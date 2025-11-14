Invictus Pharmacy è la prima ad accettare criptovalute per le prescrizioni

Rivoluzione per i pagamenti in farmacia con l'accettazione di ETH, SOL e XRP a livello nazionale; lancio online previsto per il 1° gennaio 2026.

NEW YORK, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Invictus Pharmacy, una rete di farmacie fondata da farmacisti e autorizzata a livello nazionale, ha annunciato oggi che inizierà ad accettare criptovalute come forma di pagamento dai pazienti. Questo traguardo rende Invictus Pharmacy la prima farmacia autorizzata a livello nazionale ad adottare asset digitali come parte della propria infrastruttura di pagamento per i pazienti.

A partire da subito, i pagamenti in criptovaluta, che comprendono Ethereum (ETH), Solana (SOL) e XRP (Ripple), saranno accettati presso tutti i punti vendita Invictus Pharmacy. A partire dal 1° gennaio 2026, i pazienti potranno utilizzare queste opzioni di pagamento digitale anche tramite la piattaforma online dell'azienda su InvictusPharmacy.com.

I principali vantaggi dell'accettazione delle criptovalute da parte di Invictus Pharmacy includono:

Sicurezza avanzata : la tecnologia blockchain fornisce una piattaforma sicura e trasparente per tutte le transazioni, riducendo il rischio di frode.

: la tecnologia blockchain fornisce una piattaforma sicura e trasparente per tutte le transazioni, riducendo il rischio di frode. Transazioni più veloci : le transazioni in criptovaluta sono solitamente più veloci rispetto ai metodi di pagamento tradizionali, consentendo un'elaborazione più rapida delle prescrizioni.

: le transazioni in criptovaluta sono solitamente più veloci rispetto ai metodi di pagamento tradizionali, consentendo un'elaborazione più rapida delle prescrizioni. Maggiore accessibilità: accettare le criptovalute apre l'accesso ai servizi farmaceutici anche ai più giovani che preferiscono o si sentono a loro agio nell'utilizzare le valute digitali.

accettare le criptovalute apre l'accesso ai servizi farmaceutici anche ai più giovani che preferiscono o si sentono a loro agio nell'utilizzare le valute digitali. Trasparenza: ogni transazione viene registrata sulla blockchain, creando una traccia trasparente e verificabile.

Questa iniziativa rappresenta la prima fase di un movimento tecnologico più ampio guidato da Invictus Ventures Inc., la società di gestione di Invictus Pharmacy. Invictus Ventures sta sviluppando un'infrastruttura di pagamento basata su blockchain, progettata specificamente per il mercato statunitense dei farmaci da prescrizione. La piattaforma promuoverà transazioni immediate, trasparenti e verificabili tra pagatori, produttori, farmacie e pazienti.

Accettando pagamenti in criptovaluta, Invictus Pharmacy si rivolge anche alla prossima generazione di consumatori americani, più a loro agio e abituati a usare le risorse digitali e i metodi di pagamento alternativi. Questo approccio lungimirante riflette l'impegno di Invictus nel modernizzare l'esperienza in farmacia, incontrando i pazienti ovunque si trovino e promuovendo l'accessibilità finanziaria attraverso l'innovazione.

Sfruttando la potenza della tecnologia blockchain, Invictus punta a eliminare il ritardo amministrativo e l'opacità che caratterizzano l'attuale modello di benefit farmaceutici, sostituendolo con un sistema di pagamento programmabile in tempo reale che avvantaggia tutti gli stakeholder della filiera.

"I Pharmacy Benefit Manager (PBM) sono stati inventati prima dell'era di Internet per contrastare l'aumento dei prezzi dei farmaci negli anni '70", ha affermato Meyer Davidoff, fondatore e CEO di Invictus Pharmacy. "Il loro scopo originale era quello di negoziare prezzi equi e semplificare i rimborsi, ma nel frattempo i PBM si sono evoluti in potenti intermediari che oscurano i veri costi dei farmaci, ritardano i pagamenti alle farmacie e gonfiano i prezzi per i pazienti. Il sistema è diventato un labirinto di sconti, recuperi e contratti poco trasparenti che avvantaggiano gli intermediari anziché i pazienti o i fornitori.

Oggi, i PBM svolgono il ruolo di esattori centrali in un sistema che dovrebbe evolversi verso l'apertura e la tecnologia moderna. Accettare criptovalute è più che offrire un altro metodo di pagamento. È il primo passo verso la creazione di una rete di pagamenti più veloce e trasparente, che colleghi pazienti, farmacie e produttori con molte meno barriere. Questo è il futuro della farmacia, un sistema in cui le informazioni e i pagamenti viaggiano in modo rapido, chiaro ed efficiente per tutti."

"Per i nostri pazienti, usare le criptovalute sarà semplice come pagare con uno smartphone o una carta di credito", ha affermato Alan Oustaev, Chief Operating Officer di Invictus Pharmacy. "Il nostro obiettivo è rendere l'esperienza fluida sia in negozio che online, offrendo ai pazienti maggiore scelta e comodità, mentre modernizziamo il modo in cui vengono effettuati i pagamenti delle prescrizioni."

Un invito aperto ai partner del settore

Il fondatore e CEO di Invictus Pharmacy, Meyer Davidoff, sta incoraggiando i partner commerciali dell'intera filiera farmaceutica, tra cui produttori di farmaci, grossisti e pagatori, ad aggiungere criptovalute ai loro conti economici e a valutare l'integrazione degli asset digitali all'interno della propria infrastruttura finanziaria.

"Questo è il primo passo della nostra grande visione di rivoluzionare l'arcaico sistema di pagamento nel nostro settore", ha affermato Davidoff. "Stiamo attivamente sviluppando un altro sistema di pagamento basato su blockchain, tramite il quale tutte le parti interessate, dai produttori ai pazienti, potranno effettuare transazioni in modo fluido e trasparente."

Questa futura rete, sviluppata da Invictus Ventures, fungerà da livello di liquidazione digitale per le transazioni relative alle prescrizioni, consentendo trasferimenti di fondi immediati, convalida automatizzata degli sconti e flussi di rimborso senza intoppi. Una volta completamente implementato, si prevede che il sistema ridurrà i tempi di elaborazione delle richieste di rimborso da settimane a secondi, fissando un nuovo punto di riferimento per l'efficienza nei pagamenti in ambito sanitario negli Stati Uniti.

Informazioni su Invictus Pharmacy

Invictus Pharmacy, gestita da Invictus Ventures Inc con sede a New York, è una piattaforma farmaceutica nazionale integrata verticalmente, fondata nel 2017. Grazie a una rete di punti vendita al dettaglio, una farmacia autorizzata per la vendita per corrispondenza, una piattaforma di e-commerce proprietaria e una tecnologia di aggiudicazione delle richieste, Invictus ha servito più di un milione di pazienti. Invictus è stata tra le prime aziende farmaceutiche ad adottare un modello Direct-to-Consumer (DTC) per i propri partner di produzione, consentendo ai marchi di raggiungere direttamente i pazienti evitando gli intermediari tradizionali. Collaborando direttamente con i produttori per offrire prezzi diretti al consumatore e aggiungendo opzioni di pagamento in criptovaluta con trasparenza delle richieste basata sulla blockchain, Invictus riduce i costi, amplia l'accesso e promuove un modello di farmacia di nuova generazione.

