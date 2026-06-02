Axi presenta Trading Triumphs: los operadores que consiguieron financiación a través de Axi Select

-Axi presenta Trading Triumphs: las historias de los operadores que consiguieron financiación a través de Axi Select

SYDNEY, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La mayoría de los programas de inversión en trading se centran en los resultados. Trading Triumphs se centra en las personas que los impulsan. Axi anuncia hoy el lanzamiento de Trading Triumphs, una serie de contenido de Axi Select dedicada a las historias reales de operadores que han obtenido su financiación gracias a la disciplina, el proceso y la perseverancia.

Trading Triumphs se presenta junto a The Strategy Room de Axi Select, conducido por la reconocida estratega de divisas Kathy Lien de BK Forex, como parte del compromiso de Axi con el contenido útil para los operadores. Mientras que The Strategy Room pregunta cómo los operadores abordan los mercados, Trading Triumphs pregunta quiénes son y qué les costó llegar hasta aquí.

La serie presenta a operadores de todo el mundo que han progresado a través de Axi Select y han obtenido acceso a capital financiado gracias a un rendimiento constante, una gestión de riesgos disciplinada y un compromiso a largo plazo con su proceso. Cada historia combina un perfil escrito extenso, contenido de video original y recursos complementarios para redes sociales.

Greg Rubin, director de Axi Select en Axi, comentó:

"Detrás de cada logro financiero hay una historia que rara vez se cuenta. La gente ve el resultado, el capital, las ganancias, el éxito. Lo que no ven son los años de aprendizaje, disciplina, contratiempos y perseverancia que lo precedieron.

Trading Triumphs ofrece a nuestros operadores la oportunidad de contar esas historias con sus propias palabras. Refleja el propósito de Axi Select: apoyar a operadores talentosos, ayudarlos a desarrollar sus habilidades y proporcionar oportunidades de crecimiento basadas en su rendimiento."

La primera historia presenta a Yoleny.G, una madre que construyó su carrera en el trading en torno a su vida familiar. Gracias a la disciplina, la constancia y el compromiso a largo plazo con su proceso, progresó en Axi Select hasta alcanzar Pro M, el nivel de financiación más alto del programa, y logró el objetivo que la impulsó desde el principio: comprar una casa para su familia.

Las próximas ediciones presentarán a operadores de diferentes países, profesiones y orígenes: desde padres que compaginan el trading con la vida familiar hasta emprendedores, profesionales y participantes del mercado autodidactas.

La serie se estrena con la historia de Yoleny.G.

Para leer y ver

Lea el blog completo: https://www.axi.com/int/blog/company-news/axi-select-trading-triumphs-yoleny

Vea la historia de Yoleny:

https://youtu.be/JTieJWQqrzA?si=qANS5rOlgL7EiidT

https://youtu.be/JTieJWQqrzA?si=qANS5rOlgL7EiidT Vea The Strategy Room por Axi Select:

https://youtu.be/nvXwc2IStOU?si=7wiB0XSqZD9jJQV1

Acerca de Axi

Axi es una marca global de trading online de divisas y CFD con miles de clientes en más de 100 países. La compañía combina tecnología de trading, formación y programas orientados al rendimiento, como Axi Select, para proporcionar apoyo a los operadores de todos los niveles.

Consultas para medios: [email protected] | Más información: www.axi.com/int

El programa Axi Select solo está disponible para clientes de AxiTrader LLC. Los CFD conllevan un alto riesgo de pérdida de inversión. Este contenido podría no estar disponible en su región. Para más información, consulte los Términos de Servicio de Axi. Se aplican las comisiones de negociación estándar y el depósito mínimo.

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