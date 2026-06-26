Seaspan publica el Informe de Sostenibilidad 2025, destacando el progreso continuo en la descarbonización, la seguridad y la gobernanza

SINGAPUR, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan), propietario y operador independiente líder de activos marítimos, se complace en anunciar la publicación de su Informe de sostenibilidad 2025, que describe el desempeño y el progreso de la empresa en sus prioridades medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

El informe proporciona una descripción general de las actividades de Seaspan desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, incluidos los avances en la descarbonización, el desempeño en materia de seguridad, el desarrollo de la fuerza laboral y las prácticas de gobernanza.

"En un año marcado por una incertidumbre geopolítica sin precedentes, la complejidad regulatoria y la aceleración del cambio tecnológico, Seaspan se mantuvo enfocado en la ejecución de nuestros objetivos y la entrega de valor sostenible", dijo Bing Chen, presidente y director ejecutivo. "Seguimos apoyando los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y logramos avances significativos en nuestro camino hacia la descarbonización, al tiempo que mantenemos un fuerte compromiso con la mejora de la seguridad, el desarrollo de las personas y el impulso de la excelencia operativa".

Aspectos destacados de 2025

Progreso de la descarbonización: en colaboración con los clientes, la inversión continua en la eficiencia de los buques y la expansión de la flota de combustible dual, respaldada por sistemas de datos e informes fortalecidos para cumplir con los requisitos reglamentarios en evolución.

en colaboración con los clientes, la inversión continua en la eficiencia de los buques y la expansión de la flota de combustible dual, respaldada por sistemas de datos e informes fortalecidos para cumplir con los requisitos reglamentarios en evolución. Desempeño en seguridad: Resultados sólidos respaldados por capacitación específica, responsabilidad clara y una cultura que empodera a los empleados para priorizar las operaciones seguras.

Resultados sólidos respaldados por capacitación específica, responsabilidad clara y una cultura que empodera a los empleados para priorizar las operaciones seguras. Personas y cultura: enfoque continuo en el bienestar, la retención y la diversidad de los empleados, incluidas las iniciativas para apoyar a las mujeres marineras y la próxima generación de profesionales marítimos.

enfoque continuo en el bienestar, la retención y la diversidad de los empleados, incluidas las iniciativas para apoyar a las mujeres marineras y la próxima generación de profesionales marítimos. Gobernanza y cumplimiento: mayor enfoque en la conducta ética, la ciberseguridad y la diligencia debida de la cadena de suministro, lo que refuerza un marco de gobernanza sólido.

La sostenibilidad sigue siendo fundamental para la estrategia a largo plazo de Seaspan, integrada en la forma en que la empresa opera sus activos, apoya a su personal y se asocia con los clientes para ofrecer servicios marítimos seguros, confiables y económicos de ciclo de vida completo.

Seaspan se compromete a alcanzar los objetivos de sostenibilidad a largo plazo con una inversión, innovación y colaboración continuas en todo el sector.

El Informe de Sostenibilidad 2025 completo se puede descargar en: https://www.seaspancorp.com/esg

Acerca de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan es el principal propietario y operador de activos marítimos del mundo, centrado en arrendamientos a largo plazo y con tipo fijo de interés de las navieras más importantes del mundo. Al 31 de marzo de 2026, la flota operativa de Seaspan constaba de 247 buques, proforma para las nuevas construcciones no entregadas (incluidos dos transportistas de etano muy grandes y cuatro buques grúa pórtico de escotilla abierta firmados en abril de 2026), con una capacidad total de flota de aproximadamente 2,5 millones de TEU sobre una base de entrega completa.

FUENTE Seaspan Corporation