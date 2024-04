THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS NOMME SES "CHAMPIONS OF CHANGE" 2024

LONDRES, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants dévoile aujourd'hui ses "Champions of Change" 2024, saluant ces héros de l'hospitalité pour leur engagement envers I'action positive et le progrès durable au sein de l'industrie et de leurs communautés.

Inscrit au programme The World's 50 Best Restaurants 2024, parrainé par S. Pellegrino & Acqua Panna, il est décerné à un duo en Italie qui soutient les femmes migrantes, et à un chef brésilien investi dans l'avenir des jeunes des favelas de Rio.

The World’s 50 Best Restaurants announces João Diamante, founder of Diamantes Na Cozinha in Rio de Janeiro and duo Caroline Caporossi and Jessica Rosval behind Roots in Modena, as Champions of Change winners for 2024

Roots, à Modène, est un modèle d'entreprise sociale dirigée par des femmes migrantes, fondé par Caroline Caporossi et la cheffe Jessica Rosval. En 2020, le duo a fondé l'Association for the Integration of Women, pour faciliter l'intégration et l'épanouissement des femmes. En 2022, aux côtés de la cofondatrice Maria Assunta Ioele, elles créent Roots, un modèle de développement social autonome où les femmes migrantes de Modène peuvent apprendre, travailler et renforcer leur confiance afin d'oser embrasser une carrière dans la ville.

Également nommé "Champion of Change", le Brésilien João Diamante est le fondateur du projet social Diamantes Na Cozinha (diamants dans la cuisine), qui dispense des cours de cuisine, de nutrition et d'hospitalité à des jeunes en situation vulnérable.

Avec une centaine d'étudiants formés semestriellement, Diamantes Na Cozinha forme une nouvelle génération de talents. Au début de l'année, João Diamante a ouvert son propre restaurant à Rio, Diamante Gastrobar, avec un personnel majoritairement issu de son école.

William Drew, directeur du contenu The World's 50 Best Restaurants, déclare : "Leur engagement envers l'amélioration de l'avenir de leurs communautés est admirable. Nous sommes ravis de soutenir le développement de projets aussi remarquables."

Caroline Caporossi et Jessica Rosval expriment : "Nous sommes honorées de recevoir cette distinction. La réussite de Roots est le fruit du travail quotidien de nos diplômées, dont nous sommes très fières, et cette récompense témoigne de la valeur humaine et économique des femmes à l'échelle mondiale."

João Diamante déclare : "Être nommé Champion of Change représente un immense honneur, et je suis reconnaissant de voir notre travail ainsi reconnu. Ce projet a été lancé pour accompagner les jeunes en situation de vulnérabilité sociale à Rio vers un avenir meilleur, et je suis fier de pouvoir le partager avec un public mondial."

