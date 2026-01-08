Olight presenta la serie ArkPro en CES 2026, que establece un nuevo estándar para la preparación en materia de seguridad del hogar

LAS VEGAS, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En CES 2026, Olight presenta la serie ArkPro como un nuevo estándar para la preparación en materia de seguridad del hogar, diseñada para ayudar a las familias a estar preparadas para lo que más importa en casa. A medida que los cortes de energía, las reparaciones nocturnas y las situaciones inesperadas se convierten en parte de la vida cotidiana, ArkPro ofrece una iluminación confiable y completa en una sola herramienta compacta. Al integrar Pure Flood, foco, luz ultravioleta y láser verde en un solo dispositivo optimizado, ArkPro simplifica la preparación del hogar, al sustituir múltiples herramientas y permitir a los hogares responder con confianza tanto en las tareas diarias como en los momentos críticos.

Diseño LED y OAL EIP-1: tecnología para la preparación de la seguridad en el hogar

El ArkPro Ultra presenta el LED EIP-1 y la arquitectura óptica OAL de Olight en CES, lo que ofrece un nuevo nivel de claridad, comodidad y confiabilidad para la iluminación del hogar. El sistema de iluminación Pure Flood elimina los puntos calientes y los bordes afilados del haz, lo que crea un campo de luz amplio y natural más agradable a la vista y más seguro para su uso en interiores. Con una eficiencia de 134 lm/W y una desviación Duv ultrabaja en todos los niveles de brillo, ArkPro Ultra mantiene una precisión cromática de nivel profesional y reduce la fatiga visual, lo que permite un uso prolongado durante las tareas domésticas, las reparaciones y las situaciones inesperadas. En combinación con la arquitectura multisource de ArkPro, permite la señalización a larga distancia, la inspección a corta distancia y la preparación diaria en una única herramienta compacta.

Diseñado para la confianza de la familia y la fiabilidad diaria

La serie ArkPro utiliza una estructura de aluminio delgada y plana para mejorar la estabilidad del agarre y garantizar un uso seguro en la mano en momentos de poca luz o estresantes. Su acabado en dos tonos y su rueda de control táctil permiten cambiar de modo de forma intuitiva, lo que permite a los usuarios cambiar rápidamente los tipos de haz, algo esencial cuando cada segundo importa. Ya sea que lo guarde en su automóvil, en el cajón de su mesita de noche o en el armario de su taller, ArkPro le ofrece tranquilidad como dispositivo de seguridad listo para usar en el hogar y en la carretera. Para garantizar la preparación a largo plazo más allá del propio dispositivo, Olight también presenta Ostation 2 Pro como parte de un ecosistema de seguridad del hogar más amplio.

Ampliar la preparación del hogar: Ostation 2 Pro y gestión inteligente de la energía

Ostation 2 Pro cuenta una historia diferente. Imagínese un cajón desordenado lleno de baterías sueltas, cargadores enredados como espaguetis y la preocupación de manejarlos incorrectamente. Ahora imagínese una elegante estación donde cada batería encuentra su lugar, se carga de forma segura y está lista cuando se necesita. En 2025, la comunidad validó esta visión, al aportar más de 2 millones de dólares en Kickstarter, una clara señal de que los usuarios desean soluciones de alimentación inteligentes y organizadas, y no solo otro cargador más.

Acerca de Olight

Fundada en 2007, Olight es una empresa innovadora a nivel mundial en iluminación portátil que ofrece soluciones de alta tecnología para uso diario, al aire libre, táctico y profesional. Con más de 1.200 patentes y reconocimientos internacionales, entre los que se incluyen los premios iF Design y Red Dot, los productos de Olight están disponibles en más de 100 países de todo el mundo.

