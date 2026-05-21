Cantor reçoit l'approbation de l'ADGM, ce qui lui permet d'étendre sa plateforme de services bancaires d'investissement au Moyen-Orient

Renforcement des capacités d'investissement transfrontalier et de formation de capital reliant le Moyen-Orient aux marchés mondiaux

NEW YORK et ABOU DHABI, EAU, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- Cantor, une banque d'investissement mondiale de premier plan intégrant le groupe Cantor Fitzgerald, a annoncé aujourd'hui que l'Autorité de régulation des services financiers (« FSRA ») de l'ADGM, le centre financier international d'Abou Dhabi, a accordé à la société l'autorisation de mener des activités financières réglementées au sein de l'ADGM.

L'approbation, confirmée par la délivrance d'une autorisation de services financiers (« FSP »), marque une étape importante dans l'expansion stratégique de Cantor au Moyen-Orient. Cette autorisation fait suite à l'ouverture du bureau d'Abou Dhabi en décembre 2025.

« L'établissement de notre présence à Abou Dhabi reflète l'engagement à long terme de Cantor sur des marchés importants du point de vue stratégique qui façonnent de plus en plus les flux de capitaux mondiaux », a déclaré Sage Kelly, Co-Chief Executive Officer et Global Head of Investment Banking chez Cantor. « Le Moyen-Orient continue de bénéficier d'une forte dynamique économique, d'une intensification des investissements et d'une importante formation de capital institutionnel. Notre présence au sein de l'ADGM nous permet de mieux servir les clients qui recherchent des opportunités dans la région et sur les marchés internationaux ».

Dirigé par Ali Khalpey, responsable du Moyen-Orient, de la banque d'investissement et des marchés de capitaux, le bureau de Cantor à Abou Dhabi servira de plaque tournante régionale pour les activités de banque d'investissement et de marchés de capitaux de l'entreprise. Cantor dispose actuellement de deux équipes spécialisées dans la région : une plateforme d'actions dotée de capacités complètes en matière de vente, de négociation et de recherche au service des fonds souverains et des investisseurs institutionnels locaux, régionaux et mondiaux actifs au Moyen-Orient ; et une équipe de banque d'investissement axée sur les fusions et acquisitions et le conseil en marchés de capitaux.

« Abou Dhabi s'est rapidement imposé comme un centre financier international de premier plan et une porte d'entrée vers l'un des environnements d'investissement les plus dynamiques au monde », a déclaré M. Khalpey. « Notre bureau d'Abou Dhabi étant désormais pleinement opérationnel, nous sommes impatients de renforcer nos relations avec les clients, les investisseurs et les partenaires stratégiques dans toute la région, tout en contribuant à la croissance continue de l'écosystème des marchés de capitaux locaux ».

« Nous sommes heureux d'accueillir une institution financière mondiale de premier plan comme Cantor au sein de l'ADGM, alors que la société continue d'étendre sa présence dans la région », a déclaré Arvind Ramamurthy, Chief Market Development Officer à l'ADGM. « La décision de Cantor de s'établir à Abou Dhabi témoigne de la volonté croissante des principales institutions financières mondiales d'accéder aux opportunités d'investissement qui émergent dans le Golfe et, plus largement, au Moyen-Orient ».

À propos de Cantor

Cantor est une banque d'investissement mondiale de premier plan qui fait partie du groupe Cantor Fitzgerald. Fondée en 1945, Cantor offre une expertise sectorielle inégalée, des produits innovants et des solutions sur mesure dans un large éventail de services financiers, notamment la banque d'investissement, les marchés de capitaux, la vente d'obligations et d'actions et le trading, les services de prime brokerage, la recherche et la gestion d'actifs. Basée à New York, la société possède plus de 60 bureaux dans le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cantor.com. Suivez-nous sur LinkedIn ou X pour connaître les dernières nouvelles de la société.

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