Seaspan y Maersk avanzan en la eficiencia de la flota a través del programa estratégico de actualización de buques

SINGAPUR, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan), propietario y operador independiente líder de activos marítimos, ha anunciado una colaboración estratégica más profunda con AP Moller - Maersk (Maersk), líder mundial en logística integrada y transporte de contenedores, centrada en mejorar la eficiencia de su flota fletada por tiempo.

Sobre la base de más de 20 años de asociación de confianza, las dos compañías están avanzando en un programa integral de eficiencia de embarcaciones en 18 embarcaciones fletadas a largo plazo a Maersk. El programa tiene como objetivo desbloquear ganancias medibles en la eficiencia del combustible, la capacidad de carga, la flexibilidad operativa y la reducción de emisiones.

Como iniciativa fundamental, los socios han desarrollado conjuntamente soluciones de modernización de alto impacto para cuatro buques de 13 000 teu, lo que representa uno de los programas de actualización más importantes para la flota chárter por tiempo compartido de Seaspan – Maersk.

La solución de modernización consiste en la instalación de un generador de eje para reducir el consumo de combustible del motor auxiliar, una optimización del rendimiento del motor principal, una nueva hélice de alta eficiencia y un dispositivo de pretorbellino para mejorar la eficiencia de la propulsión, y la preparación de la captura de carbono para preparar el buque para futuras regulaciones de emisiones. Además, el puente de amarre se elevará para aumentar la capacidad de transporte de carga, y se aumentará el peso muerto para mejorar la capacidad de carga. En conjunto, se espera que estas medidas de modernización mejoren el costo de las franjas horarias del buque en aproximadamente un 10-13 %, al tiempo que mejoran la eficiencia del combustible, el rendimiento operativo y la preparación reglamentaria.

Hasta la fecha, las inversiones combinadas en mejoras de la flota para los 18 buques, completados y planificados, son de aproximadamente $ 75 millones de dólares, con nuevas iniciativas en desarrollo para apoyar la descarbonización continua y las ganancias de rendimiento.

Por otra parte, WattSpan, un socio estratégico de tecnología e ingeniería marítima de Seaspan centrado en el rendimiento de los buques, la eficiencia energética y las soluciones de descarbonización, se ha unido a Maersk y COSCO Shipyard en la firma de un Memorando de Cooperación no vinculante, que establece un marco de un año para la colaboración en mejoras de buques, mejoras de eficiencia energética y tecnologías de descarbonización marítima. Las iniciativas incluyen, entre otras, el desarrollo conjunto, el intercambio de información y la futura ejecución de proyectos en virtud de acuerdos comerciales separados.

"Esta asociación refleja el tipo de colaboración práctica y de alto impacto necesaria para avanzar en la descarbonización en toda la industria marítima", dijo Dimitrios Panagopoulos, Director de Operaciones de Flota de Seaspan. "Al trabajar en estrecha colaboración con Maersk, WattSpan y COSCO Shipyard, combinamos la experiencia técnica, la visión operativa y la inversión a largo plazo para mejorar el rendimiento de los buques hoy mientras preparamos nuestra flota para los combustibles y las tecnologías del futuro. Es un gran ejemplo de cómo las asociaciones de confianza pueden ofrecer un progreso significativo a escala ".

Anda Cristescu, Jefa de Fletamento y Construcción de Maersk, agregó: "Durante muchos años, Seaspan ha sido un socio valioso y un proveedor importante de tonelaje para la flota de Maersk. Al trabajar en estrecha colaboración con Seaspan, nuestro objetivo es implementar mejoras en los buques que reduzcan los costos de combustible, reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y aumenten la capacidad de carga, todo lo cual mejora la competitividad de nuestra flota ".

Acerca de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan es el principal propietario y operador de activos marítimos del mundo, centrado en arrendamientos a largo plazo y con tipo fijo de interés de las navieras más importantes del mundo. Al 31 de marzo de 2026, la flota operativa de Seaspan constaba de 247 buques, proforma para las nuevas construcciones no entregadas (incluidos dos transportistas de etano muy grandes y cuatro buques grúa pórtico de escotilla abierta firmados en abril de 2026), con una capacidad total de flota de aproximadamente 2,5 millones de TEU sobre una base de entrega completa.

Acerca de A.P. Moller Maersk

A.P. Moller - Maersk es una empresa de logística integrada que trabaja para conectar y simplificar las cadenas de abastecimiento de sus clientes. Como líder mundial en servicios logísticos, la empresa opera en más de 130 países y emplea a alrededor de 100 000 personas.

FUENTE Seaspan Corporation