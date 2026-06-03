Axi 推出《Trading Triumphs》：輝煌背後，交易者榮獲 Axi Select 資助的故事

悉尼2026年6月3日 /美通社/ -- 市面上大多數提供資金的交易計劃，焦點都放在交易成績上。 《Trading Triumphs》則聚焦於這些成績背後的人物。 Axi 今天正式推出《Trading Triumphs》系列，此系列由 Axi Select 製作，呈現交易者如何憑藉嚴格的紀律、完善的交易流程及不懈堅持的精神，獲得資助的真實歷程。

《Trading Triumphs》與 Axi Select 旗下的《The Strategy Room》相輔相成，後者由 BK Forex 著名外匯 (FX) 策略師 Kathy Lien 主持，體現 Axi 持續為交易者製作實用內容的承諾。 《The Strategy Room》關心交易者如何分析市場，《Trading Triumphs》則關注他們是怎樣的人，以及走到今天所付出的努力。

此系列涵蓋全球各地的交易者，其在 Axi Select 計劃中逐步成長，憑藉穩定的業績表現、嚴格的風險管理，以及對自身交易流程的長期堅守，最終贏得資金。 每個故事均結合長篇文字專訪、原創影片內容及輔助社交媒體素材。

Axi 旗下 Axi Select 主管 Greg Rubin 表示：

「每個資金里程碑背後，都埋藏著一個從未提及的故事。 人們只看見結果、資金、收益、成功。 所忽略的，卻是長年累月的求知苦學、嚴以律己、飽受挫折卻依然百折不撓的堅毅。

《Trading Triumphs》讓交易者有機會親口娓娓道出這些心路歷程。 這正體現 Axi Select 的核心理念：支持有潛質的交易者，助其增進技巧，並按實際表現賦予成長機會。」

首個故事的主角是 Yoleny.G，一位以家庭生活為重心的母親，建立起自己的交易事業。 憑著紀律、一貫表現以及對自身交易流程的長年堅持，她在 Axi Select 計劃中逐步攀升至最高資金級別 Pro M，最終達成從一開始推動她的目標：為家人置業安居。

往後系列將涵蓋不同國家、職業及背景的交易者，包括兼顧家庭生活與交易的父母，到企業家、專業人士，乃至自學成才的市場參與者。

此系列以 Yoleny 的故事揭開序幕。

閱覽並收看

閱覽完整網誌：https://www.axi.com/int/blog/company-news/axi-select-trading-triumphs-yoleny

收看 Yoleny 的故事：

https://youtu.be/JTieJWQqrzA?si=qANS5rOlgL7EiidT

https://youtu.be/JTieJWQqrzA?si=qANS5rOlgL7EiidT 觀看《The Strategy Room by Axi Select》：

https://youtu.be/nvXwc2IStOU?si=7wiB0XSqZD9jJQV1

關於 Axi

Axi 是環球網上外匯與差價合約 (CFD) 交易品牌，客戶成千上萬，遍布逾百國家。 公司結合交易技術、教育資源及績效導向型計劃（包括 Axi Select），全方位支援不同級別的交易者。

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SOURCE AxiTrader LLC