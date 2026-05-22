Cantor 獲得 ADGM 批准，擴展其中東投資銀行平台

提升跨境投資及資本籌集能力，聯繫中東與全球市場

紐約及阿聯酋阿布扎比2026年5月22日 /美通社/ -- Cantor Fitzgerald 集團旗下公司 Cantor 為頂尖全球投資銀行，今日宣佈阿布扎比國際金融中心 ADGM 的金融服務監管局（「FSRA」）已批准該公司在 ADGM 內從事受規管的金融活動。

這次批核以發出金融服務許可（Financial Services Permission，簡稱「FSP」）的形式落實，標誌著 Cantor 在中東的策略擴展中的重要里程碑。 此授權繼該公司於 2025 年 12 月開設阿布扎比辦事處後取得。

Cantor 聯席行政總裁兼全球投資銀行主管 Sage Kelly 表示：「於阿布扎比建立業務據點，彰顯 Cantor 對策略要地市場的長遠承諾，該等市場正日漸主導全球資本流向。 中東地區經濟動力持續強勁，投資活動日趨活躍，機構資本匯聚之勢亦甚為可觀。 立足於 ADGM，讓我們能更有效地服務於在地區內外及國際市場上尋覓良機的客戶。」

Cantor 的阿布扎比辦事處由中東、投資銀行及資本市場主管 Ali Khalpey 帶領，將成為該公司在投資銀行及資本市場活動上的地區樞紐。 Cantor 目前在區內營運兩個專門團隊：一個是股票平台，擁有完整的銷售、交易及研究能力，為中東地區的主權財富基金及本地、區域與全球機構投資者提供服務；另一個是投資銀行團隊，專注於併購以及資本市場諮詢服務。

Khalpey 先生 說道：「阿布扎比迅速崛起，成為領先在前的國際金融中心，是通往全球其中一處最具活力投資環境的門戶。 阿布扎比辦事處現已全面投入運作，我們冀望加強與區內客戶、投資者及策略夥伴的關係，同時為本地資本市場生態系統的持續增長出一分力。」

ADGM 市場發展總監 Arvind Ramamurthy 說：「我們衷心歡迎 Cantor 這類頂尖全球金融機構來到 ADGM，該公司正持續擴展區內業務足跡。 Cantor 決定於阿布扎比開展業務，反映全球一流金融機構對海灣地區以至整個中東新興投資機遇的需求日漸殷切。」

關於 Cantor

Cantor 為 Cantor Fitzgerald 集團旗下公司，是一家頂尖的全球投資銀行。 Cantor 創立於 1945年，在投資銀行、資本市場、固定收益與股票銷售及交易、主要服務、研究以及資產管理等廣泛金融服務領域，提供無可比擬的行業專長、創新產品及度身訂造的解決方案。 公司總部位於紐約，在全球擁有超過 60 個辦事處。

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SOURCE ADGM