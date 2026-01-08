Olight presenta la serie ArkPro en CES 2026, que establece un nuevo estándar para la preparación en materia de seguridad del hogar

Noticias proporcionadas por

Olight Group Co.,Ltd

08 ene, 2026, 12:47 GMT

LAS VEGAS, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En CES 2026, Olight presenta la serie ArkPro como un nuevo estándar para la preparación en materia de seguridad del hogar, diseñada para ayudar a las familias a estar preparadas para lo que más importa en casa. A medida que los cortes de energía, las reparaciones nocturnas y las situaciones inesperadas se convierten en parte de la vida cotidiana, ArkPro ofrece una iluminación confiable y completa en una sola herramienta compacta. Al integrar Pure Flood, foco, luz ultravioleta y láser verde en un solo dispositivo optimizado, ArkPro simplifica la preparación del hogar, al sustituir múltiples herramientas y permitir a los hogares responder con confianza tanto en las tareas diarias como en los momentos críticos.

Continue Reading
Stand de Olight en CES (PRNewsfoto/Olight Group Co.,Ltd)
Stand de Olight en CES (PRNewsfoto/Olight Group Co.,Ltd)

Diseño LED y OAL EIP-1: tecnología para la preparación de la seguridad en el hogar

El ArkPro Ultra presenta el LED EIP-1 y la arquitectura óptica OAL de Olight en CES, lo que ofrece un nuevo nivel de claridad, comodidad y confiabilidad para la iluminación del hogar. El sistema de iluminación Pure Flood elimina los puntos calientes y los bordes afilados del haz, lo que crea un campo de luz amplio y natural más agradable a la vista y más seguro para su uso en interiores. Con una eficiencia de 134 lm/W y una desviación Duv ultrabaja en todos los niveles de brillo, ArkPro Ultra mantiene una precisión cromática de nivel profesional y reduce la fatiga visual, lo que permite un uso prolongado durante las tareas domésticas, las reparaciones y las situaciones inesperadas. En combinación con la arquitectura multisource de ArkPro, permite la señalización a larga distancia, la inspección a corta distancia y la preparación diaria en una única herramienta compacta.

Diseñado para la confianza de la familia y la fiabilidad diaria

La serie ArkPro utiliza una estructura de aluminio delgada y plana para mejorar la estabilidad del agarre y garantizar un uso seguro en la mano en momentos de poca luz o estresantes. Su acabado en dos tonos y su rueda de control táctil permiten cambiar de modo de forma intuitiva, lo que permite a los usuarios cambiar rápidamente los tipos de haz, algo esencial cuando cada segundo importa. Ya sea que lo guarde en su automóvil, en el cajón de su mesita de noche o en el armario de su taller, ArkPro le ofrece tranquilidad como dispositivo de seguridad listo para usar en el hogar y en la carretera. Para garantizar la preparación a largo plazo más allá del propio dispositivo, Olight también presenta Ostation 2 Pro como parte de un ecosistema de seguridad del hogar más amplio.

Ampliar la preparación del hogar: Ostation 2 Pro y gestión inteligente de la energía

Ostation 2 Pro cuenta una historia diferente. Imagínese un cajón desordenado lleno de baterías sueltas, cargadores enredados como espaguetis y la preocupación de manejarlos incorrectamente. Ahora imagínese una elegante estación donde cada batería encuentra su lugar, se carga de forma segura y está lista cuando se necesita. En 2025, la comunidad validó esta visión, al aportar más de 2 millones de dólares en Kickstarter, una clara señal de que los usuarios desean soluciones de alimentación inteligentes y organizadas, y no solo otro cargador más.

Para más detalles, visite:

ArkPro: Linterna plana ArkPro: 1700 lm, UV, láser y doble haz - Olight
Ostation 2 Pro: Amazon.com

Acerca de Olight

Fundada en 2007, Olight es una empresa innovadora a nivel mundial en iluminación portátil que ofrece soluciones de alta tecnología para uso diario, al aire libre, táctico y profesional. Con más de 1.200 patentes y reconocimientos internacionales, entre los que se incluyen los premios iF Design y Red Dot, los productos de Olight están disponibles en más de 100 países de todo el mundo.

Contacto para los medios:
[email protected] 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856758/CES_Booth.jpg

FUENTE Olight Group Co.,Ltd

También de esta fuente

ArkPro se consolida como uno de los regalos para las fiestas más prácticos de este año

ArkPro se consolida como uno de los regalos para las fiestas más prácticos de este año

A medida que la compra de regalos para las fiestas alcanzan su punto máximo, ArkPro de Olight se está convirtiendo en un producto favorito destacado...
De la protección a la personalización: Olight lanza la serie ArkPro

De la protección a la personalización: Olight lanza la serie ArkPro

Al comenzar la temporada de regalos, Olight lanza "The Gift That Lights Up" (El regalo que ilumina), para el Black Friday. Arkfeld, la linterna de...
More Releases From This Source

Explorar

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Household Products

Household Products

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

News Releases in Similar Topics