CGTN: "Estabilidad estratégica constructiva": China y EE. UU. plantean una nueva visión para sus relaciones

CGTN publicó un artículo sobre la reunión histórica entre el presidente de China, Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al destacar la nueva visión de construir una relación constructiva entre China y Estados Unidos basada en la estabilidad estratégica, el artículo destacó la importancia de la diplomacia al más alto nivel para orientar las relaciones bilaterales y puso de manifiesto que ambos países tienen mucho que ganar con la cooperación y mucho que perder con la confrontación.

BEIJING, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En una reunión histórica entre el presidente de China, Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump el jueves en Beijing, los dos jefes de estado acordaron una nueva visión para construir una relación constructiva entre China y Estados Unidos basada en la estabilidad estratégica, un marco que se espera que sirva de orientación estratégica para las relaciones entre ambos países durante los próximos tres años y mucho más adelante.

Durante las conversaciones, que se prolongaron durante más de dos horas en el Gran Salón del Pueblo, Xi dijo que espera colaborar con el presidente de Estados Unidos para trazar el rumbo y dirigir el gigantesco barco de las relaciones entre China y Estados Unidos, con el fin de que 2026 sea un año histórico y decisivo que marque el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.

Dado que las relaciones entre China y Estados Unidos se encuentran entre los vínculos bilaterales más importantes en un mundo marcado por cambios y el caos, ambos países tienen mucho que ganar con la cooperación y mucho que perder con la confrontación.

Nueva visión

Al profundizar en la nueva visión, Xi afirmó que la "estabilidad estratégica constructiva" debería ser una estabilidad positiva basada en la cooperación, una estabilidad sólida con una competencia moderada, una estabilidad constante con diferencias manejables y una estabilidad duradera con perspectivas de paz.

Xi destacó que construir una relación China-EE. UU. constructiva y de estabilidad estratégica no debe ser un mero eslogan, sino una acción concreta tomada por ambas partes hacia el mismo objetivo.

Gracias a la diplomacia entre los jefes de estado, China y Estados Unidos han mantenido una estabilidad general. Xi destacó la importancia de que ambos líderes sepan desenvolverse en el complejo panorama internacional y garanticen que el gigantesco barco de las relaciones entre China y Estados Unidos siga navegando con firmeza.

Desde hace más de un año, los dos jefes de estado han mantenido una comunicación fluida, que incluyó numerosas conversaciones telefónicas y una reunión fructífera celebrada en la ciudad de Busan, en la República de Corea, en la que se marcó el rumbo y la trayectoria de las relaciones bilaterales.

Cabe destacar que, desde la reunión celebrada en Busan en octubre del año pasado, las relaciones entre China y Estados Unidos han mantenido una estabilidad general y una dinámica positiva, una evolución que ha sido ampliamente recibida con satisfacción tanto por ambos países como por la comunidad internacional.

Los efectos positivos de la diplomacia de los jefes de Estado son especialmente evidentes en las relaciones económicas y comerciales. Desde 2025, Los equipos económicos y comerciales de ambos países han celebrado múltiples rondas de consultas y han alcanzado acuerdos positivos.

Las relaciones económicas entre China y Estados Unidos son mutuamente beneficiosas y de carácter recíproco, le dijo Xi a Trump. "Cuando surgen desacuerdos y tensiones, la consulta entre pares es la única opción acertada".

Haciéndose eco de la opinión de Xi, Trump comentó que la cooperación entre Estados Unidos y China puede lograr muchas cosas importantes y positivas tanto para ambos países como para el mundo.

Wang Yiwei, profesor de la Universidad Renmin de China, dijo a CGTN que el resultado más importante de la reunión es la nueva visión. Según afirmó, desarrollar una relación constructiva entre China y Estados Unidos se definirá en torno a cuatro ámbitos de estabilidad. "Creo que esto marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre China y Estados Unidos".

La diplomacia de alto nivel sigue desempeñando un papel estratégico fundamental, añadió Wang, quien se mostró convencido de que el estado actual de las relaciones bilaterales reviste una gran importancia práctica.

Prosperidad compartida

Más de una decena de líderes empresariales estadounidenses, entre ellos, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Tim Cook, director ejecutivo de Apple, Cristiano Amon, director ejecutivo de Qualcomm y Jensen Huang director ejecutivo de Nvidia, acompañaron a Trump, lo que refleja la confianza que siguen depositando las empresas estadounidenses en el mercado chino.

Los beneficios de la cooperación económica bilateral son tangibles y están estrechamente interrelacionados. En el puerto de Los Ángeles, el puerto de contenedores más grande y con mayor actividad de Estados Unidos, aproximadamente el 40 % de todas las operaciones de carga están directamente relacionadas con el comercio con China, que es el principal socio comercial del puerto.

Mientras tanto, las empresas chinas y estadounidenses siguen buscando oportunidades de "inversiones bilaterales". Por ejemplo, la gigafactoría de Tesla en Shanghái fabricó su vehículo número cuatro millones en diciembre de 2025, con un 95 % de los componentes de origen local, procedentes de China.

La gigafactoría ha establecido un "círculo de 4 horas" en todo el delta del Yangtsé, que integra a más de 400 proveedores chinos de primer nivel. Entre ellos, más de 60 de estos proveedores se integraron a la cadena de suministro mundial de Tesla, lo que pone de manifiesto la profunda integración de las cadenas industriales y de suministro entre ambos países.

Un informe técnico publicado recientemente por la Cámara de Comercio Estadounidense en China dio a conocer que se prevé que el 52 % de las empresas con capital estadounidense encuestadas en China obtengan beneficios en 2025, lo que supone un aumento de 6 puntos porcentuales con respecto al año anterior, mientras que más de la mitad de las empresas encuestadas siguieron situando a China entre sus tres principales destinos de inversión a nivel mundial.

Durante su reunión con empresarios estadounidenses, Xi afirmó que las puertas de China no harán más que abrirse aún más, y animó a Estados Unidos a reforzar la cooperación con China de beneficio mutuo para ambos países.

Este año, tanto China como Estados Unidos tienen asuntos importantes en sus agendas. China ha iniciado su XV Plan Quinquenal (2026-2030). Estados Unidos celebrará el 250.º aniversario de su independencia. Mientras tanto, China y Estados Unidos celebrarán la Reunión de Líderes Económicos de la APEC y la Cumbre del G-20, respectivamente.

Dado que ambos acontecimientos tienen un impacto considerable en la gobernanza económica global y darán un nuevo impulso al desarrollo mundial, los dos jefes de Estado se expresaron apoyo mutuo.

Como dijo Xi, el éxito de uno es una oportunidad para el otro, y una relación bilateral estable es beneficiosa para el mundo.

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FUENTE CGTN