione con prodotti premiati, competenze in materia di salute della casa, quote di mercato senza pari, soddisfazione dei clienti e riconoscimento del marchio. Coway continua a innovare diversificando le linee di prodotti e accelerando le attività all'estero in Malesia, Stati Uniti, Thailandia, Cina, Indonesia, Vietnam, ed Europa, sulla base del successo commerciale in Corea. Nel 2025, l'Azienda ha lanciato Coway Life Solution, una piattaforma premium per l'assistenza agli anziani che offre soluzioni di cura personalizzate, adattate alle diverse fasi della vita. Per ulteriori informazioni, visitare i siti web http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

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