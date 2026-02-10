Il Consorzio costituito da Brandwatch e Blackbird.AI è stato selezionato dalla NATO per fornire capacità di valutazione dell'ambiente informativo

La capacità basata sull'IA supporterà la NATO nella comprensione di ambienti informativi complessi

BRIGHTON, Regno Unito, 10 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch, azienda di Cision e leader mondiale nell'intelligence sociale e nella gestione dei social media, e Blackbird.AI, leader mondiale nell'intelligence narrativa, hanno annunciato oggi che il loro consorzio è stato selezionato dalla NATO Communications and Information Agency (NCIA), per conto dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO), per fornire una capacità avanzata di valutazione dell'ambiente informativo (IEAC).

La capacità fornirà strumenti sicuri, scalabili e basati sull'intelligenza artificiale per monitorare, analizzare e interpretare l'ambiente informativo utilizzando fonti di dati pubbliche e disponibili in commercio. Fornita come soluzione di intelligenza sociale personalizzata a livello aziendale, combinerà il monitoraggio dei media, l'analisi del sentiment e il rilevamento delle tendenze per supportare il processo decisionale all'interno della NATO. La soluzione aiuterà la NATO a valutare e rispondere alle minacce narrative in continua evoluzione, tra cui la diffusione di disinformazione e contenuti dannosi grazie a complessi ecosistemi digitali.

Tale iniziativa rappresenta una tappa importante nella collaborazione di lunga data tra Brandwatch e la NATO, e ne rafforza il ruolo di fornitore affidabile di intelligence digitale mission-ready. La capacità è progettata per integrare la maggior parte della copertura dati, con ulteriori arricchimenti, e supportare i comunicatori strategici all'interno della comunità di valutazione dell'ambiente informativo della NATO per pianificare e analizzare in modo efficiente in un ambiente veloce, frammentato e conteso.

Per offrire tale capacità, il consorzio riunisce tecnologie e competenze complementari provenienti dall'intero portfolio di Cision, tra cui Trajaan, la cui tecnologia di intelligence di ricerca rivela tendenze emergenti e segnali di intenti in un pubblico globale. Ciò è compleato da partner esperti, Osavul e Converseon. Insieme, tali capacità aiuteranno la NATO a rafforzare le comunicazioni strategiche, ad aumentare la consapevolezza della situazione e a consentire un processo decisionale più rapido e consapevole.

"Siamo onorati di supportare la NATO in questa missione fondamentale" ha dichiarato Guy Abramo, Amministratore delegato di Cision. "Coniugando una copertura dati di livello mondiale con l'intelligenza artificiale e l'analisi di nuova generazione, offriamo una comprensione più completa e tempestiva dell'ambiente informativo. Tale partnership riflette la forza della nostra tecnologia e il nostro impegno comune volto ad aiutare le organizzazioni nell'affrontare le sfide più impegnative dell'intelligence."

Brandwatch vanta una lunga esperienza nel supporto a organizzazioni governative, della difesa e del settore pubblico, a livello mondiale. Le sue soluzioni mettono insieme dati social e media, analisi avanzate, insight basati sull'intelligenza artificiale e una rigorosa conformità agli standard di sicurezza e di licenza dei dati, competenze che supportano la capacità del consorzio di operare là dove si incontrano tecnologia, governance e realizzazione delle missioni.

"Comprendere l'ambiente informativo è essenziale per una pianificazione e un processo decisionale efficaci in tutta l'Alleanza" ha dichiarato Chris Riley, Head of Plans and Insights presso l'Office of Strategic Communications al quartier generale della NATO. "Questa soluzione integrata offerta da Brandwatch e Blackbird.AI migliora notevolmente la nostra capacità di fornire informazioni basate sui dati su larga scala."

"La collaborazione strategica di Blackbird.AI con la NATO, negli ultimi anni, ha fornito un'analisi critica delle narrazioni dannose che hanno un impatto sulle sue attività" ha dichiarato Wasim Khaled, CEO e co-fondatore di Blackbird.AI. "Siamo entusiasti di collaborare con Brandwatch per fornire alla NATO informazioni ancora più sfruttabili nell'ambito del suo impegno per salvaguardare la libertà e la sicurezza di tutti i suoi membri."

Informazioni sui Partner del Consorzio

Informazioni su Brandwatch

Brandwatch è la suite leader per la gestione dei social media e l'intelligence sui consumatori, che consente ai marchi di vedere ed essere visti, comprendere ed essere compresi dal pubblico che conta di più. Brandwatch, a cui si affida la metà delle aziende Forbes 100, offre alle aziende più innovative del mondo informazioni e strumenti basati sull'intelligenza artificiale in modo da cogliere le opportunità, rafforzare il coinvolgimento e accelerare la crescita.

La nostra suite completa comprende servizi di intelligence sui consumatori, influencer marketing e gestione dei social media, consentendo a marchi e agenzie di attuare strategie basate sui dati su larga scala.

Brandwatch fa parte della famiglia di marchi Cision , insieme a CisionOne, Trajaan e PR Newswire

Informazioni su Blackbird.AI

BLACKBIRD.AI protegge dirigenti e organizzazioni dagli attacchi di disinformazione basati sulla narrazione, che causano danni di tipo finanziario, operativo, reputazionale e fisico. Nominata da Gartner come "L'azienda da battere per l'intelligence narrativa sulla disinformazione", la piattaforma di intelligence narrativa di Blackbird.AI individua gli attacchi narrativi dannosi e li classifica in base al punteggio di rischio, agli autori della minaccia, alle reti su cui si diffondono, al comportamento anomalo dei bot che li diffonde, ai gruppi e alle comunità che li collegano. Tali informazioni consentono alle organizzazioni di assumere decisioni strategiche migliori e di adottare misure proattive, in modo da ridurre notevolmente i rischi. Per saperne di più, visitare Blackbird.AI.

Per richieste da parte dei media, contattare: Cision Public Relations all'indirizzo e-mail [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1445434/Cision_Brandwatch_Logo.jpg