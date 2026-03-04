Barcelona čeká | Navštivte na MWC 2026 společnost OSCAL a objevte budoucnost technologií

BARCELONA, Španělsko, 4. března 2026 /PRNewswire/ -- Ve dnech 2. - 5. března 2026 představí společnost OSCAL své nejnovější inovace na veletrhu Mobile World Congress 2026 v Barceloně, přední světové akci v oblasti konektivity. Akce se zaměřuje na umělou inteligenci a komunikaci nové generace a setkávají se na ní světoví technologičtí průkopníci, kteří utvářejí budoucnost.

Řada PILOT 8: špičková, odolná vlajková loď | Špičkový výkon, špičkové zobrazování, globální konektivita 

Společnost OSCAL představuje řadu PILOT 8 zahrnující modely PILOT 8, PILOT 8 Pro a PILOT 8 Satellite, které nově definují odolný výkon. Tato řada je vybavena čipovými sadami Qualcomm, až 64 GB RAM, 512GB úložištěm, 108Mpx ultračistými kamerami, 20Mpx nočním viděním a masivními 10.000mAh bateriemi s 55W rychlonabíjením, které poskytují špičkový výkon pro extrémní prostředí. Díky certifikaci IP68/IP69K a MIL-STD-810H, termovizi a satelitní komunikaci u vybraných modelů nastavuje řada PILOT 8 novou laťku pro profesionální odolné smartphony.

Modely MARINE 8, PILOT 5 a PILOT 6 dále rozšiřují nabídku o velké baterie, přesnou termovizí a zvýšenou odolnost pro venkovní a průmyslové uživatele.

Poutavý audiovizuální zážitek | Chytrá zábava, upgradovaná verze 

Projektor PV1000 Max je vybaven zvukem Dolby, dekódováním 4K, chytrými automatickými funkcemi TOF a systémem VIDAA pro bezproblémové streamování a pracovní použití. Poskytuje tak skutečný, ucelený zážitek z domácího kina.

Chytré řešení pro všechny situace | Vylepšený výkon, zobrazování a zábava 

Společnost OSCAL také představí modely FLAT 3C, KIDO 2, Pad 200 a Bolt 2, které pokrývají oblast práce, vzdělávání a zábavy díky výkonnému rozšíření paměti RAM, displejům s vysokou obnovovací frekvencí a optimalizovanému výkonu operačního systému.

Společnost OSCAL, která je hnací silou inovací v oblasti odolné mobility, chytré zábavy a přenosných energetických řešení, nadále podporuje chytřejší digitální životní styl.

Název výstavy: MWC Barcelona 2026
Adresa výstavy: Barcelona, Španělsko
Číslo stánku: 5K22
Termíny výstavy: 2. až 5. března 2026

Další podrobnosti a možnosti spolupráce naleznete na našich webových stránkách www.oscal.hk nebo na našem stánku (5K22), kde s námi můžete diskutovat osobně!

Oficiální webové stránky: https: //www.oscal.hk/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924774/photo.jpg

Barcelona Awaits | Join OSCAL at MWC 2026 to Discover the Future of Technology

Barcelona Awaits | Join OSCAL at MWC 2026 to Discover the Future of Technology

From March 2–5, 2026, OSCAL will showcase its latest innovations at Mobile World Congress 2026 in Barcelona, the world's leading connectivity event....
Barcelona čaká | Pridajte sa k OSCAL na veľtrhu MWC 2026 a objavte budúcnosť technológií

Barcelona čaká | Pridajte sa k OSCAL na veľtrhu MWC 2026 a objavte budúcnosť technológií

Od 2. do 5. marca 2026 bude značka OSCAL predstavovať svoje najnovšie inovácie na veľtrhu Mobile World Congress 2026 v Barcelone, poprednom svetovom...
