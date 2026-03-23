Cambrex avanza las expansiones en EE. UU. y Europa

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, una organización líder mundial de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO, por sus siglas en inglés), anunció hoy la finalización de los estudios iniciales de ingeniería para su nueva planta de fabricación de ingredientes farmacéuticos activos (API, por sus siglas en inglés) a gran escala en Charles City, Iowa. Este hito marca un progreso significativo hacia la inversión previamente anunciada de 120 millones de dólares de la empresa para expandir sus capacidades de fabricación API en EE. UU. La inauguración de la nueva instalación está programada para finales de 2026.

3D Rendering of Cambrex’s Future “Pharma 5” Plant in Charles City, Iowa

La expansión de Charles City agregará una nueva planta con 140.000 litros de capacidad, incluidos reactores a gran escala y de mediana escala, secadores de filtro agitados Hastelloy avanzados y mejoras en las instalaciones de fabricación existentes. Al finalizar esta fase de expansión, el sitio verá un aumento del 20 % en la capacidad de fabricación a gran escala. Esta expansión está diseñada para apoyar la química compleja, incluidas las sustancias controladas, las API altamente potentes (HPAPI) y la fabricación de péptidos en fase líquida a escala comercial, lo que posiciona a Cambrex como un socio de confianza para los innovadores farmacéuticos.

En Europa, Cambrex continúa invirtiendo con una expansión de 30 millones de dólares en curso en su sede de Milán, Italia. El proyecto agregará nuevas capacidades de investigación y desarrollo de procesos y de desarrollo analítico, así como actualizaciones a múltiples plantas de producción. Se espera que la expansión de la investigación y desarrollo de Milán se complete en la segunda mitad de 2027, con la adquisición de tierras adicionales para apoyar el crecimiento futuro y el aumento de la demanda de servicios de organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO).

Claudio Russolo, director de Operaciones, comentó: "Nuestro sitio en Milán, Italia, tiene un legado distinguido de apoyo al desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos, y este año marca su 80.° aniversario de operaciones. Estamos comprometidos con continuar con las inversiones para satisfacer la creciente demanda del mercado de productos químicos complejos, incluidos los derivados de péptidos y oligonucleótidos, las moléculas altamente potentes y las sustancias controladas".

Las inversiones continuas de Cambrex reflejan su dedicación a proporcionar soluciones modernizadas para los derivados de péptidos y oligonucleótidos y el desarrollo y la fabricación de moléculas pequeñas complejas. El enfoque centrado en la ciencia y el compromiso con la excelencia operativa de la empresa garantizan que Cambrex se mantenga a la vanguardia en el apoyo a la próxima generación de terapias que cambian la vida.

Acerca de Cambrex

Cambrex es una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que proporciona desarrollo y fabricación de sustancias farmacéuticas a lo largo de todo el ciclo de vida de los medicamentos, así como servicios integrales de análisis y habilitación de solicitudes de nuevo fármaco en investigación (IND).

Con 45 años de experiencia y un equipo en crecimiento de más de 2.000 expertos que atienden a clientes globales de América del Norte y Europa, Cambrex ofrece una gama de tecnologías y capacidades especializadas en sustancias farmacéuticas, que incluyen flujo continuo, sustancias controladas, síntesis de péptidos, ciencia de estado sólido, caracterización de materiales y API altamente potentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938315/Charles_City_Initial_Elevation_Diagram.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2236065/Cambrex_logo.jpg

FUENTE Cambrex