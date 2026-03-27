BARCELONA, España, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La plataforma de ferias líder para la industria de alimentos, bebidas, servicios de alimentos y equipos de hospitalidad cierra hoy con una fuerte asistencia y resultados comerciales, en una edición marcada por su mayor número de expositores internacionales y una importante participación de compradores nacionales e internacionales. El evento, que celebró el 50 aniversario de Alimentaria, también destacó por el papel de liderazgo del sector HORECA y la promoción de innovaciones y soluciones de productos para la industria.

Alimentaria+Hostelco cierra con éxito su edición más internacional

Durante los cuatro días del evento, cerca de 109.600 profesionales visitaron el evento, el 25 % de ellos internacionales, de 120 países, principalmente de Estados Unidos, Europa y América Latina. Los compradores y visitantes profesionales se sintieron atraídos por la amplia oferta presentada por más de 3.300 empresas expositoras, 1.200 de ellas de más de 70 países, en un evento que promovió la internacionalización, las oportunidades de negocio y la competitividad de sectores estratégicos de la economía española.

En este sentido, las empresas internacionales participantes representaron un 30 % más que en la edición anterior, en 2024, con un aumento del 40 % en el espacio de exposición destinado a la presencia internacional. Europa, con Polonia como País de Honor, junto con América Latina y América del Norte, concentraron gran parte de esta representación internacional.

Además, durante los cuatro días del evento, se celebraron más de 14.500 reuniones de negocios entre las empresas participantes y más de 2.700 compradores e importadores de 120 países invitados por la feria.

Promoción del canal HORECA e innovación

Una de las áreas de mayor éxito de esta edición fue la dedicada al canal HORECA, que, en línea con la apuesta estratégica del evento por el food service y la hostelería, creció este año un 40 % reuniendo a más de 600 empresas del sector.

En este sentido, los nuevos productos y desarrollos volvieron a estar en el centro del evento. La feria se convirtió en un escaparate de propuestas pioneras, en particular ofreciendo soluciones más saludables, con menos impacto ambiental, así como aplicaciones de inteligencia artificial dirigidas a una nutrición cada vez más personalizada.

Como resultado de su colaboración con la Fundació Banc dels Aliments, Alimentaria + Hostelco, un centenar de voluntarios de la ONG recogerán más de 20.000 kg de alimentos y bebidas donados por las empresas expositoras.

La próxima edición de Alimentaria+Hostelco se celebrará del 20 al 23 de marzo de 2028 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

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FUENTE Fira de Barcelona