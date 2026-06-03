Axi lança "Trading Triumphs": As histórias dos traders que conquistaram o financiamento do Axi Select

SYDNEY, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- A maioria dos programas de trading financiados concentra-se nos resultados. A Trading Triumphs se concentra nas pessoas assistidas por esses programas. A Axi anuncia hoje o lançamento da "Trading Triumphs" (Triunfos na Negociação), uma série de conteúdo do Axi Select dedicada às histórias reais de traders que obtiveram financiamento por meio de disciplina, processo e persistência.

A "Trading Triumphs" faz parte do "The Strategy Room" do Axi Select, apresentado pela renomada estrategista de câmbio Kathy Lien, da BK Forex, como parte do compromisso da Axi em oferecer conteúdo voltado para os traders. Enquanto "The Strategy Room" questiona como os traders abordam os mercados, "Trading Triumphs" questiona quem eles são e o que lhes custou chegar até aqui.

A série apresenta traders de todo o mundo que progrediram através do programa Axi Select e obtiveram acesso a capital financiado por meio de desempenho consistente, gerenciamento de riscos disciplinado e compromisso de longo prazo com seu processo. Cada matéria combina um perfil escrito em formato extenso, conteúdo de vídeo original e recursos de mídia social complementares.

Greg Rubin, chefe do programa Axi Select na Axi, disse:

"Por trás de cada marco de financiamento há uma história que raramente é contada. As pessoas veem o resultado, o capital, os pagamentos, o sucesso. O que eles não veem são os anos de aprendizado, disciplina, contratempos e persistência que vieram antes.

A Trading Triumphs oferece aos nossos traders a oportunidade de contar essas histórias com suas próprias palavras. Ela reflete o que o Axi Select foi projetado para fazer: apoiar traders talentosos, ajudá-los a desenvolver suas habilidades e oferecer oportunidades de crescimento com base no desempenho."

A primeira história apresenta Yoleny.G, uma mãe que construiu sua carreira no mercado financeiro em torno da vida familiar. Através de disciplina, consistência e compromisso de longo prazo com seu processo, ela progrediu através do Axi Select para alcançar o nível de financiamento mais alto do programa Pro M e alcançou o objetivo que a motivou desde o início: comprar uma casa para sua família.

As próximas edições contarão com a participação de traders de diferentes países, profissões e origens — desde pais que conciliam a atividade de trading com a vida familiar até empreendedores, profissionais e participantes do mercado autodidatas.

A série é lançada com a história de Yoleny.

Leia e assista

Leia o blog completo: https://www.axi.com/int/blog/company-news/axi-select-trading-triumphs-yoleny

Assista à história de Yoleny:

https://youtu.be/JTieJWQqrzA?si=qANS5rOlgL7EiidT

https://youtu.be/JTieJWQqrzA?si=qANS5rOlgL7EiidT Assista The Strategy Room do Axi Select:

https://youtu.be/nvXwc2IStOU?si=7wiB0XSqZD9jJQV1

Sobre a Axi

A Axi é uma marca global de trading de FX e CFD online com milhares de clientes em mais de 100 países. A empresa combina tecnologia de trading, educação e programas voltados para o desempenho, incluindo o Axi Select para apoiar os traders em todos os níveis.

Consultas da mídia: [email protected] | Saiba mais: www.axi.com/int

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader LLC. Os CFDs apresentam um alto risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível na sua região. Para mais informações, consulte os Termos de Serviço da Axi. Taxas de negociação padrão e depósito mínimo se aplicam.

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FUENTE AxiTrader LLC