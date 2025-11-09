CCTV+: La edición 13 del Foro Mundial de Medios de Video se celebró en Xi'an con una convocatoria a ampliar la voz del Sur Global

XI'AN, China, 9 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La reunión inaugural de Media Partners Mechanism (Mecanismo de Asociados de Medios) del Sur Global y el 13.º Foro Mundial de Medios de Video (VMF, por sus siglas en inglés) se inauguraron el jueves en Xi'an, en la provincia noroccidental Shaanxi de China; reunió a funcionarios gubernamentales y líderes de medios internacionales para explorar el papel de los medios en la gobernanza mundial e instar a trabajar juntos para amplificar las voces del Sur Global.

Con el tema "Construir consenso para beneficios compartidos: el papel de los medios en la gobernanza mundial", el foro reunió a más de 300 invitados, incluidos los jefes de organizaciones internacionales e instituciones de medios de 40 países y regiones, así como representantes de embajadas en China.

El evento de dos días está patrocinado de manera conjunta por CCTV Video News Agency (CCTV+), el Departamento de Publicidad del Comité Municipal de Xi'an del Partido Comunista de China (CPC) y la Oficina de Shaanxi de China Media Group (CMG), con la ayuda de China Global Television Network (CGTN).

En el foro se realizó el lanzamiento oficial de Global South Media Partners Mechanism (Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global), una nueva plataforma fundada por CMG que tiene como objetivo profundizar la colaboración entre los medios de comunicación del Sur Global, alentar la cooperación práctica, el intercambio de contenido, la capacitación profesional y las producciones conjuntas, así como promover el diálogo y la investigación entre los socios de medios participantes.

La plataforma se ha establecido bajo los principios rectores de promover la consulta equitativa, el desarrollo común y mejorar el poder del discurso del Sur Global, y ya ha contado con la participación de 528 organizaciones de medios de 114 países y regiones.

El presidente paquistaní, Asif Ali Zardari, el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake y el presidente uruguayo, Yamandu Orsi, enviaron cartas de felicitación en las que expresaron sus mejores deseos para el éxito total del foro y elogiaron el lanzamiento del nuevo mecanismo de cooperación.

En un discurso de apertura, Zhao Yide, secretario del Comité Provincial de Shaanxi del Partido Comunista de China (CPC) y presidente del Comité Permanente del Congreso Popular Provincial de Shaanxi, declaró que la Provincia de Shaanxi, aunque sirve como sede del foro, está dispuesta a fortalecer aún más la cooperación y los intercambios con las organizaciones de medios de comunicación de varios países para lograr un mayor progreso en la industria de los medios y promover un aprendizaje mutuo más profundo entre las civilizaciones.

Shen Haixiong, subdirector del Departamento de Publicidad del Comité Central del CPC y presidente de China Media Group, declaró en su discurso que, a medida que el mundo ha entrado en un nuevo período de turbulencia y transformación, la Iniciativa de Gobernanza Global propuesta por el presidente de China, Xi Jinping aborda directamente las necesidades más apremiantes y urgentes de los países del Sur Global.

Haixiong dijo que CMG inició el establecimiento del Mecanismo de Asociación de Medios del Sur Global para trabajar junto con sus homólogos de los medios internacionales para explorar la responsabilidad de los medios en la gobernanza mundial y enfatiza la importancia de defender el profesionalismo periodístico, aceptar la transformación tecnológica, construir puentes para el diálogo y centrarse en la cooperación para el desarrollo.

CMG está lista para trabajar en colaboración con sus socios de los medios del Sur Global para aprovechar la oportunidad de avanzar juntos y contribuir con su sabiduría y fuerza compartidas para construir un orden mundial más justo, más inclusivo y mejor, afirmó Shen.

En el momento simbólico del lanzamiento del Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global, los funcionarios y líderes de medios chinos se unieron a otros invitados internacionales, como Ahmed Nadeem, secretario general de la Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico; Abelrahim Suleiman, director general de la Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes; Juan Carlos Isaza, director ejecutivo de la Alianza Latinoamericana de Información; y Anthony Greene, presidente de la Unión de Radiodifusión del Caribe, para inaugurar oficialmente el mecanismo.

En el foro, los invitados compartieron sus puntos de vista sobre temas como el papel y la responsabilidad de los medios de comunicación en la gobernanza mundial, el logro de un orden de comunicaciones global más equitativo y el avance del aprendizaje mutuo entre civilizaciones.

Omar Razzaz, exprimer ministro de Jordania, declaró que, como miembro del hemisferio sur, Jordania cree firmemente que la unidad y la colaboración son la única forma de enfrentar los desafíos actuales y aprovechar las oportunidades. Señaló que el Mecanismo de Asociación de Medios del Sur Global permite a las organizaciones de medios de varios países trascender las diferencias regionales y culturales y mejorar conjuntamente el poder del discurso internacional del Sur Global.

Patrick Muyaya, ministro de Información y Medios de Comunicación y portavoz del Gobierno de la República Democrática del Congo, declaró que los medios del Sur Global deberían pasar de ser meros observadores de las narrativas mundiales a convertirse en los principales impulsores de sus propias historias. Además, cree que el nuevo Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global no solo es una respuesta proactiva a las necesidades de la era actual, sino también una plataforma importante para mejorar la capacidad de los medios, profundizar la cooperación en la producción de contenido y estimular la innovación.

Nguyen Thanh Lam, presidente de Vietnam Television, comentó que el mecanismo ayudará a los medios del Sur Global a profundizar aún más el aprendizaje mutuo, compartir experiencias e impulsar la creación conjunta de contenido, a la vez que amplificará las voces de unidad, responsabilidad e innovación para las audiencias mundiales.

Mederbek Shermetaliev, director de la Agencia Nacional de Noticias Kabar de Kirguistán, afirmó que fortalecer la comunicación y la cooperación entre los medios del Sur Global ayuda a promover un orden de comunicación internacional más justo y razonable. Shermetaliev señaló que el nuevo Mecanismo de Asociados de Medios del Sur Global se compromete a garantizar que se escuchen plenamente las voces de todos los países y a promover un desarrollo más equilibrado del panorama mundial de los medios de comunicación.

Agnes Nguna, directora general de Kenya Broadcasting Corporation, declaró que los países africanos ansían utilizar sus propias voces para contar sus propias historias y transmitir una imagen verdadera y completa de sus naciones al mundo. Nguna indicó que confía en que el Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global brindará valiosas oportunidades para los medios de comunicación en todo el continente y permitirá que África "ya no susurre en los rincones ni suplique por un lugar junto al fuego de otra persona".

Jorge Luis Palenque, director ejecutivo y general de Radio y Televisión Popular de Bolivia, señaló que el foro ha llevado a todas las partes a repensar el papel que deben desempeñar los medios del Sur Global para construir de forma conjunta un sistema de gobernanza de medios más equilibrado.

Los líderes de varias organizaciones de medios internacionales, los principales medios de comunicación mundial y las misiones diplomáticas en China también enviaron mensajes en videos que se mostraron en el evento y expresaron su voluntad de trabajar en estrecha colaboración con sus pares de los medios del Sur Global, utilizar el diálogo para eliminar los prejuicios y hacer esfuerzos conjuntos para generar consenso, lo que promueve así un ecosistema de medios más equilibrado, integrador y sostenible.

Además, en el foro se anunciaron o dieron a conocer una serie de resultados importantes acerca de la cooperación con los medios de comunicación.

CMG ha trabajado en colaboración con grupos de medios y universidades para establecer el Centro de Capacitación de Medios del Sur Global en la ciudad de Sanya, en la provincia insular de Hainan, al sur de China, con el objetivo de promover el intercambio de talentos mediáticos entre los países del Sur Global, cultivar la ética profesional y explorar innovaciones tecnológicas.

El jueves, CGTN también lanzó tres canales especializados en plataformas de transmisión de televisión (FAST) de forma oficial con publicidad gratuita y ofreció una variedad de programas a los espectadores a nivel mundial. CGTN Global Biz, China Travel y Discovering China, los canales que se acaban de lanzar, se transmitirán las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de 15 importantes plataformas internacionales FAST, y llegarán a casi 200 millones de espectadores en todo el mundo.

En el evento, también se publicaron los resultados de un informe de investigación de una encuesta de opinión mundial titulado: "La visión del mundo del Sur Global". Tras una amplia encuesta a más de 9.000 encuestados, se reveló que los problemas de gobernanza mundial que más preocupan a los países del Sur Global son la pobreza, la seguridad alimentaria y la seguridad, y más del 70 por ciento de los encuestados espera reformas en el sistema de gobernanza mundial.

Además, se dio a conocer el programa coproducido "Voces del Sur Global", que muestra las reflexiones y exploraciones de los países del Sur Global sobre el fortalecimiento de la gobernanza a nivel mundial.

El foro también vio el lanzamiento del proyecto creado de forma conjunta "Historias del Sur Global", que ya ha atraído a creadores talentosos de 73 países y regiones de todo el mundo para compartir sus perspectivas únicas. Asimismo, CGTN se unió a los medios de todo el mundo para coproducir un programa especial denominado "Historias del Sur Global", con el objetivo de derribar las barreras del discurso y garantizar que las voces del Sur Global se oigan en todo el mundo.

Con el fin de lograr un mayor intercambio de contenido e innovación tecnológica conjunta junto con sus socios de medios del Sur Global, CCTV+ ha desarrollado de forma independiente la plataforma Global South Media Nexus, que tiene como objetivo empoderar a los socios de medios del Sur Global mediante el uso de medios de alta tecnología para mejorar su eficiencia operativa.

La ciudad anfitriona del foro, Xi'an, también dio a conocer la imagen pública digital de IA "A-Yong", que tiene como objetivo promover la ciudad al aprovechar las tecnologías digitales inteligentes y, además, puede interactuar con audiencias a nivel mundial en múltiples idiomas y presentar al mundo el encanto único y el profundo patrimonio de la ciudad antigua.

El VMF fue fundado por CCTV+ en 2011 y se centra en difundir contenido de video e innovaciones tecnológicas; además, sirve como plataforma de intercambio anual clave para los usuarios y socios de medios a nivel mundial. El evento se ha convertido en un foro mundial de primer nivel, que atrae una amplia participación de organizaciones de medios y profesionales de todo el mundo.

