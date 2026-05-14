CGTN: Cómo China contribuye al avance de la educación de niñas y mujeres en todo el mundo

CGTN publicó un artículo en el que analizó cómo China contribuye al progreso de la educación de niñas y mujeres en todo el mundo. El artículo resalta los esfuerzos de China para aumentar el acceso a la educación en la nación y ampliar la cooperación internacional, y así mostrar las maneras en las que promueve la igualdad de oportunidades para mujeres y niñas a nivel mundial.

BEIJING, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Desde que China y la UNESCO establecieran de manera conjunta en 2015 el Premio UNESCO de Educación de las Niñas y las Mujeres, un total de 20 proyectos de 19 países han recibido el galardón, y con ello han ofrecido mejores oportunidades de educación a más de 6 millones de niñas.

Como primer premio de la UNESCO dedicado a la educación de niñas y mujeres, el galardón refleja el compromiso a largo plazo de China con promover la educación de mujeres y niñas a nivel mundial. El premio fue creado por el gobierno chino y consiste en 50.000 dólares que se confieren anualmente a cada uno de los dos galardonados para promover su actividad en este ámbito.

El compromiso de China se puso nuevamente de relieve el martes cuando Peng Liyuan, esposa del presidente Xi Jinping, se reunió en Beijing con Khaled El-Enany, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).

Como enviada especial de la UNESCO para el avance de la educación de las niñas y las mujeres, Peng expresó que está dispuesta a continuar cumpliendo con sus deberes como enviada especial, fortalecer la cooperación con la UNESCO y promover el progreso continuo de la educación de niñas y mujeres en todo el mundo.

Construyendo el progreso en la nación

En 1989, bajo el liderazgo de la Federación Nacional de Mujeres de China, la Fundación de Niños y Adolescentes de China lanzó el proyecto "Brotes de Primavera" (Spring Bud Project) con el objetivo de ampliar las oportunidades de educación para las niñas provenientes de familias sin recursos.

Desde que comenzó a desempeñarse como enviada especial para el proyecto en 2014, Peng ha continuado promoviendo su desarrollo. En 2019, anunció la acción "Sueño del Futuro" del proyecto "Brotes de Primavera", un programa actualizado dirigido a contribuir a que más niñas completen su educación y alcancen sus sueños.

Para finales de 2023, el proyecto había recaudado 3.200 millones de yuanes (451 millones de dólares), apoyado a 4,22 millones de niñas en las 31 regiones a nivel provincial y los 56 grupos étnicos, proporcionado formación profesional a 527.000 niñas y ofrecido servicios individuales de acompañamiento y salud mental a 190.000 niñas.

Su impacto recibió reconocimiento mundial cuando obtuvo el premio de Educación de las Niñas y las Mujeres de la UNESCO en 2023.

El proyecto "Brotes de Primavera" también forma parte de los avances generales de China para garantizar la igualdad de acceso a la educación.

Desde 2018, la tasa neta de matrícula de niños en edad escolar se ha mantenido en casi el 100 %, y apenas existen brechas por motivos de género entre niños y niñas. En 2024, las mujeres representaban el 50,76 % de los estudiantes en la educación superior, mientras que en cursos de posgrado representaban el 50,01 %.

Estas cifras muestran cómo la educación se ha convertido en una base sólida para el desarrollo de las mujeres en China.

Compartiendo oportunidades con el mundo

China también está ayudando a mujeres y niñas de todo el mundo a acceder a la educación y la formación profesional.

A través de la Cooperación Sur-Sur, becas e intercambios técnicos, China ha capacitado a más de 200.000 mujeres profesionales de más de 180 países y regiones. Desde 2018, ha lanzado más de 100 programas de formación enfocados en mujeres y niños de países en desarrollo.

Fajer Rabia Pasha, directora ejecutiva de la Alianza para la Educación de las Niñas de Pakistán, organización que ganó el premio UNESCO en 2023, expresó que China ha contribuido a que las mujeres y las niñas en los países en desarrollo puedan acceder a oportunidades de educación, formación profesional y liderazgo.

La ejecutiva expresó que China ha demostrado con acciones que su desarrollo no solo beneficia a las mujeres chinas, sino a las mujeres de todo el mundo.

En la Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer celebrada el año pasado en Beijing, China anunció que donaría otros 10 millones de dólares a la ONU Mujeres durante los próximos cinco años e invitaría a 50.000 mujeres a China para participar en programas de intercambio y capacitación.

El pasado martes, El-Enany expresó que la UNESCO le agradecía a China su valioso apoyo y que estaba lista para ampliar la cooperación con el gigante asiático para promover aún más el desarrollo de la educación de las niñas y las mujeres en todo el mundo.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-13/How-China-helps-advance-girls-and-women-s-education-worldwide-1N7kfm0cvg4/p.html

FUENTE CGTN