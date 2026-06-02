Axi lance « Trading Triumphs » : Les histoires des traders qui ont obtenu un financement Axi Select

SYDNEY, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- La plupart des programmes de financement pour traders mettent l'accent sur les résultats. Trading Triumphs se concentre sur les personnes à l'origine de ces triomphes. Axi annonce aujourd'hui le lancement de « Trading Triumphs », une série de contenus proposée par Axi Select et consacrée aux témoignages authentiques de traders qui ont réussi à obtenir un financement grâce à leur discipline, leur méthode et leur persévérance.

« Trading Triumphs » vient compléter « The Strategy Room » d'Axi Select, animée par la célèbre stratège en devises Kathy Lien de BK Forex, dans le cadre de l'engagement d'Axi à proposer des contenus destinés aux traders. Alors que « The Strategy Room » s'intéresse à la manière dont les traders abordent les marchés, « Trading Triumphs » s'attache à découvrir qui ils sont et ce qu'il leur a fallu pour en arriver là.

Cette série met en avant des traders du monde entier qui ont gravi les échelons au sein d'Axi Select et ont obtenu l'accès à des fonds grâce à des performances constantes, une gestion rigoureuse des risques et un engagement à long terme envers leur méthodologie. Chaque reportage associe un portrait écrit détaillé, du contenu vidéo original et des ressources complémentaires destinées aux réseaux sociaux.

Greg Rubin, responsable d'Axi Select chez Axi, a déclaré :

« Derrière chaque réussite en matière de financement, se cache une histoire qui est rarement racontée. Les gens ne voient que le résultat, le capital, les gains et le succès. Ce qu'ils ne voient pas, ce sont toutes ces années d'apprentissage, de discipline, d'échecs et de persévérance qui ont précédé tout cela.

Trading Triumphs donne à nos traders l'opportunité de raconter ces histoires avec leurs propres mots. Cela reflète la raison d'être d'Axi Select : soutenir les traders talentueux, les aider à développer leurs compétences et leur offrir des opportunités d'évolution en fonction de leurs performances. »

Le premier témoignage met en avant Yoleny.G, une mère qui a su concilier sa carrière de trader et sa vie de famille. Grâce à sa discipline, à sa constance et à son engagement à long terme envers sa méthode de trading, elle a gravi les échelons du programme Axi Select jusqu'à atteindre le niveau Pro M, le plus haut niveau de financement du programme, et a ainsi atteint l'objectif qui la motivait depuis le début : l'achat d'une maison pour sa famille.

Les prochains numéros mettront à l'honneur des traders issus de différents pays, professions et horizons — qu'il s'agisse de parents conciliant trading et vie de famille, d'entrepreneurs, de professionnels ou d'acteurs du marché autodidactes.

La série débute avec l'histoire de Yoleny.

À lire et à regarder

Lire le blog complet : https://www.axi.com/int/blog/company-news/axi-select-trading-triumphs-yoleny

Regardez l'histoire de Yoleny :

https://youtu.be/JTieJWQqrzA?si=qANS5rOlgL7EiidT

https://youtu.be/JTieJWQqrzA?si=qANS5rOlgL7EiidT Regardez The Strategy Room d'Axi Select :

https://youtu.be/nvXwc2IStOU?si=7wiB0XSqZD9jJQV1

À propos d'Axi

Axi est une marque internationale de trading en ligne de devises et de CFD qui compte des milliers de clients dans plus de 100 pays. La société associe technologies de trading, formation et programmes axés sur la performance, notamment Axi Select, afin d'accompagner les traders à tous les niveaux.

Relations avec les médias : [email protected] | En savoir plus : www.axi.com/int

Le programme Axi Select est disponible uniquement pour les clients d'AxiTrader LLC. Les CFD comportent un risque élevé de perte d'investissement. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour plus d'informations, consultez les conditions d'utilisation d'Axi. Les frais de transaction standard et le dépôt minimum s'appliquent.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2918418/5999034/AXI_logo.jpg