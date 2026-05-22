캔터, ADGM 승인 획득하며 중동 투자은행 플랫폼 확장

중동과 글로벌 시장을 연결하는 국경 간 투자 및 자본 형성 역량 강화

뉴욕 및 아랍에미리트 아부다비, 2026년 5월 22일 /PRNewswire/ -- 세계 선도적인 투자은행이자 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald) 그룹의 일원인 캔터(Cantor)가 5월 21일, 아부다비의 국제 금융 센터인 ADGM의 금융서비스규제청(Financial Services Regulatory Authority, 'FSRA')이 자사에 ADGM 내에서 규제 금융 활동을 수행하기 위한 승인을 부여했다고 발표했다.

금융서비스 허가(Financial Services Permission, FSP) 발급을 통해 확인된 이번 승인은 중동 전반에 걸친 캔터의 전략적 확장에서 중요한 이정표를 나타낸다. 이번 허가는 2025년 12월 아부다비 사무소 개설에 이은 것이다.

캔터의 세이지 켈리(Sage Kelly) 공동 최고경영자 겸 글로벌 투자은행 부문 책임자는 "아부다비에 우리의 존재감을 확립하는 것은 세계적 자본 흐름을 점점 더 형성하고 있는 전략적으로 중요한 시장에 대한 캔터의 장기적인 약속을 반영한다"고 말했다. 이어 "중동은 강력한 경제 모멘텀, 증가하는 투자 활동, 상당한 기관 자본 형성을 계속 경험하고 있다. ADGM 내에서의 우리의 존재감은 지역 내와 국제 시장 전반에 걸친 기회를 모색하는 고객들에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 위치에 우리를 포지셔닝한다"고 덧붙였다.

중동 투자은행 및 자본시장 부문의 알리 칼페이(Ali Khalpey) 책임자가 이끄는 캔터의 아부다비 사무소는 회사의 투자은행 및 자본시장 활동을 위한 지역 허브 역할을 할 것이다. 캔터는 현재 이 지역에서 중동 전역에서 활동하는 국부펀드와 현지, 지역 및 글로벌 기관 투자자들에게 기여하며 완전한 세일즈, 트레이딩 및 리서치 역량을 갖춘 주식 플랫폼과, 인수합병 및 자본시장 자문에 집중하는 투자은행 팀이라는 두 개의 전담팀을 운영하고 있다.

칼페이 책임자는 "아부다비는 선도적인 국제 금융 센터이자 세계에서 가장 역동적인 투자 환경 중 하나로 가는 관문으로 빠르게 자리매김했다"고 말했다. 이어 "아부다비 사무소가 이제 완전히 운영됨에 따라 지역 전반의 고객, 투자자 및 전략적 파트너들과의 관계를 강화하는 동시에 현지 자본시장 생태계의 지속적인 성장에 기여하기를 기대한다"고 덧붙였다.

ADGM의 아르빈드 라마무르티(Arvind Ramamurthy) 시장 개발 최고책임자는 "캔터와 같은 선도적인 글로벌 금융기관이 지역에서의 존재감을 계속 확장하면서 ADGM에 합류하게 되어 기쁘다"고 말했다. 이어 "아부다비에 운영을 설립하기로 한 캔터의 결정은 걸프 지역과 더 넓은 중동 전반에서 부상하는 투자 기회에 접근하려는 세계 선도적인 금융기관들의 증가하는 수요를 반영한다"고 덧붙였다.

캔터 소개

최고의 글로벌 투자은행인 캔터는 캔터 피츠제럴드 그룹의 일원이다. 1945년에 설립된 캔터는 투자은행, 자본시장, 채권 및 주식 세일즈와 트레이딩, 프라임 서비스, 리서치, 자산운용을 포함한 광범위한 금융 서비스 전반에 걸쳐 비할 데 없는 부문 전문성, 혁신적인 제품 및 맞춤화된 솔루션을 제공한다. 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 전 세계 60개 이상의 사무소를 보유하고 있다.

자세한 정보는 www.cantor.com을 방문해 확인할 수 있다. 링크드인 또는 엑스(X)를 팔로우하여 회사의 최신 소식을 확인할 수 있다.

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SOURCE ADGM