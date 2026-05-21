ADGM y amplía su plataforma de banca de inversión en Oriente Medio

Cantor recibe la aprobación de

Fortalece las capacidades de inversión transfronteriza y formación de capital, conectando Oriente Medio con los mercados globales.

NUEVA YORK y ABU DABI, EAU, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cantor, un banco de inversión global de primer nivel y parte del grupo de empresas Cantor Fitzgerald, anunció hoy que la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros ("FSRA") de ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dabi, ha otorgado a la firma la aprobación para realizar actividades financieras reguladas dentro de ADGM.

La aprobación, confirmada mediante la emisión de una Autorización de Servicios Financieros (FSP), representa un hito importante en la expansión estratégica de Cantor en Oriente Medio. Esta autorización se produce tras la apertura de la oficina de la firma en Abu Dabi en diciembre de 2025.

"Nuestra presencia en Abu Dabi refleja el compromiso a largo plazo de Cantor con mercados estratégicamente importantes que influyen cada vez más en los flujos de capital globales", declaró Sage Kelly, consejero delegado conjunto y director global de banca de inversión de Cantor. "Oriente Medio sigue experimentando un fuerte dinamismo económico, una creciente actividad inversora y una importante formación de capital institucional. Nuestra presencia en ADGM nos permite ofrecer un mejor servicio a los clientes que buscan oportunidades tanto en la región como en los mercados internacionales".

Dirigida por Ali Khalpey, director de Banca de Inversión y Mercados de Capitales para Oriente Medio, la oficina de Cantor en Abu Dabi funcionará como centro regional para las actividades de banca de inversión y mercados de capitales de la firma. Actualmente, Cantor cuenta con dos equipos especializados en la región: una plataforma de renta variable con capacidad integral de ventas, negociación e investigación, que presta servicios a fondos soberanos e inversores institucionales locales, regionales y globales con presencia en Oriente Medio; y un equipo de banca de inversión centrado en fusiones y adquisiciones y asesoramiento en mercados de capitales.

"Abu Dabi se ha consolidado rápidamente como un centro financiero internacional líder y una puerta de entrada a uno de los entornos de inversión más dinámicos del mundo", declaró Khalpey. "Con nuestra oficina de Abu Dabi ya en pleno funcionamiento, esperamos fortalecer las relaciones con clientes, inversores y socios estratégicos en toda la región, al tiempo que contribuimos al continuo crecimiento del ecosistema local de mercados de capitales".

"Nos complace dar la bienvenida a una institución financiera global de primer nivel como Cantor a ADGM, ya que la firma continúa expandiendo su presencia en la region", declaró Arvind Ramamurthy, director de Desarrollo de Mercado de ADGM. "La decisión de Cantor de establecer operaciones en Abu Dabi refleja la creciente demanda entre las principales instituciones financieras globales por acceder a las oportunidades de inversión que surgen en el Golfo Pérsico y en todo Oriente Medio".

Acerca de Cantor

Cantor, un banco de inversión global de primer nivel, forma parte del grupo de empresas Cantor Fitzgerald. Fundado en 1945, Cantor ofrece una experiencia sectorial sin igual, productos innovadores y soluciones a medida en una amplia gama de servicios financieros, que incluyen banca de inversión, mercados de capitales, compraventa de renta fija y acciones, servicios prime, análisis y gestión de activos. Con sede en Nueva York, la firma cuenta con más de 60 oficinas en todo el mundo.

Para más información, visite www.cantor.com . Síganos en LinkedIn o X para estar al día de las últimas noticias de la empresa.