Cango Inc. anuncia la actualización de las operaciones de producción y minería de bitcoin de diciembre de 2025

DALLAS, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "empresa"), minera líder en bitcoin que aprovecha sus operaciones a nivel mundial para desarrollar una plataforma integrada de energía y computación de IA, publicó hoy su actualización sobre las operaciones de producción y minería de bitcoin para diciembre de 2025.

Actualización de las operaciones de producción y minería de bitcoin para noviembre de 2025

Métrica Diciembre de 2025 [1] Noviembre de 2025 [1] Número de bitcoins producidos 569,0 546,7 Número promedio de bitcoins producidos por día 18,35 18,22 Número total de bitcoin en posesión [2] 7.528,3 6.959,3 Potencia de cálculo desplegada 50 EH/s 50 EH/s Potencia de cálculo operativa promedio [3] 43,36 EH/s 44,38 EH/s

1. Sin auditar, estimado. 2. Al cierre de mes. 3. Promedio del mes. Nota: Cango mantiene bitcoin a largo plazo y actualmente no tiene intención de vender ninguna de sus tenencias de bitcoin.

Paul Yu, director ejecutivo y general de Cango, comentó: "A lo largo de 2025, Cango alcanzó un crecimiento operativo sólido y sostenido. En diciembre, debido a ajustes favorables en la dificultad de la red, mantuvimos niveles estables de tasa de hash operativo y logramos una mayor producción diaria de bitcoin, lo que llevó nuestras tenencias totales de bitcoin a 7.528,3 BTC. Adicionalmente, hacia fines de diciembre, un accionista mayoritario decidió incrementar su inversión en Cango con un compromiso de inversión de 10,5 millones de dólares, con cierre previsto para enero de 2026, lo que representará un sólido voto de confianza en nuestro plan estratégico. Este compromiso nos permitirá impulsar una mayor eficiencia en la minería de bitcoin y acelerar el desarrollo paralelo de nuestra plataforma de energía y computación de IA en 2026".

Acerca de Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) es una empresa de minería de bitcoin con la visión de establecer una plataforma de infraestructura mundial integrada, capaz de impulsar la economía digital del futuro. Las operaciones mineras de la empresa se extienden a más de 40 sitios de América del Norte, Medio Oriente, América del Sur y África Oriental.

Desde que ingresó al espacio de activos digitales en noviembre de 2024, Cango ha puesto en marcha proyectos piloto en soluciones energéticas integradas y en computación de IA distribuida. Al mismo tiempo, Cango continúa operando un negocio internacional de importación de automóviles usados en línea a través de AutoCango.com.

Para más información, visite: www.cangoonline.com.

Contacto de Relaciones con los Inversores

Juliet Ye, directora de Comunicaciones

Cango Inc.

Correo electrónico: [email protected]

Christensen Advisory

Teléfono: +852 2117 0861

Correo electrónico: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

FUENTE Cango Inc.