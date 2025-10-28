L'app svizzera per Bitcoin Relai acquisisce la licenza MiCA in Francia

L'azienda con sede a Zurigo è una delle prime app dedicate esclusivamente a Bitcoin ad aver ottenuto la licenza MiCA dall'ente di regolamentazione francese, l'AMF.

Con questa licenza, la piattaforma Bitcoin-only diventa uno dei primi fornitori di servizi Bitcoin a ottenere la licenza.

La sua pluripremiata app presenterà nuovi miglioramenti, tra cui SEPA istantaneo e i più elevati standard di sicurezza del settore.

Relai punta ad aumentare i propri sforzi di marketing in tutta Europa fornendo contenuti formativi locali e organizzando eventi all'interno dell'UE.

PARIGI, 28 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Con i round di finanziamento di serie A ottenuto lo scorso anno e avendo superato i 500.000 download dell'app, Relai ha rappresentato una svolta in un mercato difficile come quello del settore degli asset digitali. Con l'annuncio odierno, la società compie un enorme passo avanti.

La startup svizzera è stata una delle prime società di Bitcoin ad aver ottenuto con successo l'autorizzazione come fornitore di servizi di criptovalute (CASP) ai sensi del regolamento MiCA dell'UE, concessa dall'Autorità francese dei mercati finanziari (AMF).

Questa licenza consente a Relai di compiere il prossimo passo e di offrire la sua pluripremiata app agli utenti in tutta l'Unione Europea, previo completamento della procedura di notifica di passaporto. Si tratta di una pietra miliare non solo per la startup svizzera di Bitcoin, ma anche per Bitcoin in Europa.

Finora la società ha costruito una base di utenti fedeli e impegnati in Svizzera e in Italia, ma il suo obiettivo è quello di far conoscere Bitcoin a un numero ancora più ampio di utenti attraverso la sua piattaforma. Grazie alla licenza MiCA, Relai potrà estendere i suoi servizi regolamentati agli utenti dell'UE, offrendo una gamma di funzionalità pensate per migliorare l'accessibilità e la trasparenza, quali:

SEPA istantaneo : chiunque nell'UE può acquistare Bitcoin in pochi secondi.

: chiunque nell'UE può acquistare Bitcoin in pochi secondi. Limiti di trading più elevati : gli utenti avranno la possibilità di acquistare più BTC con i loro euro.

: gli utenti avranno la possibilità di acquistare più BTC con i loro euro. Un prezzo fisso : gli utenti vedranno il prezzo esatto quando creano il loro ordine, il che garantisce la completa trasparenza sui costi e sui tassi di conversione.

: gli utenti vedranno il prezzo esatto quando creano il loro ordine, il che garantisce la completa trasparenza sui costi e sui tassi di conversione. Contenuti didattici : contenuti dedicati con grandi iniziative per la formazione.

: contenuti dedicati con grandi iniziative per la formazione. Eventi in tutta Europa : Relai ospiterà e sponsorizzerà eventi dedicati nell'UE.

: Relai ospiterà e sponsorizzerà eventi dedicati nell'UE. Sicurezza migliore della categoria: L'app utilizzerà la tecnologia di sicurezza più recente.

"Siamo davvero fieri di essere una delle prime società di Bitcoin ad aver ottenuto la licenza MiCA e non vediamo l'ora di espanderci prima in Francia e poi in Europa!"

— Julian Liniger, co-fondatore e CEO di Relai AG, Svizzera.

Relai sarà inoltre guidata da un comitato consultivo d'eccezione, composto da Jean Guillaume, Daniel Astraud e Herve de Kerdrel, veterani del settore che danno un prezioso contributo all'espansione di Relai in Europa.

"Relai è una delle prime società che operano esclusivamente con Bitcoin a ricevere la licenza MiCA. Si tratta di una svolta non solo per noi, ma per l'intero settore Bitcoin in tutta Europa. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere Bitcoin accessibile al maggior numero possibile di persone. Semplice, sicuro, regolamentato."

— Adem Bilican, Co-fondatore e presidente di Relai EU.

La licenza MiCA consente al fornitore di Bitcoin-only di creare prodotti nuovi ed entusiasmanti, affermandosi in un mercato in continua evoluzione all'interno dell'UE. Il prossimo passo per l'azienda sarà pianificare campagne di marketing ed eventi per il 2026, nonché entusiasmanti aggiornamenti dell'app nelle prossime settimane.

Disclaimer:

Relai è autorizzata a fornire servizi di criptovalute in Svizzera e in tutta l'Unione Europea ai sensi del quadro normativo MiCA. Dopo aver completato le notifiche di passaporto, la società sta attivamente espandendo i propri servizi agli stati membri dell'UE.

Informazioni su Relai

Relai è una startup svizzera fondata nel 2020 a Zurigo da Julian Liniger e Adem Bilican. La loro app, pensata esclusivamente per Bitcoin, è progettata per essere intuitiva e semplice, consentendo a chiunque di acquistare e vendere Bitcoin in pochi minuti. Relai si distingue nel folto mercato delle criptovalute grazie al suo approccio unico all'autocustodia. A differenza di altre piattaforme, Relai non trattiene i fondi degli utenti; al contrario, consente loro di controllare il proprio futuro finanziario tramite un portafoglio autocustodito di facile gestione.

Relai è un fornitore di servizi finanziari con licenza svizzera con un volume di scambi superiore a 1 miliardo di dollari e ha acquisito con successo una licenza Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) dall'Autorità francese per i mercati finanziari (AMF). Nel 2024, Relai è stata nominata una delle startup in più rapida crescita in Europa e, a settembre 2025, ha vinto il premio Top 100 Swiss Startup per la migliore fintech.

