Barcelona espera | Únase a OSCAL en el MWC 2026 para descubrir el futuro de la tecnología

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 2 al 5 de marzo de 2026, OSCAL presentará sus últimas innovaciones en el Mobile World Congress 2026 en Barcelona, el evento de conectividad líder a nivel mundial. Centrado en la IA y la comunicación de última generación, el evento reúne a pioneros tecnológicos globales para dar forma al futuro.

Serie PILOT 8: El buque insignia robusto definitivo | Máximo rendimiento, imágenes de vanguardia, conectividad global

OSCAL presenta la Serie PILOT 8, que incluye PILOT 8, PILOT 8 Pro y PILOT 8 Satellite, redefiniendo el rendimiento robusto. Equipada con chipsets Qualcomm, hasta 64 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, cámaras ultranítidas de 108 MP, visión nocturna de 20 MP y potentes baterías de 10.000 mAh con carga rápida de 55 W, la serie ofrece la máxima potencia para entornos extremos. Con certificación IP68/IP69K y MIL-STD-810H, además de imagen térmica y comunicación por satélite en modelos seleccionados, la Serie PILOT 8 establece un nuevo estándar para smartphones robustos profesionales.

MARINE 8, PILOT 5 y PILOT 6 amplían aún más la línea con baterías grandes, imágenes térmicas de precisión y durabilidad mejorada para usuarios industriales y de exterior.

Audiovisual inmersivo | Entretenimiento inteligente, mejorado

El proyector PV1000 Max cuenta con audio Dolby, decodificación 4K, funciones automáticas inteligentes con tecnología TOF y el sistema VIDAA para transmisión fluida y uso comercial, brindando una verdadera experiencia de cine en casa todo en uno.

Escenas inteligentes | Rendimiento, imágenes y entretenimiento mejorados

OSCAL también presentará FLAT 3C, KIDO 2, Pad 200 y Bolt 2, que cubren trabajo, educación y entretenimiento con una potente expansión de RAM, pantallas de alta actualización y un rendimiento optimizado del sistema operativo.

Impulsando la innovación en movilidad robusta, entretenimiento inteligente y soluciones de energía portátil, OSCAL continúa potenciando un estilo de vida digital más inteligente.

Nombre: MWC Barcelona 2026
Dirección: Barcelona, España
Número de stand: 5K22
Fechas: 2 de marzo de 2026 – 5 de marzo de 2026

Para obtener más detalles y oportunidades de colaboración, visite nuestro sitio web:  www.oscal.hk o visite nuestro stand (5K22) para conversaciones en persona.

Sitio web oficial: https://www.oscal.hk/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924774/photo.jpg

