Chen Yanshun BOE 회장, SID '데이비드 사노프 산업 공로상' 수상

새너제이, 캘리포니아주 2024년 5월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- BOE의 Chen Yanshun 회장이 2024 SID 디스플레이 주간을 앞두고 지난 5월 13일 캘리포니아주 새너제이에서 열린 명예 시상식 연회에서 Paul Drzaic 국제정보디스플레이학회(SID) 명예 시상위원회 위원장으로부터 '데이비드 사노프 산업공로상(David Sarnoff Industrial Achievement Prize)'을 수상했다. 이 상은 SID가 전 세계 디스플레이 업계에서 뛰어난 업적을 쌓은 개인에게 수여하는 최고의 영예이다. 따라서 이번 수상은 BOE를 이끌고 있는 Chen 회장이 이룬 놀라운 공로뿐만 아니라 더 나아가 중국 반도체 디스플레이 산업의 빠른 발전을 SID가 인정한다는 의미다. Chen Yanshun 회장의 강력한 리더십 아래 BOE는 '디스플레이를 통한 사물인터넷(IoT) 강화(Empower IoT by Display)'라는 전략을 추진하면서 새로운 도약을 이뤄내며 중국과 글로벌 반도체 디스플레이 산업을 위한 새로운 발전 패러다임을 제시했다.

2018년에 제정된 '데이비드 사노프 산업 공로상'은 매년 글로벌 디스플레이 산업에서 탁월한 리더십과 지대한 영향을 끼친 단 한 명에게 수여하는 상이다. Chen Yanshun 회장은 연회 연설에서 SID 명예 시상위원회에 감사의 뜻을 전하면서 모든 파트너의 지속적인 지원에 고마움을 표시했다. 이번 성과는 BOE의 모든 직원이 합심하여 노력하고 끊임없이 헌신한 결과로 풀이된다. BOE는 지난 5년 동안 디스플레이 제품과 기술 및 애플리케이션 분야에서 지속적인 혁신을 추구해 왔다. BOE는 디스플레이와 상호 연결성, 디지털 혁신, 인공지능(AI)을 아우르는 기술 융합이라는 비전을 바탕으로 '디스플레이를 통한 IoT 강화'라는 전략을 제안했다. 이는 디스플레이 산업에 방대한 새로운 가능성을 열어줄 뿐만 아니라 더 나아가 빠르게 진화하는 정보기술(IT) 커뮤니티에 새로운 사고를 불어넣을 기회를 선사하고 있다는 평가다.

Chen 회장은 지난 2021년 다양한 디지털 트렌드 속에서 '디스플레이를 통한 IoT 강화'라는 선구적인 전략을 제시했다. 이 전략의 목표는 디스플레이에 통합되는 기능이나 디스플레이를 적용한 형태의 제품 수를 늘리고, 더 다양한 상황에 디스플레이를 내장하여 '플랫폼으로서의 디스플레이(display as a platform)'나 '시스템으로서의 디스플레이(display as a system)'를 위한 생태계를 만드는 것이다. 2023년 말, Chen 회장은 지난 30년 동안 쌓아온 BOE의 전략적 경영 개념과 비즈니스 지혜의 산물인 '디스플레이로 IoT를 강화하라(Empower IoT by Display)'라는 제목의 책을 출간했다. 이 책은 기업 발전에서 전략이 갖는 중요성을 자세히 설명하면서 '조직 전략 업그레이드 모드'를 제시함으로써 기술 기업이 디지털 시대에 산업 사이클이 나아갈 방향을 찾으면서 새로운 성장 동력을 육성할 수 있는 길을 제시한다.

Chen 회장은 SID가 글로벌 반도체 디스플레이 업계에 매우 중요한 행사라는 점에 주목했다. BOE는 부단한 혁신을 통해 기술 발전을 주도하기 위해 오랜 시간 SID에서 세계 최고 수준의 첨단 기술과 제품을 꾸준히 선보이며 기술에 대한 존중과 혁신에 대한 헌신을 유지해 왔다. 매년 영업이익의 7%를 연구개발(R&D)에 투자하고 있으며, 이 중 1.5%는 기초 기술 R&D에 사용하고 있다. AI 같은 첨단 기술 분야의 레이아웃을 가속화하고 '풀 시나리오 AI 스마트 디스플레이(full-scenario AI smart display)'라는 개념을 처음으로 선보였다. BOE는 이를 통해 지난 5년 동안 모든 사업 부문에서 큰 발전을 이뤄냈다. 그 결과 2023년 영업이익은 1745억 위안을 기록했고, 이 중 혁신 사업에서만 전체 영업이익의 24%에 달하는 400억 위안을 달성했다. BOE는 다양한 IoT 부문에 깊숙이 파고들어 스마트 콕핏, 스마트 리테일, 시각 예술 및 기타 분야에서 스크린을 중심으로 IoT가 지원되는 정보 상호작용 인터페이스를 만들었다. 이러한 방식으로 다양한 시나리오에 걸쳐 혁신적인 애플리케이션을 구현하며 고객에게 더 큰 가치를 창출했다.

BOE는 기술 혁신을 지속하는 동시에 무엇보다 친환경 제조와 운영, 친환경 기술과 제품, 친환경 공급망 등을 끊임없이 혁신하고 지속 가능한 발전을 추구하며 업계의 롤모델 역할을 하고 있다. BOE는 설계, 모듈, 패널 및 최종 제품 제작 프로세스에 친환경 개념을 적용하면서 제품 수명 주기 내내 그것이 자원과 환경에 미치는 영향을 충분히 고려하고 있다. 또한 BOE는 2050년까지 탄소 중립을 달성하겠다고 약속했다. BOE는 앞으로도 모든 파트너와 협력해 친환경적이고 지속 가능한 생태계를 구축하는 한편, 기술 혁신과 친환경 개발을 고수하면서 새로운 양질의 생산력을 육성하고 산업 가치 사슬의 업그레이드를 추진할 예정이다.

한편, 이번 명예 시상식 연회에서는 BOE의 수석 부사장인 Qiu Haijun 박사가 프런티어 OLED 기술과 고성능 OLED 디스플레이 R&D 분야에서 이뤄낸 뛰어난 업적을 인정받아 'SID 특별 공로상(SID Special Recognition Award)'을 수상했다. TV 개발을 총괄하는 Chen Dongchuan 박사는 OLED에 버금가는 프리미엄 화질을 제공하며 LCD 기술을 한 단계 발전시킨 UB Cell 기술에 크게 기여한 공로로 '피터 브로디상(Peter Brody Prize)'을 수상했다. BOE는 이처럼 이번 행사에서 가장 많은 상을 수상하며 글로벌 디스플레이 산업에 대한 탁월한 기여와 리더십을 인정받았다.

IoT 혁신을 이끌어 가고 있는 BOE의 영향력은 전 세계에서 빠르게 커지고 있다. BOE는 현재 20개 국가와 지역에서 사업을 운영하고 있으며, 유럽, 미주, 아시아, 아프리카 및 기타 지역에서 서비스를 제공 중이다. 현재 전 세계에 5000곳이 넘는 생태계 파트너를 보유하고 있으며, 전체 영업이익의 60%를 해외 시장에서 올리고 있다. 2024년은 BOE의 새로운 30년의 시작을 알리는 해이다. BOE는 '디스플레이를 통한 IoT 강화'라는 전략에 따라 디스플레이 기술과 IoT 및 디지털 기술의 융합을 적극적으로 추진하고, 생태계 파트너들과 지속적으로 협력하여 'BOE로 구동되는(Powered by BOE)' 혁신 생태계를 구축하고, 글로벌 고객에게 최적의 서비스를 제공할 계획이다. 이를 통해 BOE는 글로벌 디스플레이 산업의 건강하고 지속적이며 고품질 발전을 도모하는 데 선도적인 역할을 지속해 나갈 예정이다.

