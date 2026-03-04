Barcelona czeka | Zapraszamy do odwiedzenia stoiska OSCAL podczas targów MWC 2026, aby poznać przyszłość technologii

News provided by

OSCAL

Mar 04, 2026, 03:00 ET

BARCELONA, Hiszpania, 4 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- W dniach 2–5 marca 2026 r. firma OSCAL zaprezentuje swoje najnowsze innowacje podczas targów Mobile World Congress 2026 w Barcelonie, które są kluczowym wydarzeniem poświęconym branży telekomunikacyjnej i mobilnej. Koncentrując się na sztucznej inteligencji i komunikacji nowej generacji, targi gromadzą światowych pionierów technologii, którzy kształtują przyszłość.

Seria PILOT 8 Najwyższej klasy wytrzymały flagowy model | Maksymalna wydajność, doskonała jakość obrazu, globalna łączność

Continue Reading
photo
photo

OSCAL przedstawia serię PILOT 8, w skład której wchodzą modele PILOT 8, PILOT 8 Pro i PILOT 8 Satellite, redefiniujące pojęcie wytrzymałości. Seria, wyposażona w chipset Qualcomm, do 64 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci, ultraprzejrzysty aparat 108 MP, noktowizor 20 MP oraz potężną baterię 10 000 mAh z funkcją szybkiego ładowania 55 W, zapewnia najwyższą moc w ekstremalnych warunkach. Dzięki certyfikatom IP68/IP69K i MIL-STD-810H, a także obrazowaniu termowizyjnemu i komunikacji satelitarnej w wybranych modelach, seria PILOT 8 wyznacza nowy standard dla profesjonalnych, wytrzymałych smartfonów.

MARINE 8, PILOT 5 i PILOT 6 rozszerzają ofertę o produkty z dużymi bateriami, precyzyjnym obrazowaniem termicznym i zwiększoną wytrzymałością dla użytkowników outdoorowych i przemysłowych.

Immersyjne wrażenia audiowizualne | Ulepszona inteligentna rozrywka

Projektor PV1000 Max jest wyposażony w dźwięk Dolby, dekodowanie 4K, inteligentne funkcje automatyczne oparte na technologii TOF oraz system VIDAA zapewniający płynne przesyłanie strumieniowe i wykorzystanie w biznesie - zapewniając prawdziwie kompleksowe wrażenia kina domowego.

Inteligentne rozwiązania do wszystkich zastosowań | Ulepszona wydajność, obrazowanie i rozrywka

Firma OSCAL zaprezentuje również modele FLAT 3C, KIDO 2, Pad 200 i Bolt 2, które dzięki potężnej rozbudowie pamięci RAM, wyświetlaczom o wysokiej częstotliwości odświeżania i zoptymalizowanej wydajności systemu operacyjnego sprawdzają się w pracy, edukacji i rozrywce.

Wprowadzając innowacje w zakresie wytrzymałych urządzeń mobilnych, inteligentnej rozrywki i przenośnych rozwiązań energetycznych, firma OSCAL nieustannie promuje inteligentny styl życia w erze cyfrowej.

Nazwa wystawy: MWC Barcelona 2026
Adres wystawy: Barcelona, Hiszpania
Numer stoiska: 5K22
Termin wystawy: 2 marca 2026 r. – 5 marca 2026 r.

Aby uzyskać więcej informacji i poznać możliwości współpracy, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem: www.oscal.hk lub naszego stoiska (5K22), gdzie będzie można porozmawiać z nami osobiście!

Oficjalna strona internetowa: https://www.oscal.hk/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2924774/photo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Barcelona čeká | Navštivte na MWC 2026 společnost OSCAL a objevte budoucnost technologií

Barcelona čeká | Navštivte na MWC 2026 společnost OSCAL a objevte budoucnost technologií

Ve dnech 2. - 5. března 2026 představí společnost OSCAL své nejnovější inovace na veletrhu Mobile World Congress 2026 v Barceloně, přední světové...
Barcelona čaká | Pridajte sa k OSCAL na veľtrhu MWC 2026 a objavte budúcnosť technológií

Barcelona čaká | Pridajte sa k OSCAL na veľtrhu MWC 2026 a objavte budúcnosť technológií

Od 2. do 5. marca 2026 bude značka OSCAL predstavovať svoje najnovšie inovácie na veľtrhu Mobile World Congress 2026 v Barcelone, poprednom svetovom...
More Releases From This Source

Explore

Carriers and Services

Carriers and Services

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

News Releases in Similar Topics