Барселона ждет | Присоединяйтесь к OSCAL на MWC 2026, чтобы открыть для себя будущее технологий

БАРСЕЛОНА, Испания, 4 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Со 2 по 5 марта 2026 года OSCAL представит свои последние инновации на Mobile World Congress 2026 в Барселоне, ведущем в мире мероприятии в области связи. В данной выставке, посвященной искусственному интеллекту и связи следующего поколения, участвуют глобальные технологические пионеры, которые формируют будущее отрасли.

Серия PILOT 8 Флагманская модель с непревзойденной надежностью | Пиковая производительность, ведущая визуализация, глобальная подключаемость

OSCAL представляет серию PILOT 8, в которую входят PILOT 8, PILOT 8 Pro и PILOT 8 Satellite, переопределяя надежную производительность в суровых условиях эксплуатации. Оснащенная чипсетами Qualcomm, до 64 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти, 108-мегапиксельными ультрапрозрачными камерами, 20-мегапиксельной системой ночного видения и массивными батареями емкостью 10 000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 55 Вт, данная серия обеспечивает максимальную мощность для экстремальных условий. Обладая сертификатами IP68/IP69K и MIL-STD-810H, а также тепловизионной и спутниковой связью на некоторых моделях, серия PILOT 8 устанавливает новый стандарт для профессиональных защищенных смартфонов.

MARINE 8, PILOT 5 и PILOT 6 дополнительно расширяют линейку с помощью больших батарей, прецизионной тепловизионной съемки и повышенной долговечности для использования вне помещений и в промышленных условиях.

Иммерсивные аудио-визуальные характеристики | Умные развлечения, модернизированный вариант

Проектор PV1000 Max оснащен аудиосистемой Dolby, декодированием 4K, интеллектуальными автоматическими функциями TOF и системой VIDAA для бесперебойной потоковой передачи и использования в бизнесе, что обеспечивает опыт настоящего домашнего кинотеатра «все в одном».

Интеллектуальные сцены | Модернизация производительности, обработки изображений и развлечений

OSCAL также представит FLAT 3C, KIDO 2, Pad 200 и Bolt 2 для работы, обучения и развлечения с мощным расширением оперативной памяти, дисплеями с высокой частотой обновления и оптимизированной производительностью ОС.

Внедряя инновации в области надежной мобильности, интеллектуальных развлечений и портативных энергетических решений, OSCAL продолжает расширять возможности более интеллектуального цифрового образа жизни.

Название выставки: MWC Barcelona 2026

Адрес выставки: Барселона, Испания

Номер стенда: 5K22

Даты проведения выставки: 2 марта 2026 г. — 5 марта 2026 г.

Для получения более подробной информации и обсуждения возможностей сотрудничества, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.oscal.hk или приходите на выставку — наш стенд 5K22 — для личного общения!

Официальный сайт: https://www.oscal.hk/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2924774/photo.jpg