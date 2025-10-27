BingX memperkuat kepemimpinannya di bidang Web3 AI dengan 3 juta pengguna awal dan volume perdagangan salin sebesar $80 miliar pada kuartal ketiga

Menurut Laporan Industri Kripto Kuartal 3 CoinGecko, volume perdagangan futures abadi CEX mencapai rekor tertinggi sepanjang masa selama kuartal ini. BingX mencatat pertumbuhan kuartal ke kuartal yang kuat, menyoroti pangsa pasar yang semakin besar dan pengakuan sebagai platform derivatif global terkemuka.

Pada kuartal ketiga, BingX memperkuat kerangka kerja kepatuhan globalnya dengan memperoleh sertifikasi ISO 27001 dan PCI DSS v4.0.1 — dua standar internasional terkemuka untuk keamanan informasi dan pembayaran. Sertifikasi ini menegaskan komitmen BingX dalam melindungi data pengguna, memastikan transaksi aman, dan menjaga integritas operasional yang kuat di seluruh platformnya.

BingX Copy Trading terus menampilkan kinerja yang kuat, dengan lebih dari 40.000 trader elit dan melampaui 700 juta pesanan salin yang tercatat hingga kuartal ketiga, dengan volume perdagangan kumulatif melebihi $80 miliar. Sementara itu, trader profesional menikmati salah satu program paling menguntungkan di industri ini, dengan komisi hingga 32%, gaji dasar tetap, onboarding yang disesuaikan, dan alat pertumbuhan yang didukung oleh Program Copy Trader BingX senilai jutaan dolar.

BingX AI mencapai 3 juta pengguna awal pada kuartal ketiga, secara kolektif menyelesaikan lebih dari 30 juta masalah pengguna melalui lini produk yang terus berkembang, termasuk BingX AI Bingo dan BingX AI Master. Produk-produk ini mencerminkan visi BingX untuk perdagangan adaptif dan berbasis data — menawarkan wawasan real-time, strategi personalisasi, dan bantuan cerdas yang berkembang seiring dinamika pasar. Seiring AI menjadi inti pengalaman pengguna, BingX terus mendefinisikan ulang cara trader belajar, menganalisis, dan mengeksekusi, menjadikan keuangan cerdas dapat diakses oleh audiens global.

BingX VIP mengalami pembaruan komprehensif, memperkenalkan manfaat eksklusif seperti kurs pertukaran fiat yang lebih rendah, pesanan harga tanpa biaya, tanpa selip untuk pesanan pemicu, asuransi likuidasi, dan produk pengelolaan kekayaan dengan APR 13% untuk VIP baru. Setiap anggota juga dipasangkan dengan manajer hubungan khusus yang menawarkan dukungan satu-satu bergaya concierge — menggabungkan layanan personal dengan privilese perdagangan elit.

Sesuai dengan komitmennya terhadap pendidikan, BingX Academy 2.0 meluncurkan pembaruan besar, kini dilengkapi dengan antarmuka yang intuitif, tutorial yang diperluas, dan jalur pembelajaran yang didukung AI. Mencakup topik mulai dari panduan produk dan strategi perdagangan hingga DeFi, Web3, dan manajemen risiko, Akademi baru ini membekali pengguna dengan pengalaman belajar terstruktur dan interaktif yang memperkuat kepercayaan finansial dan partisipasi yang bertanggung jawab di pasar digital.

"Kuartal 3 menandai periode kemajuan nyata bagi BingX, tidak hanya dalam inovasi produk, tetapi juga dalam tujuan kami," kata Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX. "Kami mempercepat adopsi AI, meningkatkan transparansi perdagangan, dan meluncurkan alat yang memberdayakan pengguna untuk berkembang dengan percaya diri. Baik melalui pendidikan, inovasi, maupun komunitas, fokus kami tetap jelas: untuk membuat keuangan digital lebih cerdas, lebih berorientasi pada manusia, dan lebih terhubung dengan nilai dunia nyata."

Didirikan pada tahun 2018, BingX adalah platform pertukaran kripto terkemuka dan perusahaan AI Web3, melayani komunitas global lebih dari 20 juta pengguna. Dengan rangkaian produk dan layanan berbasis AI yang komprehensif, termasuk derivatif, perdagangan spot, dan perdagangan salin, BingX memenuhi kebutuhan pengguna di semua tingkat pengalaman, mulai dari pemula hingga profesional. Komitmen untuk membangun platform perdagangan yang tepercaya dan cerdas, BingX memberdayakan pengguna dengan alat inovatif yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan diri. Pada tahun 2024, BingX dengan bangga menjadi mitra bursa kripto resmi Chelsea Football Club, menandai debut yang menarik di dunia sponsor olahraga.

