Axi、「Trading Triumphs」を開始：Axi Selectで資金提供を受ける権利を獲得したトレーダーたちの物語

シドニー, 2026年6月3日 /PRNewswire/ -- 資金提供型トレーディングプログラムの多くは、成果に焦点を当てています。一方、「Trading Triumphs」は、その成果を生み出した人々に焦点を当てます。Axiは本日、Axi Selectのコンテンツシリーズ「Trading Triumphs」の開始を発表しました。同シリーズでは、規律を守り、プロセスを重視し、粘り強く取り組むことで資金提供を受ける権利を獲得したトレーダーたちの実話を紹介します。

「Trading Triumphs」は、トレーダーに役立つコンテンツを提供するというAxiの取り組みの一環として、BK Forexの著名なFXストラテジストKathy Lienが司会を務める「The Strategy Room by Axi Select」と並んで展開されます。「The Strategy Room」がトレーダーの市場への向き合い方を問いかけるのに対し、「Trading Triumphs」は、トレーダー一人ひとりがどのような人物で、ここに至るまでにどのような代償を払ってきたのかを問いかけます。

このシリーズでは、一貫して成果を上げ、規律あるリスク管理を実践し、自らのプロセスに長期的に取り組むことでAxi Selectの各段階を進み、提供資金を利用する権利を獲得した世界各地のトレーダーを紹介します。各ストーリーは、長文のプロフィール記事、オリジナル動画、関連するソーシャルメディア用素材で構成されています。

AxiでAxi Select責任者を務めるGreg Rubin氏は、次のように述べています。

「資金提供の節目一つひとつの裏には、ほとんど語られることのない物語があります。人々が目にするのは、成果、資金、報酬、成功です。一方、人々の目に触れないのは、そこに至るまでの何年にもわたる学び、規律、挫折、粘り強さです。

「Trading Triumphs」は、当社のトレーダーがそうした物語を自分自身の言葉で語る機会を提供します。これは、Axi Selectが本来目指していることを示しています。すなわち、才能あるトレーダーを支援し、スキル向上を後押しし、実績に応じた成長機会を提供することです。」

最初のストーリーでは、家庭生活を軸にトレーディングのキャリアを築いた母親、Yoleny.Gを紹介します。規律を守り、一貫性を保ち、自らのプロセスに長期的に取り組むことで、彼女はAxi Selectの各段階を進み、プログラム最高位の資金提供レベルであるPro Mに到達するとともに、当初から彼女を突き動かしてきた目標を達成しました。その目標とは、家族のために家を購入することです。

今後の回では、トレーディングと家庭生活を両立する親から、起業家、専門職、独学の市場参加者まで、さまざまな国、職業、経歴のトレーダーを取り上げます。

シリーズ第1弾は、Yolenyのストーリーです。

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ブログ記事全文を読む：https://www.axi.com/int/blog/company-news/axi-select-trading-triumphs-yoleny

Yolenyのストーリーを見る

https://youtu.be/JTieJWQqrzA?si=qANS5rOlgL7EiidT

https://youtu.be/JTieJWQqrzA?si=qANS5rOlgL7EiidT The Strategy Room by Axi Selectを見る：

https://youtu.be/nvXwc2IStOU?si=7wiB0XSqZD9jJQV1

Axiについて

Axiは、100か国以上で数千人の顧客を擁する世界的なオンラインFXおよびCFD取引ブランドです。同社は、あらゆるレベルのトレーダーを支援するため、トレーディング技術、教育、Axi Selectをはじめとする実績重視のプログラムを組み合わせています。

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SOURCE AxiTrader LLC