Barcelona czeka | Zapraszamy do odwiedzenia stoiska OSCAL podczas targów MWC 2026, aby poznać przyszłość technologii

BARCELONA, Hiszpania, 4 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- W dniach 2–5 marca 2026 r. firma OSCAL zaprezentuje swoje najnowsze innowacje podczas targów Mobile World Congress 2026 w Barcelonie, które są kluczowym wydarzeniem poświęconym branży telekomunikacyjnej i mobilnej. Koncentrując się na sztucznej inteligencji i komunikacji nowej generacji, targi gromadzą światowych pionierów technologii, którzy kształtują przyszłość.

Seria PILOT 8 Najwyższej klasy wytrzymały flagowy model | Maksymalna wydajność, doskonała jakość obrazu, globalna łączność

OSCAL przedstawia serię PILOT 8, w skład której wchodzą modele PILOT 8, PILOT 8 Pro i PILOT 8 Satellite, redefiniujące pojęcie wytrzymałości. Seria, wyposażona w chipset Qualcomm, do 64 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci, ultraprzejrzysty aparat 108 MP, noktowizor 20 MP oraz potężną baterię 10 000 mAh z funkcją szybkiego ładowania 55 W, zapewnia najwyższą moc w ekstremalnych warunkach. Dzięki certyfikatom IP68/IP69K i MIL-STD-810H, a także obrazowaniu termowizyjnemu i komunikacji satelitarnej w wybranych modelach, seria PILOT 8 wyznacza nowy standard dla profesjonalnych, wytrzymałych smartfonów.

MARINE 8, PILOT 5 i PILOT 6 rozszerzają ofertę o produkty z dużymi bateriami, precyzyjnym obrazowaniem termicznym i zwiększoną wytrzymałością dla użytkowników outdoorowych i przemysłowych.

Immersyjne wrażenia audiowizualne | Ulepszona inteligentna rozrywka

Projektor PV1000 Max jest wyposażony w dźwięk Dolby, dekodowanie 4K, inteligentne funkcje automatyczne oparte na technologii TOF oraz system VIDAA zapewniający płynne przesyłanie strumieniowe i wykorzystanie w biznesie - zapewniając prawdziwie kompleksowe wrażenia kina domowego.

Inteligentne rozwiązania do wszystkich zastosowań | Ulepszona wydajność, obrazowanie i rozrywka

Firma OSCAL zaprezentuje również modele FLAT 3C, KIDO 2, Pad 200 i Bolt 2, które dzięki potężnej rozbudowie pamięci RAM, wyświetlaczom o wysokiej częstotliwości odświeżania i zoptymalizowanej wydajności systemu operacyjnego sprawdzają się w pracy, edukacji i rozrywce.

Wprowadzając innowacje w zakresie wytrzymałych urządzeń mobilnych, inteligentnej rozrywki i przenośnych rozwiązań energetycznych, firma OSCAL nieustannie promuje inteligentny styl życia w erze cyfrowej.

Nazwa wystawy: MWC Barcelona 2026

Adres wystawy: Barcelona, Hiszpania

Numer stoiska: 5K22

Termin wystawy: 2 marca 2026 r. – 5 marca 2026 r.

Aby uzyskać więcej informacji i poznać możliwości współpracy, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem: www.oscal.hk lub naszego stoiska (5K22), gdzie będzie można porozmawiać z nami osobiście!

Oficjalna strona internetowa: https://www.oscal.hk/

