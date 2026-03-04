Barcelona Awaits | Rejoignez OSCAL au MWC 2026 pour découvrir l'avenir de la technologie

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Du 2 au 5 mars 2026, OSCAL présentera ses dernières innovations au Mobile World Congress 2026 à Barcelone, le principal événement mondial en matière de connectivité. Axé sur l'IA et la communication nouvelle génération, le salon rassemble des pionniers mondiaux de la technologie pour façonner l'avenir.

Série PILOT 8 Le produit phare robuste par excellence | Performances optimales, imagerie de premier plan, connectivité mondiale

photo

OSCAL présente la série PILOT 8, comprenant PILOT 8, PILO 8 Pro et PILOT 8 Satellite, qui redéfinit les performances par excellence. Dotée de puces Qualcomm, d'une mémoire vive pouvant atteindre 64 Go, d'un espace de stockage de 512 Go, de caméras ultra nettes de 108 Mpx, d'une vision nocturne de 20 Mpx et d'énormes batteries de 10 000 mAh à charge rapide de 55 W, la série offre une puissance maximale pour les environnements extrêmes. Avec les certifications IP68/IP69K et MIL-STD-810H, ainsi que l'imagerie thermique et la communication par satellite sur certains modèles, la série PILOT 8 établit une nouvelle référence en matière de smartphones professionnels robustes.

Les modèles MARINE 8, PILOT 5 et PILOT 6 complètent la gamme avec de grandes batteries, une imagerie thermique de précision et une durabilité accrue pour une utilisation en extérieur et industrielle.

Audiovisuel immersif | Amélioration du divertissement intelligent

Le projecteur PV1000 Max est doté du son Dolby, du décodage 4K, de fonctions automatiques intelligentes TOF et du système VIDAA pour une diffusion en continu et une utilisation professionnelle transparentes, offrant ainsi une véritable expérience de cinéma à domicile tout-en-un.

Toutes les scènes intelligentes | Amélioration des performances, de l'imagerie et du divertissement

OSCAL présentera également le FLAT 3C, le KIDO 2, le Pad 200 et le Bolt 2, prévus pour le travail, l'éducation et le divertissement grâce à une puissante extension de la mémoire vive, à des écrans à taux de rafraîchissement élevé et aux performances optimisées du système d'exploitation.

En stimulant l'innovation dans les domaines de la mobilité robuste, du divertissement intelligent et des solutions énergétiques portables, OSCAL continue d'œuvrer pour un mode de vie numérique plus intelligent.

Nom du salon : MWC Barcelona 2026

Adresse du salon : Barcelone, Espagne

Numéro de stand : 5K22

Dates du salon : 2 mars 2026 - 5 mars 2026

Pour plus d'informations et pour connaître les possibilités de collaboration, veuillez consulter notre site web : www.oscal.hk ou visitez notre stand (5K22) pour un échange en personne !

Site web officiel : https://www.oscal.hk/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2924774/photo.jpg