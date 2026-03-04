Barcelona čaká | Pridajte sa k OSCAL na veľtrhu MWC 2026 a objavte budúcnosť technológií
Mar 04, 2026, 03:00 ET
BARCELONA, Španielsko, 4. marca 2026 /PRNewswire/ -- Od 2. do 5. marca 2026 bude značka OSCAL predstavovať svoje najnovšie inovácie na veľtrhu Mobile World Congress 2026 v Barcelone, poprednom svetovom podujatí v oblasti konektivity. Táto výstava, zameraná na umelú inteligenciu a komunikáciu novej generácie, spája technologických priekopníkov z celého sveta, aby formovali budúcnosť.
Séria PILOT 8 – dokonalá odolná vlajková loď | Špičkový výkon, špičkové zobrazovanie, globálna konektivita
Spoločnosť OSCAL predstavuje rad PILOT 8, vrátane modelov PILOT 8, PILOT 8 Pro a PILOT 8 Satellite, ktoré nanovo definujú silný výkon. Vďaka čipsetom Qualcomm, až 64 GB RAM, 512 GB úložisku, 108 MP ultra jasným fotoaparátom, 20 MP nočnému videniu a masívnym 10 000 mAh batériám s rýchlym 55 W nabíjaním poskytuje tento rad špičkový výkon aj v extrémnych podmienkach. Vďaka certifikácii IP68/IP69K a MIL-STD-810H, termovízii a satelitnej komunikácii vo vybraných modeloch nastavuje rad PILOT 8 nový štandard pre profesionálne odolné smartfóny.
MARINE 8, PILOT 5 a PILOT 6 ďalej rozširujú svoj sortiment o veľké batérie, presné termovízne zobrazenie a zvýšenú odolnosť pre vonkajšie aj priemyselné použitie.
Pohlcujúci audiovizuálny obsah | Vylepšená inteligentná zábava
Projektor PV1000 Max je vybavený zvukom Dolby, dekódovaním 4K, inteligentnými automatickými funkciami s podporou TOF a systémom VIDAA pre bezproblémové streamovanie a obchodné využitie – poskytuje tak skutočný zážitok z domáceho kina typu „všetko v jednom".
Inteligentné režimy pre všetky scény | Vylepšený výkon, obraz a zábava
OSCAL predstaví aj FLAT 3C, KIDO 2, Pad 200 a Bolt 2, ktoré zahŕňajú prácu, vzdelávanie a zábavu s výkonným rozšírením pamäte RAM, displejmi s vysokou obnovovacou frekvenciou a optimalizovaným výkonom operačného systému.
Značka OSCAL, ktorá poháňa inovácie v oblasti odolnej mobility, inteligentnej zábavy a prenosných energetických riešení, naďalej posilňuje inteligentnejší digitálny životný štýl.
Názov výstavy: MWC Barcelona 2026
Adresa výstavy: Barcelona, Španielsko
Číslo stánku: 5K22
Termíny výstavy: 2. marca 2026 – 5. marca 2026
Pre viac informácií a možnosti spolupráce navštívte našu webovú stránku: www.oscal.hk alebo navštívte náš stánok (5K22) a porozprávajme sa osobne!
Oficiálna webová stránka: https://www.oscal.hk/
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2924774/photo.jpg
