Barcelona está esperando | Acompañe a OSCAL en el MWC 2026 para descubrir el futuro de la tecnología

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 2 al 5 de marzo de 2026, OSCAL presentará sus últimas innovaciones en el Mobile World Congress 2026 en Barcelona, el evento líder mundial en conectividad. Centrado en la IA y la comunicación de próxima generación, el programa reúne a pioneros tecnológicos mundiales para dar forma al futuro.

Serie PILOT 8 El emblemático modelo más resistente | Rendimiento máximo, imágenes de primera calidad, conectividad global

OSCAL presenta la serie PILOT 8, que incluye los modelos PILOT 8, PILOT 8 Pro y PILOT 8 Satellite, y redefine el concepto de rendimiento resistente. Equipada con chipsets Qualcomm, hasta 64 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, cámaras ultra nítidas de 108 MP, visión nocturna de 20 MP y enormes baterías de 10.000 mAh con carga rápida de 55 W, la serie ofrece la máxima potencia para entornos extremos. Con certificación IP68/IP69K y MIL-STD-810H, además de imagen térmica y comunicación por satélite en determinados modelos, la serie PILOT 8 establece un nuevo punto de referencia para los teléfonos inteligentes profesionales resistentes.

MARINE 8, PILOT 5 y PILOT 6 amplían aún más la línea con baterías grandes, imágenes térmicas de precisión y mayor durabilidad para los usuarios de exteriores e industriales.

Audio-visual inmersivo | Entretenimiento inteligente, mejorado

El proyector PV1000 Max cuenta con audio Dolby, decodificación 4K, funciones automáticas inteligentes con tecnología TOF y el sistema VIDAA para una transmisión fluida y un uso comercial, lo que ofrece una verdadera experiencia de cine en casa todo en uno.

Escenas inteligentes en cualquier lugar | Rendimiento, imagen y entretenimiento mejorados

OSCAL también presentará FLAT 3C, KIDO 2, Pad 200 y Bolt 2, que abarcan el trabajo, la educación y el entretenimiento con una potente expansión de RAM, pantallas de alta frecuencia de actualización y un rendimiento optimizado del sistema operativo.

OSCAL impulsa la innovación en soluciones de movilidad resistentes, entretenimiento inteligente y energía portátil, y sigue potenciando un estilo de vida digital más inteligente.

Nombre de la exposición: MWC Barcelona 2026

Dirección de la exposición: Barcelona, España

Número de estand: 5K22

Fechas de la exposición: 2 de marzo de 2026 – 5 de marzo de 2026

Para obtener más detalles y oportunidades de colaboración, visite nuestro sitio web: www.oscal.hk o visite nuestro estand (5K22) para discusiones en persona.

Sitio web oficial: https://www.oscal.hk/

