FxPro e McLaren Racing rinnovano la loro partnership strategica

Il broker leader mondiale continua il suo percorso con il team di Formula 1 vincitore di due campionati costruttori consecutivi.

LONDRA, 26 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- FxPro, leader mondiale nel trading online, è orgogliosa di annunciare il rinnovo della sua partnership di successo con il team McLaren Mastercard Formula 1, consolidando ulteriormente la loro collaborazione decennale. Questo rinnovato impegno fa seguito alla storica stagione 2025, in cui McLaren si è aggiudicata l'ambito Campionato Costruttori per il secondo anno consecutivo e il Campionato Piloti con Lando Norris.

McLaren MCL40

La partnership, iniziata nel 2018, è cresciuta di pari passo con la straordinaria ascesa del team verso i vertici del motorsport. FxPro è estremamente orgogliosa di aver supportato McLaren in questa fase di rinascita culminata con la conquista di trionfi straordinari. La partnership crea un legame unico tra il mondo della Formula 1, caratterizzato da alta velocità e precisione, e la disciplina e l'esecuzione strategica richieste nel mondo del trading finanziario.

Ilya Holeu, Chief Product Owner e Chief Marketing Officer di FxPro, ha commentato: "È stato incredibile vedere l'implacabile determinazione del team coronarsi con una doppia storica vittoria nel Campionato Costruttori e Piloti nel 2025. In qualità di broker numero 1 e team di F1 numero 1 al mondo, siamo entusiasti di poter continuare questa partnership vincente. Questo rinnovo è una testimonianza della nostra fiducia nel team e del nostro impegno ad avvicinare i clienti a una mentalità vincente".

Nell'ambito del prolungamento dell'accordo, l'iconico logo FxPro continuerà a occupare una posizione di rilievo sulle vetture del team McLaren Mastercard Formula 1, così come sui caschi dei piloti e sulle divise della squadra.

Matt Dennington, Co-Chief Commercial Officer di McLaren Racing, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di rinnovare la nostra partnership con FxPro. Sulla scia di una stagione di Formula 1 ricca di successi, sapere che FxPro ha voluto prolungare la propria partnership con McLaren Racing è per noi motivo di orgoglio. Il nostro impegno rimane quello di perseguire uno sviluppo costante e di competere ad alti livelli in diverse discipline motoristiche".

Questa collaborazione va oltre la semplice sponsorizzazione: è un'alleanza strategica tra due aziende leader, che segna l'accordo commerciale più importante nella storia di FxPro dalla sua fondazione nel 1999. FxPro si augura di festeggiare insieme altri successi, sia sui circuiti di Formula 1 sia nel dinamico mondo dei mercati globali.

Il nostro auspicio è poter ottenere tante altre vittorie, sia sui circuiti sia nel portafoglio di trading dei nostri clienti.

Informazioni su FxPro

FxPro è un broker internazionale pluripremiato, utilizzato da milioni di clienti in tutto il mondo. Da oltre vent'anni, tramite le sue potenti piattaforme l'azienda offre accesso a oltre 2.100 strumenti di trading tra FX, azioni, futures, indici, metalli, energia e molto altro. Regolamentata in diverse giurisdizioni e vincitrice di oltre 140 premi di settore, FxPro offre un'esecuzione estremamente rapida, assicura un'elevata liquidità e garantisce un'esperienza di trading orientata al cliente.

Contatto per i media:

[email protected]

www.fxpro.com

Informazioni su McLaren Racing

McLaren Racing è stata fondata dal pilota automobilistico Bruce McLaren nel 1963. La sua prima partecipazione in una gara di Formula 1 risale al 1966. Da allora, il team ha conquistato 23 campionati del mondo di Formula 1, salendo sul gradino più alto del podio in oltre 200 Gran Premi, vincendo la 500 miglia di Indianapolis tre volte e aggiudicandosi la 24 ore di Le Mans al primo tentativo.

Attualmente, McLaren Racing compete in quattro serie di corse automobilistiche. Il team gareggia nel Campionato mondiale di Formula 1 della FIA con i piloti della McLaren F1 Lando Norris e Oscar Piastri, nella NTT INDYCAR SERIES con la Arrow McLaren guidata da Pato O'Ward, Nolan Siegel e Christian Lundgaard, e nella F1 Academy con Ella Lloyd, membro del Driver Development Programme. Il team compete anche nel Campionato F1 Sim Racing con il nome di McLaren Shadow.

McLaren è campione di sostenibilità nello sport e firmatario dell'impegno delle Nazioni Unite "Sports for Climate Action Commitment". L'azienda è impegnata nel raggiungimento dell'obiettivo net zero entro il 2040 e promuove una cultura della diversità e dell'inclusività nel settore degli sport motoristici.

McLaren Racing – Sito web ufficiale

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920128/FxPro_McLaren.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2920127/FxPro_Logo.jpg