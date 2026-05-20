Huion lanza su cuaderno electrónico Huion Note E con lo que ofrece una productividad accesible para empresas y creadores

LOS ÁNGELES, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Huion, una de las principales marcas de tabletas gráficas, anunció hoy el lanzamiento de Huion Note E, un cuaderno electrónico Android de 8,4 pulgadas, diseñado específicamente para profesionales del mundo empresarial. Al combinar una experiencia auténtica de lápiz sobre papel con eficiencia digital, Huion Note E permite tomar notas, leer y dibujar sin contratiempos.

A partir del éxito de su predecesor, el Huion Note, que obtuvo un amplio reconocimiento por su innovadora capacidad de sincronizar el contenido manuscrito con los dispositivos móviles en tiempo real para facilitar la edición y el uso compartido, Huion Note E amplía el enfoque de la marca para ir más allá de la simple conversión del contenido en papel al medio digital e incorporar soluciones de oficina móvil inteligente.

Huion Note E cuenta con una pantalla de luz suave con una resolución de 1920x1200, 270 PPP, cristal antirreflejo, y el PenTech 3.0, todo diseñado en función de proporcionar una experiencia visual y de escritura mucho más natural. Esta combinación ofrece tanto familiaridad como rendimiento, y favorece la eficiencia de la toma de notas durante las reuniones, el registro de ideas, la adición de comentarios en archivos PDF y el trabajo móvil flexible, lo que ayuda a los profesionales a trabajar de una manera más inteligente y creativa.

Características destacadas

Lectura extensiva

Resolución de 1920x1200, densidad de píxeles de 270 PPP y frecuencia de actualización de 60 Hz

Cristal texturizado con propiedades antirreflectantes para una sensación táctil similar al papel

Tecnología de brillo inteligente en la pantalla (DC dimming) para mayor comodidad visual

Toma de notas digitales y de actas de reuniones

Tecnología PenTech 3.0 con lápiz magnético sin batería PW510

Superficie de escritura similar al papel

Herramientas de escritura inteligente para mayor eficiencia en la toma de notas

Rapidez en el respaldo en la nube y el uso compartido

Funciones de gestión de tareas y cosas por hacer

Funciones de escaneo de documentos

Dibujo y entretenimiento al instante

Batería de 4.500mAh para un uso prolongado

Almacenamiento de 128 GB

Sistema operativo Android 15

Aplicación de dibujo integrada

Diseño con un tamaño A5 y peso ligero de 348 g

Admite entretenimiento audiovisual

Huion Note E es una herramienta de productividad ideal para una amplia variedad de usuarios, incluyendo profesionales del mundo empresarial, gerentes de proyectos, conferencistas, estudiantes y diseñadores de moda.

"Diseñamos Huion Note E para aumentar la eficiencia del trabajo diario de nuestros usuarios", expresó Simon, director de Investigación y Desarrollo en Huion. "El dispositivo les ofrece a los creadores una nueva manera de tomar notas, capturar la inspiración y trabajar sin papel", agregó Simon.

Acerca de Huion

Con más de 15 años de experiencia en el sector del dibujo digital, Huion les ha proporcionado a artistas digitales y creadores en todo el mundo herramientas de creación accesibles y de alto rendimiento.

La preventa de Huion Note E ya está disponible en el sitio web oficial de Huion. Para obtener la información y las actualizaciones más recientes, visite la página del producto en store.huion.com.

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FUENTE Huion